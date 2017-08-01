20 фактов о человеческом сердце

Сердце — это полый мышечный орган, обеспечивающий движение крови по организму и обладающий способностью к автоматии, т.е. самостоятельной работе.
Сердце – является центральным органом сердечно-сосудистой системы, оно размером примерно с большое яблоко (с кулак человека). Располагается, в основном, в левой части грудной клетки, позади грудины. Расположение сердца асимметрично: 2/3 его лежат в левой части и 1/3 – в правой части грудной полости. Средняя масса сердца у мужчин — 300 г, у женщин — 250 г, хотя считается, что именно женщины являются более сердечными людьми.
Сердце, словно динамический насос, выталкивает кровь в разветвлённую сеть кровеносных сосудов, которые могли бы опоясать Землю два с половиной раза. Движущая сила этого насоса исходит из желудочков с их толстыми мышечными стенками, сокращающимися так, что кровь при этом перекачивается в артерии. Насосное действие сердца повторяется автоматически в ритме пульса: примерно 72 удара в минуту, 100000 ударов в сутки. Количество перекачиваемой крови зависит от степени напряженности человека и совершаемых им действий, а также от его психоэмоционального состояния и составляет от 5 до 30 литров в минуту.
1. Сердце среднего взрослого человека ударяет примерно 72 раза в минуту, 100 000 раз в день, 36 500 000 раз в год и 2,5 млрд раз в течение жизни.
2. Кухонный кран должен быть включен во весь напор на протяжении 45 лет, чтобы вылить количество воды, равное количеству крови, перекачанной сердцем за человеческую жизнь средней продолжительности.
3. Объем крови, перекачанной сердцем, может варьироваться в широком диапазоне, от 5 до 30 литров в минуту.
4. Каждый день сердце вырабатывает достаточно энергии, чтобы проехать на машине 32 км. За всю жизнь это эквивалентно тому, чтобы съездить на Луну и обратно.
5. Так как сердце вырабатывает свои собственные электрические импульсы, оно может продолжать биться даже тогда, когда отделено от тела, до тех пор, пока будет получать достаточное количество кислорода.
6. Частота сердечных сокращений (пульс) у плода примерно в два раза больше, чем у взрослых, примерно 140 ударов в минуту. К тому времени, как возраст плода составляет 12 недель, его сердце перекачивает уже 28 литров крови в день.
7. Сердце обеспечивает кровью почти все 75 трлн клеток организма. Кровоснабжение отсутствует только в роговицах глаз.
8. За жизнь средней продолжительности сердце перекачивает около 5,7 млн литров крови.
9. 5% запасов крови находится в сердце, 15–20% поступает в мозг и центральную нервную систему, а 22% идёт на почки.
10. Стук сердце производит тогда, когда захлопываются сердечные клапаны.
11. Сердце начинает биться через четыре недели после зачатия и не останавливается до самой смерти.
12. Новорожденный ребенок имеет примерно одну чашку крови в обращении.
13. Древние египтяне считали, что сердце и другие основные органы можно по своей воле перемещать внутри тела.
14. Платон считал, что мышление зарождается в мозге, а страсти — в сердце. Имеются ввиду непосредственно органы.
15. Кокаин влияет на электрическую активность сердца и вызывает спазм артерий, что может привести к инфаркту или инсульту даже у здоровых людей.
16. Женское сердце обычно бьется быстрее мужского. Мужское — примерно 70 ударов в минуту, женское — 78.
17. Когда тело находится в покое, у крови занимает всего 6 секунд, чтобы дойти от сердца к легким и обратно, всего 8 секунд для того, чтобы добраться до мозга и обратно, и 16 секунд для того, чтобы достичь пальцев и вернуться.
18. Французский врач Rene Laennec (1781–1826) изобрел стетоскоп, когда почувствовал, что прижимать ухо к груди пациенток со слишком большим размером бюста неудобно.
19. Врач Erasistratus из Хиоса (304–250 до н. э.) был первым, кто предположил, что сердце функционирует как насос.
20. Гален утверждал, что сердце само производит кровь. Однако открытие Уильямом Харви системы кровообращения в 1616 году показал, что в организме существует ограниченное количество крови и она движется по кругу.