17 ПРИЗНАКОВ, ПО КОТОРЫМ В 1692-М ГОДУ ВАС ОБЪЯВИЛИ БЫ ВЕДЬМОЙ

В 1692-м году вы вполне могли бы оказаться на судебном процессе над салемскими ведьмами — в качестве обвиняемого, разумеется. Обвинить в ведовстве могли любого, точнее, любую, причём вполне законно, и вот за что:

1. Вы — женщина

Вы — женщина? Раз так, то вполне можете оказаться прислужницей Дьявола. В Средневековье женщин часто связывали с ведьмами: люди на протяжении тысячелетий верили, что женщины — существа куда более грешные, чем мужчины, а грешность ясно свидетельствует о поклонении Дьяволу. В Салеме в колдовстве обвинялись 13 женщин и пятеро мужчин, но за всю Охоту на ведьм женщин погибло гораздо больше.

2. Вы — бедняк или просто не можете себя обеспечивать

Нищих, бездомных и тех, кто вынужден был просить милостыню, часто обвиняли в колдовстве. Сару Гуд, например, повесили в 1692-м году, потому что она бродила от дома к дому и просила поесть — соседи её не любили, не доверяли ей, вот и обвинили в колдовстве.

3. Вы богаты или финансово независимы

Если вы — взрослая обеспеченная женщина и живёте без какой-либо финансовой поддержки со стороны мужчины, то в вашей кладовке, скорее всего, стоят банки с заспиртованными глазами тритона.

Любой случай, когда женщина жила самостоятельно, без поддержки мужчины, вызывал тревогу. Скорее всего, общество сторонилось бы такой женщины, а потом её обвинили бы и судили. Между 1620-м и 1725-м годом женщин, у которых не было мужей, сыновей или братьев, но которые, тем не менее, преуспевали, в Новой Англии часто обвиняли в колдовстве — примерно 89% повешенных были как раз такими.

4. У вас есть одна подруга или несколько

Группа женщин, собирающихся вместе без мужчин, могла быть принята за «ковен, поклоняющийся Дьяволу». Наверное, так дамам было удобнее строить ему глазки.

5. Вы поспорили с одной или несколькими своими подругами

Охотники на ведьм вроде Мэтью Хопкинса или Джона Сирна внушали такой ужас в обществе, что одни женщины обвиняли в колдовстве других, только чтобы защититься самим. По словам писательницы Элизабет Рейс, женщин чаще, чем мужчин, подозревали в сговоре с Дьяволом, и женщины сами в это верили — значит, подруги точно могли быть прокляты.

Для примера возьмём Рэйчел Клинтон — достойные порядочные женщины обвиняли её в том, что она заставляла их горбиться, когда проходила мимо них в церкви. Рэйчел, сама бывшая женщиной «порядочной и достойной», была вместе с тем психически неуравновешенной: поздний брак и последующее материнство заставили её оказаться на нижних ступеньках социальной лестницы.

Полный набор — осталось добавить других женщин, кричащих нелепости на всех углах, и Рэйчел смело можно обвинять в колдовстве, что и произошло.

6. Вы поспорили или не согласились с кем-то

Важно помнить, что любой мог обвинить любого, что все и делали. И если вы вдруг обнаружили, что вас обвиняют в колдовстве, то проверьте, откуда ветер дует — вполне возможно, что голой на метле вас видел бывший любовник.