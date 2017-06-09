25 самых необъяснимых чудес, в которые сложно поверить

25. Голос Святой Клелии Барбьери (Clelia Barbieri)

На протяжении всей истории люди свидетельствовали об огромном количестве необъяснимых чудес и загадочных явлений. Исцеления, видения религиозного характера, священные предметы, обладающие волшебными свойствами, – все это и многое другое очаровывало нас веками и продолжает делать это до сих пор.Некоторые феномены наука впоследствии смогла объяснить, другие чудеса оказались ложью или плодом больной фантазии, но в мире все еще остаются загадки, которые человечеству так и не удалось разгадать. Эта публикация может показаться занятной как убежденным скептикам, так и тем, кто открыт вере в непознанное, а также не только любителям старых легенд, но и тем, кого больше интересуют загадки настоящего. Перед 25 историй невероятных чудес…

Эта девушка родилась в Италии в 1874 году и помогла основать церковь имени «Малых Сестер Девы Марии Скорбящей». К 23 годам Клелия Барбьери успела стать очень влиятельной женщиной, но, будучи совсем юной, она умерла от лейкемии. Перед смертью итальянка сказала своим последователям: «Мужайтесь, потому что я отправляюсь в рай, но я всегда буду с вами и никогда не покину вас!». Год спустя после смерти Клелии во время пения сестер церковь наполнил высокий голос, он парил между монашками и подпевал послушницам в разных тональностях. Голос Клелии следовал за сестрами и во время их молитв. Говорят, что он до сих пор изредка раздается в стенах старинной церкви.

24. Богоматерь Гваделупская

Явления Девы Марии отмечали на протяжении всей истории от рождества Христова. Одним из таких случаев стала встреча Богоматери с мексиканским крестьянином по имени Хуан Диего (Juan Diego) в 1531 году. Мария велела построить новый храм и попросила Диего передать это поручение ближайшему епископу. Мужчина обратился к высокопоставленному священнослужителю, но тот не поверил, что сама Богоматерь обратилась к простому крестьянину. Епископ сказал, что ему нужно знамение в доказательство слов Диего, и велел принести розы с бесплодного холма, завернутые в плащ. Крестьянин выполнил требование сановника, а когда Диего развернул перед епископом плащ, там появилось изображение Девы Марии. Портрет до сих пор существует, и он прекрасно сохранился, несмотря на то, что никогда не подвергался реставрации.

23. Мартин де Поррес (Martin de Porres)

Мартин де Поррес был монахом и врачом, работавшим с бедняками и больными перуанского городка Лима (Lima). Мужчине причисляется множество чудес, включая левитацию, необъяснимые исцеления и появление в нескольких местах одновременно. Верующие Перу до сих пор молятся ему об исцелении. Например, в 1956 году одному мужчине на ногу упал кирпич. Тяжелый перелом перерос в гангрену, и несчастный заболел гепатитом. Доктора собирались ампутировать конечность, но сначала над ногой помолилась женщина. На следующий же день бинты сняли, а под ними оказалась уже заживающая плоть, и в ампутации больше не было никакой необходимости. Мартин де Поррес стал первым мулатом-американцем, канонизированным католической церковью.

22. Божия Матерь Зейтунская

Как уже упоминалось ранее, явления Девы Марии отмечались не раз и в совершенно разных местах. Сравнительно недавний случай произошел в 1968 году в пригороде Каира, столицы Египта. Фарук Муххамед Атва (Farouk Mohammed Atwa) сначала подумал, что на верхушке церкви Святого Марка стоит женщина, собирающаяся совершить самоубийство. Только потом мужчина понял, что это не обычная женщина, а явление Богоматери. Фигуру начало замечать все больше людей, и на это место даже вызывалась полиция. С тех пор женщину не раз замечали на верхушке здания, а руководство церкви провело свое расследование, показавшее, что во время видений доступа на крышу строения ни у кого не было, а значит, это самое настоящее явление Девы Марии.

21. Робин Тэлбот (Robin Talbot) из зарубежного миссионерского братства

Эта история произошла на севере Таиланда в 1963 году. Робин Тэлбот был христианским миссионером и проповедовал Евангелие жителям азиатских деревень. Первая местная женщина, принявшая христианство, и отказавшаяся поклоняться животным, была отвержена своими земляками, и они предсказывали ей болезни и проклятия за обращение в чуждую веру. Так и случилось. И пока Тэлбот молился за здоровье новообращенной христианки, ее сообщество глумилось над мучениями женщины. Затем она умерла. Ну, или так все подумали. Через 20 минут «отступница» воскресла и рассказала обо всех тайнах деревни. Она утверждала, что встретила самого Иисуса Христа, и Он велел ей вернуться с небес на землю, чтобы передать все увиденное и услышанное жителям родного селения.

20. Стигматы Джеммы Галгани (Gemma Galgani)

В 1899 году в возрасте 21 года Джемма Галгани стала известна тем, что на ее руках появились стигматы (кровоточащие отметины на теле святых, напоминающие раны распятого Христа). После видения, в котором Джемма разговаривала с Иисусом и Девой Марией, девушка очнулась со стигматами. Многие прихожане местной церкви не поверили девушке, но ее духовник, преподобный Джерманус Руопполо (Germanus Ruoppolo), оказался более открытым к словам юной особы и даже написал о ней биографическую работу.

19. Святой Иосиф из Купертино (St. Joseph of Cupertino)

Говорят, что Иосиф Купертинский любил левитировать (парить в воздухе). Более того, известно о целых 70 случаях, когда верующий преодолевал силу притяжения, и его приходилось тянуть вниз на землю. В итоге мужчину признали святым и покровителем всех авиаторов.

18. Богоматерь Акитская (Akita)

И вновь Дева Мария. В этот раз события разворачиваются в Японии. Явление Богоматери датируется 1973 годом. Сестра Сасагава (Sasagawa) была новообращенной христианкой, ушедшей из буддизма. Также она была неизлечимо глухой. Обретя новую веру, Сасагава начала видеть Деву Марию. Женщина утверждала, что 101 раз видела, как деревянная статуя Богоматери слезоточила. Свидетельства о явлении Девы Марии стали такими известными, что привлекли внимание телевидения, и в японский храм стали приезжать паломники со всего света.

17. Нетленные мощи

В католической и греческой православной традициях существует такое понятие как нетленные мощи, подразумевающее тела святых, которые либо вовсе не подвержены гниению и разрушению, либо разложение их тканей сильно замедленно вследствие Божественного вмешательства. Иногда они даже благоухают. Эти тела не бальзамируют и не мумифицируют, чтобы они могли полноправно считаться нетленными. Существует целый ряд подобных случаев, и такие мощи обычно выставляются на всеобщее обозрение в храмах и церквях. При жизни умершие, как правило, считались праведниками или были священнослужителями.

16. Исцеление сердца Майкла Кроу (Michael Crowe)

В 2012 году Майклу Кроу было всего 23 года, когда ему поставили страшный диагноз болезни сердца под названием острый миокардит. Сердце молодого человека функционировало только на 10% от необходимой мощности, и это сильно вредило работе всех остальных органов. Без трансплантации ему оставалось жить совсем недолго. Но врачи отказали в пересадке сердца, поскольку у парня было выявлено заражение крови — пациент был слишком слаб для процедуры и скорее всего не пережил бы такое серьезное хирургическое вмешательство. Всего через час после постановки страшного диагноза кровеносное давление в сердце Майкла поднялось, и вскоре его левая камера заработала самостоятельно. После повторной проверки врачи не обнаружили прежних проблем, и счастливчик был выписан из больницы практически здоровым. Врачи считают этот случай настоящим необъяснимым чудом.

15. 19 лет комы Яна Гржебского (Jan Grzebski)

В 2007 году Ян Гржебский очнулся после 19-летней комы и обнаружил, что его родная страна Польша больше не под властью коммунистов и впервые увидел мобильный телефон. Но удивительнее всего то, что он вообще провел в коме столько лет, ведь доктора пророчили ему от силы несколько лет. Мужчина считает, что своим пробуждением он обязан любимой жене, которая заботилась о нем все эти 19 лет. Она переворачивала его по несколько раз в день и не позволяла пролежням появляться на его теле.

14. Ланчанское чудо (Lanciano)

В 700-х годах нашей эры монах из города Ланчано подверг сомнению католическую доктрину пресуществления (transubstantiation), связанную с верованием в то, что во время ритуала причастия вино и хлеб становятся истинным телом и кровью Христовыми. Однажды он участвовал в обряде консекрации, и когда монах произносил речь посвящения и благословения, хлеб и вино физически превратились в кровь и плоть. Священник велел другим служителям запечатать невероятное проявление божественного чуда в специальный сосуд, и теперь содержимое этого контейнера – католическая реликвия.

13. Загадочный голос

В 2005 году Линн Дженнифер Гросбек (Lynn Jennifer Groesbeck) вылетела с трассы в реку Юта (Utah). В машине с ней была и ее 18-месячная дочь. Линн погибла сразу же во время аварии, но ее девочка выжила, застряв вниз головой над потоками холодной воды. Ребенок висел в таком состоянии 12 часов. Когда офицеры полиции прибыли на место происшествия, они услышали отчетливый голос, сказавший членораздельное «помогите мне». Затем мужчины обнаружили младенца. Никто не понимает, как 18-месячная девочка выжила в такой аварии, как ей удалось так долго бороться за выживание, и кто же звал на помощь.

12. Исцеление от рака после ремонта церкви

Грегу Томасу (Greg Thomas) было 57 лет, когда ему поставили страшный диагноз – терминальная стадия рака. Мужчина потерял работу и был готов попрощаться с семьей, ведь надежды практически не оставалось. Однажды во время прогулки с собакой Грег набрел на заброшенную церковь. Мужчина решил, что он может сделать здесь небольшой ремонт, ведь у него теперь больше нет других дел. Он запросил у городских властей строительные материалы в обмен на свою работу, чтобы вернуть сообществу здание в функциональном виде. После починки церкви Грег обнаружил, что его рак перешел в стадию ремиссии, и симптомы смертельной болезни начали исчезать.

11. Сломанный человек

Грейсон Кирби (Grayson Kirby) умер 7 июня 2014 года. Почти что. Его выбросило из собственной машины во время автокатастрофы. Мужчину довезли до больницы, но врачам едва удавалось поддерживать в нем жизнь. В теле Кирби была сломана практически каждая кость, а его легкие были слишком сильно повреждены. На выживание не было практически ни малейшего шанса. Через 10 дней молитв, сборов средств и медицинских процедур мужчина впервые открыл свои глаза и сказал: «Я люблю тебя». Сейчас он жив и идет на поправку.

10. Мужчина, упавший с неба

Алсидес Морено (Alcides Moreno) — мойщик окон. Он работал на 47 этаже, когда его люлька внезапно перевернулась и свалилась на землю. Партнер и заодно брат Алсидеса находился с ним на этом же объекте и погиб на месте. Но мистер Морено чудесным образом выжил после настоящего падения с неба. В больнице был проведен целый ряд сложнейших операций, перелито 11 литров крови и 9 литров плазмы, и счастливчик уже начал восстанавливаться. Алсидеса ждет еще много светлых лет впереди, и это настоящее чудо.

9. Кровь Святого Януария (Saint Januarius)

Христианский священник Януарий был одним из ранних мучеников времен римского правителя Диоклетиана (Diocletian), и его кровь до сих пор хранится в качестве католической реликвии. Кровь Януария давно засохла, но иногда она не только разжижается, но и начинает вскипать в своей запечатанной ампуле прямо при многочисленной толпе свидетелей. Паломники и зеваки прибывают посмотреть на чудо трижды в год на праздничные дни. Спектральный анализ вещества показал, что внутри сосуда, действительно, находится кровь.

8. Тереза Нейман (Therese Neumann)

Как и Джемма Галгани, немка Тереза Нейман была христианкой, заявлявшей, что у нее были видения с участием самого Иисуса Христа. Заодно верующая прославилась стигматизмом. После видения о страданиях Божьего сына у женщины полилась кровь из глаз, и на ее голове появились раны. Тереза получила указание свыше жить в постоянном причащении (таинство освящения хлеба и вина для их употребления в честь жертвы Христа), и повиновалась ему до конца своих дней. Женщина прожила 64 года и ушла из жизни в 1962 году.

7. Танец Солнца

Это последнее чудо нашего списка, повествующее о явлении людям Девы Марии. В 1917 году в Португалии 3 ребенка заявили, что по пути домой после выпаса овец они видели Богоматерь. Дети рассказали о случившемся своим родителям, и на этом видения не прекратились. На место, где по словам ребятни появлялась Дева Мария, стали прибывать паломники. Их становилось все больше, и городок Фатима (Fatima) стал горячей точкой на карте для христиан, жаждущих засвидетельствовать встречу с Богоматерью. Однажды на этом месте собралось одновременно почти 70 000 человек, и дети вновь заявили, что видят Деву Марию. Она сказала им, что положит конец Первой мировой войне, и что люди должны покаяться в своих грехах. Внезапно один человек указал в небо и воскликнул: «Солнце!». Все присутствующие утверждали, что видели, как светило выделывало невероятные вещи – парило в воздухе из стороны в сторону, словно пританцовывая, и испускало лучи чудесных цветов и форм. Феномен произошел 13 октября 1917 года.

6. Человек, перерезанный пополам

Эта невероятная история случилась в 1995 году. Китаец по имени Пенг Шулин (Peng Shulin) пережил страшную автокатастрофу, во время которой его перерубило пополам при столкновении с грузовиком. Целых 20 врачей участвовали в операции по пересадке кожи с головы в район торса, и в итоге Шулин все же выжил. Медики называют это настоящим чудом. Какое-то время китаец был прикован к постели, но сейчас он может вновь ходить, хотя и не без помощи протезов.

5. Девушки из баптистской церкви Анон (Anon Baptist Church)

В 1970 году у одной девушки из баптистской церкви Анон на ноге появилась язва, которая начала очень сильно гноиться. Доктора рекомендовали ей бросить все свои увлечения и церковную деятельность, чтобы полностью сконцентрироваться на лечении, и сказали, что после выздоровления ей будет необходима пересадка кожи. Девушка отказалась следовать совету врачей и собрала своих церковных подруг, чтобы помолиться над ее раной. На следующее утро нога почти зажила. После еще нескольких совместных молитв язва полностью исчезла, и никакая пересадка кожи не понадобилась.

4. Молчаливый убийца Джима Маллори (Jim Mallory)

Аневризму брюшной аорты давно прозвали молчаливым убийцей. Она растет очень медленно и незаметно, никто не знает о ней, пока образование не разрывается и не убивает человека. Джим Маллори работал на больницы, помогая врачам-резидентам и медицинским студентам учиться ставить диагнозы. Однажды для учебных целей Маллори притворился больным, у которого надо было выявить аневризму. Сам он и не подозревал, что она у него уже была. После сканирования у учителя нашли диффузное расширение стенки аорты. Поскольку диагноз был поставлен вовремя, мужчину удалось спасти. Была проведена срочная операция, и мистер Маллори выжил благодаря чудесному стечению обстоятельств.

3. Остановка сердца Руби Гропера-Кассимиро (Ruby Graupera-Cassimiro)

После Кесарева сечения у Руби остановилось сердце. Врачи сделали все возможное, чтобы оживить молодую маму, но после 45 минут отсутствия сердцебиения ее признали мертвой. Когда медицина окончательно отказалась от Руби, монитор сердечного ритма внезапно моргнул, и женщина вернулась к жизни на удивление всему больничному персоналу.

2. Собака нашла хозяйку за 20 кварталов от своего дома

Нэнси Фрэнк (Nancy Franck) поступила в больницу Mercy Medical Center в Айове (Iowa) для проведения запланированной операции. Две недели спустя, пока женщина все еще проходила реабилитацию под присмотром врачей в медицинском центре, ее собака Сисси (Sissy) сбежала из дома и прошла 20 кварталов, чтобы найти свою хозяйку. Персонал клиники обратил внимание на слоняющееся у здания животное и связался с мужем пациентки. Никто не знает, как собаке удалось найти Нэнси спустя 2 недели и на таком расстоянии.

1. Маленький ребенок пережил внутреннее обезглавливание

Этот чудесный случай произошел в июне 2016 года. После жуткой автокатастрофы в Айдахо (Idaho), 4-летний мальчик получил сложнейшую травму – внутреннее обезглавливание (отделение черепа от позвоночника без разрыва мышечных и покровных тканей.). Это должно было сразу же убить ребенка или же оставить его парализованным до конца жизни. К счастью, спасатели грамотно оказали первую помощь, а в больнице врачи сделали уже свою часть работы, что в сумме спасло юную жизнь, и дало ребенку шанс на счастливое будущее. Причем мальчик не просто выжил, а еще и сохранил свою подвижность.