21 АВГУСТА ДЕНЬ СТАНЕТ НОЧЬЮ. НАС ОЖИДАЕТ РЕДЧАЙШЕЕ СОБЫТИЕ!

Приближается 21 августа 2017 года — дата, когда день ненадолго превратится в ночь. Зрители в Соединенных Штатах и частично в регионах Атлантического и Тихого океанов будут свидетелями этого редкого явления — полного солнечного затмения. У тех, кто сможет его наблюдать, дух захватит.

Происхождение солнечного затмения знают все. Земля, Луна и Солнце выстраиваются в одну линию. Луна перекрывает солнечный свет, падающий на Землю, вызывая темную тень на планете.

Но насколько хорошо вы знакомы с этим явлением? Давайте посмотрим на некоторые интересные факты.

Солнечное затмение совершенно отличается от лунного затмения

Лунное затмение происходит чаще, чем солнечное. Оно может быть пару раз в год. Это происходит, когда Земля проходит между Солнцем и Луной. В это время Земля бросает тень на поверхность Луны. Какой-то свет доходит до Луны, а синий цвет отфильтровывается земной атмосферой. Поэтому мы обычно видим ярко-красную Луну.

Солнечное затмение бывает реже, чем лунное