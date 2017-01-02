17 ПРИЗНАКОВ, ПО КОТОРЫМ В 1692-М ГОДУ ВАС ОБЪЯВИЛИ БЫ ВЕДЬМОЙ

В 1692-м году вы вполне могли бы оказаться на судебном процессе над салемскими ведьмами — в качестве обвиняемого, разумеется. Обвинить в ведовстве могли любого, точнее, любую, причём вполне законно, и вот за что:
1. Вы — женщина
Вы — женщина? Раз так, то вполне можете оказаться прислужницей Дьявола. В Средневековье женщин часто связывали с ведьмами: люди на протяжении тысячелетий верили, что женщины — существа куда более грешные, чем мужчины, а грешность ясно свидетельствует о поклонении Дьяволу. В Салеме в колдовстве обвинялись 13 женщин и пятеро мужчин, но за всю Охоту на ведьм женщин погибло гораздо больше.
2. Вы — бедняк или просто не можете себя обеспечивать
Нищих, бездомных и тех, кто вынужден был просить милостыню, часто обвиняли в колдовстве. Сару Гуд, например, повесили в 1692-м году, потому что она бродила от дома к дому и просила поесть — соседи её не любили, не доверяли ей, вот и обвинили в колдовстве.
3. Вы богаты или финансово независимы
Если вы — взрослая обеспеченная женщина и живёте без какой-либо финансовой поддержки со стороны мужчины, то в вашей кладовке, скорее всего, стоят банки с заспиртованными глазами тритона.
Любой случай, когда женщина жила самостоятельно, без поддержки мужчины, вызывал тревогу. Скорее всего, общество сторонилось бы такой женщины, а потом её обвинили бы и судили. Между 1620-м и 1725-м годом женщин, у которых не было мужей, сыновей или братьев, но которые, тем не менее, преуспевали, в Новой Англии часто обвиняли в колдовстве — примерно 89% повешенных были как раз такими.
4. У вас есть одна подруга или несколько
Группа женщин, собирающихся вместе без мужчин, могла быть принята за «ковен, поклоняющийся Дьяволу». Наверное, так дамам было удобнее строить ему глазки.
5. Вы поспорили с одной или несколькими своими подругами
Охотники на ведьм вроде Мэтью Хопкинса или Джона Сирна внушали такой ужас в обществе, что одни женщины обвиняли в колдовстве других, только чтобы защититься самим. По словам писательницы Элизабет Рейс, женщин чаще, чем мужчин, подозревали в сговоре с Дьяволом, и женщины сами в это верили — значит, подруги точно могли быть прокляты.
Для примера возьмём Рэйчел Клинтон — достойные порядочные женщины обвиняли её в том, что она заставляла их горбиться, когда проходила мимо них в церкви. Рэйчел, сама бывшая женщиной «порядочной и достойной», была вместе с тем психически неуравновешенной: поздний брак и последующее материнство заставили её оказаться на нижних ступеньках социальной лестницы.
Полный набор — осталось добавить других женщин, кричащих нелепости на всех углах, и Рэйчел смело можно обвинять в колдовстве, что и произошло.
6. Вы поспорили или не согласились с кем-то
Важно помнить, что любой мог обвинить любого, что все и делали. И если вы вдруг обнаружили, что вас обвиняют в колдовстве, то проверьте, откуда ветер дует — вполне возможно, что голой на метле вас видел бывший любовник.
7. Вы очень стары
Пожилые женщины, как замужние, так и незамужние, были идеальной мишенью для обвинений. Ребекке Нёрс было 70 лет, она была инвалидом — и соседи вдруг начали обвинять её. Она вошла в историю, как самая старая женщина, которую в 71 год осудили и казнили, как ведьму.
8. Вы очень молоды
Дороти Гуд было всего четыре года, когда она призналась в колдовстве (одновременно с ней обвинили её мать и в 1692-м году повесили). Дороти просидела в тюрьме девять месяцев, но, в конце концов, её отпустили. Тем не менее, девочка навсегда лишилась рассудка.
9. Вы акушерка
Об этом хорошо сказал писатель Джоэл Сутерн: «Социальное и семейное положение, независимость, языческие влияния, тайное знание трав — всё говорило против акушерок. Главное — профессия считалась нечистой и унизительной, так что такие женщины просто обязаны были состоять в сговоре с Дьяволом. Короче говоря, акушерок все боялись».
10. Вы замужем, и у вас слишком много детей
Такое неестественное плодородие — наверняка результат чёрной магии. Поселите по соседству пару, которая никак не может зачать ребёнка, и они решат, что вы крадёте у них счастье. Потому что вы — ведьма.
11. Вы замужем, и у вас только один ребёнок (или вообще ни одного)
Дьявол проклял вас и наградил бесплодием. Кроме того, если ваши соседи и их шестеро детей уже пострадали, то наверняка те, кто живут рядом с ними, тоже уже обратились ко злу.
12. Вас можно назвать «странной», «упрямой» или «дерзкой»
Позвольте себе любую дерзость — и вас, скорее всего, назовут ведьмой. В ходе судебного разбирательства над Рэйчел Клинтон против неё свидетельствовали такие обвинения: «Разве она не ведёт себя, как озлобленная, назойливая, грубая женщина? Да это же характер ведьмы! Разве она не ругается, не угрожает, не лезет в драку?»
13. У вас есть родинка, родимое пятно или третий сосок
Всё это могло быть истолковано, как дьявольский знак. Это также могло означать, что к ведьме присасываются собака, кошка или змея, чтобы пить её кровь. Обвиняемым полностью сбривали волосы на всём теле, чтобы найти отметку.
14. В вашем погребе есть испорченное масло или молоко
На Салемском процессе обвиняемым вменялось в вину то, что в их погребах были испорченные молочные продукты. Так что проверьте-ка холодильник.
15. Вы занимались сексом вне брака
Если это к вам относится, можете сами кинуться в синее адское пламя. В 1651-м году Элис Лейк из Дорчестера судили, как ведьму, за то, что «она была блудницей и родила ребёнка». Её пытали так, что она, в конце концов, созналась, что переспала с Дьяволом, и ребёнок от него. В том же году её повесили.
16. Вы попытались предсказать личность вашего будущего мужа
Мечтаете о своей второй половине? Пишете его имя в записной книжке? Тогда ваши действия могут быть истолкованы как колдовство — что и случилось с Титубой, рабыней из города Салем. Титуба предлагала молодым девушкам узнать имена будущих мужей и стала первой женщиной в Салеме, кого обвинили в колдовстве. Но не последней.
17. Вы нарушили любое правило из Библии — значит, заключили договор с Дьяволом.
Следующие несколько правил пуритане должны были строго соблюдать. Нарушение любого из них могло стать основанием для обвинения в колдовстве.
Строгое соблюдение субботы: нельзя разжигать огонь, торговать, путешествовать — иногда это называлось «новые хлебы предложения на святом месте», это каралось смертной казнью;
Не прелюбодействовать;
Не склонять людей к другим богам пророчествованием или мечтаниями;
Не допускать, чтобы вас изнасиловали;
Не сеять на поле семян больше одного вида;
Не касаться свиной туши;
Не носить одежду из тканей более одного вида;
Не подстригать волосы по кругу;
Не заплетать волосы в косу;
И, конечно же, не позволять ведьмам жить.
Если вы делали хоть что-то из этого списка, то вас можно смело обвинять в колдовстве. Вероятно, вас за это повесят, сожгут или бросят гнить в тюрьме, пока сами не умрёте.