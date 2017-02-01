20 привычек, которые пожирают энергию

У всех случаются моменты, когда хочеться плюнуть на всё и уехать куда-нибудь на необитаемый остров, чтобы только сбежать от бытовой суеты. Мы склонны винить в этом кого угодно, но только не самих себя, а ведь источник всех проблем , как правило, кроется в нашем мышлении и типичных ошибках, допускаемых ежедневно:

1. Постоянное обдумывание ситуаций из прошлого (что было бы, если бы вы в какой-то ситуации поступили иначе).

Что делать: расценивайте любую ситуацию как опыт. Делайте выводы из нее. Когда вы обдумываете то, что произошло, у вас есть возможность написать новый сценарий и в будущем поступить в аналогичных условиях правильно. Главное не предавайтесь таким мыслям 24 часа в сутки, здесь нужно знать меру.

2. Беспорядок в квартире.

Что делать: во-первых, вспоминайте про такую важную вещь, как распределение обязанностей, когда каждый член семьи четко знает, что он делает, без каких-либо напоминаний. Назначьте конкретный день для генеральной уборки и тогда, встав с утра с кровати, все будут точно знать, кто чем занимается.

Еще один вариант: каждый день вы убираете какую-то часть квартиры. Сегодня — ванную, завтра — кухню и т.д. Но и такой подход не исключает распределения обязанностей.

Кстати, уборка — прекрасный способ почувствовать контроль над собственной жизнью, поскольку результат достигается быстро, и вы автоматически начинаете думать, что способны получить его и в других сферах тоже.

3. Отсутствие хобби, интересов, увлечений, радостей в жизни, пусть даже самых незначительных.

Что делать: очень распространенна фраза «мне некогда заниматься этим в будни». А на самом деле очень полезно эти самые будни превращать в выходные — сделайте в понедельник (любой другой рабочий день) что-то такое, что вы обычно делаете в уик-энд. Сходите с подругой в кафе, на свидание, просто погуляйте, купите себе подарок и т.д. Не нужно ограничивать свою жизнь маршрутом дом-работа-дом.

4. Обида, злость на кого-то из окружения.

Что делать: нужно проработать это чувство. Можно сходить на психотерапию, обсудить с кем-то данный вопрос и узнать у другого человека, как он справлялся с аналогичной ситуацией. Когда мы отпускаем проблему, не храним негативную энергию внутри себя, у нас появляется видение будущего.

5. Недоделанные дела.

Что делать: разбейте все дела на три категории: «очень важные», которые нужно сделать в ближайшее время. «Важные», но их можно отложить на определенный период. «Неважные», вы планируете сделать их в перспективе. Приступайте к каждой категории по очереди.

Если у вас возникают какие-то трудности с выполнением дел, спросите себя: что мне мешает и что может помочь в данной ситуации? Допустим, у вас нет времени, тогда просто выберите день в ежедневнике и впишите туда конкретную задачу. Когда вы вычеркнете очередной пункт из списка дел, обязательно почувствуете прилив энергии.

6. Вещи, сувениры, одежда, фото с бывшими возлюбленными.

Что делать: все эти вещи необходимо если не выкинуть, то хотя бы убрать с глаз долой. Однако подобные меры стоит применять только в том случае, когда прошлое вас сильно расстраивает. Например, при одном взгляде на фото, кольцо от экс-мужа и т.д. у вас сжимается сердце, хочется плакать и т.д. Если ничего подобного вы не испытываете, можете смело вычеркнуть этот пункт.

7. Техника, которую необходимо отремонтировать, поломанные вещи в доме, расшатанная дверная ручка, отошедший плинтус, капающий кран и т.д. А также не доведенный до конца ремонт.

Что делать: поломанные вещи и техника как заноза. Она вроде бы не болит, но если ее задеть, начинает беспокоить. По сути, это такое же незавершенное дело.

Например, у вас расшатана дверная ручка. Всякий раз, когда вы до нее дотрагиваетесь, она падает, а вы вставляете ее обратно. Естественно, ничего кроме раздражения подобные действия не вызывают. Вносите все эти бытовые мелочи в свой ежедневник и решайте их как можно скорее.

Что касается ремонта, многие дизайнеры советуют не растягивать его, иначе у вас есть риск никогда не дойти до финала. Лучше купить материалы дешевле или не ждать обои из Италии два месяца, а приобрести те, которые доступны в данный момент, главное довести начатое дело до конца.

8. Школьные домашние задания ваших детей, которые вы делаете вместе с ними.

Что делать: в идеальном варианте родители должны любить, баловать своих детей, разговаривать с ними. Уроки лучше доверить нанятому педагогу, какому-то специальному человеку. Желательно не бабушке, иначе вы постоянно будете вовлекаться в процесс.

Допустим, возможности нанять приходящего учителя нет. Вы вынуждены возложить эту функцию на себя. Помните о том, что уроки делает ваш ребенок, а вы ему просто помогаете. Не надо стоять над чадом, делать все за него, дайте ему больше самостоятельности. Включайте контроль через какой-то промежуток времени. Открыли вместе с ребенком задания и тут же уходите. Примерно через 20 минут можно проверить черновик и обсудить ошибку. Позволяйте школьнику выполнять его основную функцию — учебную деятельность.

9. Выходные в крупных торговых центрах.

Что делать: не нужно тратить на подобные «развлечения» целый день. Уставшие мужчины, толпы людей и кричащие дети точно не добавят хорошего настроения. Если вам нужно закупить продукты или приобрести какую-то вещь, сделайте это и отправляйтесь дальше по своим делам. Не надо праздно ходить из магазина в магазин, поскольку к вечеру вы будете чувствовать себя разбитым. Вообще, вылазки в ТЦ должны быть дозированы — благо есть масса других способов разнообразить свой досуг.

10. Чувство, что за свои подвиги на работе вы не получаете достаточного денежного вознаграждения.

Что делать: деньги — энергия. Любой человек хорошо себя чувствует только тогда, когда он вкладывается в какое-то дело своими знаниями, умениями, временем, эмоциями и получает за все это аналогичное по объему вознаграждение. Если вы вкладываете больше, чем получаете в ответ — задумайтесь. Возможно, наступил момент, когда нужно поговорить на этот счет с руководством, предварительно составив список своих достижений и успехов на данной позиции. А может быть, нужно просто поменять работу.

11. Общение только с представителями своего пола.

Что делать: если женщину и на работе, и вне работы окружают только представительницы прекрасного пола — в этом нет ничего хорошего. Мужская энергия обязательно должна быть. С сильным полом аналогичная ситуация.

12. Недостаток сна и физической нагрузки.

Что делать: если вы давно собираетесь записаться в спортзал, но дело так и не сдвинулось с мертвой точки, соберите волю в кулак и осуществите задуманное. Сон — тоже важная составляющая, его недостаток отражается и на ваших эмоциях, и на весе (те, кто мало спят, склонны к полноте).

13. Окружение.

Что делать: энергию обычно забирают люди, которые любят жаловаться на жизнь. Они только и делают, что ноют. Вы думаете, что от вас ждут совета, даёте его, и ждёте, что человек последует рекомендациям, ситуация изменится. Но этого не происходит. В итоге вы не получаете удовлетворения от своей помощи.

Старайтесь не поддаваться долгим обсуждениям проблем вашего друга (коллеги). Не участвуйте в них эмоционально. Попробуйте перевести диалог на какие-то нейтральные темы, которые могут быть и вам интересны.

Также учтите один нюанс: когда вам в тысячный раз кто-то жалуется на мужа, детей, работу, это означает, что человек не может справиться с существующей проблемой. Видимо, ему нужна профессиональная помощь. А такую помощь оказывает специалист, а не вы.

14. Непогашенные кредиты, невозвращенные долги.

Что делать: чтобы чувствовать ощущение стабильности, лучше жить по средствам. Конечно, сейчас есть огромное количество предложений по кредитам, и отказаться от них сложно, ведь благодаря займу у вас есть возможность получить желаемую вещь прямо сейчас.

Когда речь идет о каких-то действительно важных покупках, например, квартире, необходимо ввести ее в картину своей жизни и воспринимать платеж по ипотеке как стандартный вычет за коммунальные услуги. Выделите некую статью расходов на этот пункт. Кроме того, вас могут поддержать мысли о том, что вы, во-первых, можете оплачивать счет (иначе кредит бы вам не дали). А, во-вторых, живете в своем собственном доме!

15. Старый гардероб, вещи, от которых вы устали. Обувь со стертыми мысами, сбитыми каблуками.

Что делать: себя нужно обязательно баловать. Не столько сами старые вещи истощают нас, сколько ощущение от них. Если вы постоянно натягиваете на себя сапоги, которые давно нужно поменять и вы об этом прекрасно знаете, ну, найдите в своем бюджете деньги на обновку. Одежда (обувь) должна нас радовать.

16. Посуда со сколами, старая кухонная утварь, не радующая глаз.

Что делать: на этот счет есть даже примета — говорят, что треснутая посуда несет отрицательную энергию. Выкидывайте подобные вещи и не жалейте о них. Лучше у вас будет одна любимая чашка, чем десять, но в ужасном состоянии.

17. Сон с маленькими детьми в одной кровати

Что делать: подобные вещи могут быть, но только не на регулярной основе. Когда вы спите с маленьким ребенком, вы боитесь навредить ему, тревожитесь и в конечном итоге утром чувствуете себя разбитым. Также ни в коем случае нельзя выгонять мужа из супружеской кровати на диван в гостиной.

18. Долгие переписки на сайтах знакомств, которые так и не заканчиваются реальным свиданием.

Что делать: не затягивайте виртуальное общение, не отдавайте свою энергию просто так. Вместо того, чтобы долго и подробно рассказывать о себе, просто предложите человеку встретиться. Во время реального свидания люди обмениваются энергией и сразу понимают, подходят они друг другу или нет. Переписка не дает такого эффекта. Если общение не приводит к реальной встрече, не бойтесь завершить его.

19. Встречи с женатыми мужчинами.

Что делать: не нужно врать самой себе, что вы делаете это для удовольствия и вам ничего не нужно от мужчины. А вывод прост — не трогайте чужое.

20. Перекус дома на коленях перед телевизором, невкусная еда.

Что делать: очень важно и то, как мы едим (в какой обстановке) и то, что мы едим. Если вы делаете это на бегу или на коленях перед телевизором, это означает только одно — вы точно так же относитесь к остальным радостям жизни. Меняйте свои привычки. опубликовано econet.ru