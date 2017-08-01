21 АВГУСТА ДЕНЬ СТАНЕТ НОЧЬЮ. НАС ОЖИДАЕТ РЕДЧАЙШЕЕ СОБЫТИЕ!

Приближается 21 августа 2017 года — дата, когда день ненадолго превратится в ночь. Зрители в Соединенных Штатах и частично в регионах Атлантического и Тихого океанов будут свидетелями этого редкого явления — полного солнечного затмения. У тех, кто сможет его наблюдать, дух захватит.
Происхождение солнечного затмения знают все. Земля, Луна и Солнце выстраиваются в одну линию. Луна перекрывает солнечный свет, падающий на Землю, вызывая темную тень на планете.
Но насколько хорошо вы знакомы с этим явлением? Давайте посмотрим на некоторые интересные факты.
Солнечное затмение совершенно отличается от лунного затмения
Лунное затмение происходит чаще, чем солнечное. Оно может быть пару раз в год. Это происходит, когда Земля проходит между Солнцем и Луной. В это время Земля бросает тень на поверхность Луны. Какой-то свет доходит до Луны, а синий цвет отфильтровывается земной атмосферой. Поэтому мы обычно видим ярко-красную Луну.
Солнечное затмение бывает реже, чем лунное
Солнечное затмение — явление не слишком редкое. Обычно оно происходит примерно раз в два года, и видят его не все жители Земли. В это время Луна проходит между Солнцем и Землей. Поскольку Луна намного меньше Земли, она бросает меньшую тень. Как следствие — затмение наблюдается только в некоторых частях мира. При полном солнечном затмении вместо солнца можно увидеть так называемую корону.
Это полное солнечное затмение, которое будет видно в США впервые за последние почти 40 лет!
НАСА сообщает, что последнее полное солнечное затмение в Северной Америке произошло 26 февраля 1979 года. Лучше всего его можно было наблюдать на северо-западе Соединенных Штатов и на юго-западе Канады. Именно это делает затмение особенным событием. Можно сказать, что удача наблюдать солнечную корону бывает лишь раз в жизни.
На некоторое время очень сильно снизится температура воздуха
В 1834 году было полное солнечное затмение, которое привело к падению температуры на 28 градусов. Представьте себе перепад — с 24°С до 8°С. И это практически моментально!
На этот раз не ожидается такого значительного снижения температуры. Прогнозируют, что она снизится всего на 10 градусов. Несмотря на то, что Солнца видно не будет, потребуется защита для глаз
То, что Луна на пару минут закрывает Солнце, вовсе не означает, что явление можно наблюдать без специальных приспособлений. И ни в коем случае не смотрите прямо на Солнце!
Некоторые компании выпускают очки для наблюдения за затмением. Но закоптить стеклышко можно и самим. Но помните — не пользуйтесь обычными солнцезащитными очками во время затмения, они не обеспечивают нормальную защиту.
В США редко наблюдается полное солнечное затмение
Полное солнечное затмение— очень редкое явление из-за небольшой тени, которую отбрасывает Луна на Землю. Область в Соединенных Штатах, где можно будет его наблюдать, называется «дорога полного затмения». Ее ширина всего 112 километров.
Только те, кто находится в этой узкой зоне, смогут наблюдать полное солнечное затмение. А те, кто находится за пределами этой зоны, смогут увидеть частичную тень. Но в любом случае зрелище это невероятно красивое!
Оно будет длится всего пару минут
Люди, находящиеся на «дороге полного затмения», смогут наблюдать незабываемое зрелище всего 2 минут 40 секунд. Если вы не находитесь в этом секторе, затмение будет еще короче, возможно, всего несколько секунд.
В этот раз полное солнечное затмение увидят жители штатов Орегон, Айдахо, Вайоминг, Небраска, Канзас, Миссури, Иллинойс, Кентукки, Теннеси, Джорджия, Северная Каролина и Южная Каролина.
Всё затмение будет длиться лишь полтора часа
По словам представителей НАСА, солнечное затмение начнет свое путешествие по США в 10:16 утра, а закончится примерно через полтора часа в Южной Каролине.
Сфотографировать солнечное затмение очень сложно
Сделать красивый кадр полного солнечного затмения — это не только настоящее искусство, но и наука. Поэтому любителям лучше не тратить зря время со своей камерой (и тем более телефоном!), а понаблюдать это явление и запомнить его.
Возможно, включится уличное освещение
Луна, движущаяся перед Солнцем, бросает тень на Землю, благодаря чему день на короткое время превратится в ночь. Если по пути прохождения затмения сработают датчики, то фонари будут гореть как в темное время суток. Небо будет немного странного цвета. Те, кто не находится в зоне полного затмения, все равно сможет днем побыть в сумерках и наблюдать небо необычного цвета.
Приготовьтесь к шоу!
Не упустите редкую возможность, ведь следующего полного солнечного затмения в Америке нужно ждать до 2024 года!
По материалам — likeni.info