13 изысканных удовольствий: как без лишних затрат и усилий сделать свою жизнь максимально приятной

Некоторые люди глубоко убеждены, что жизнь – это тяжкий груз. Что человек рождается для несчастья и жалкого прозябания. Что стресс, дискомфорт и страдания – неизбежные спутники существования. И менее всего я стремлюсь переубедить этих людей в чём-либо. Эта статья не про таких и не для таких.

Вам, гурманы бытия, гости-хозяева вечного праздника жизни, баловни счастливой судьбы, я дарю полную горсть маленьких фишечек-хитростей, которые в два счёта сделают вашу жизнь ещё приятнее и полнее.

1) Тёмная, свежая ночь – именно такой должна она стать, чтобы сон доставлял максимальное удовольствие и обеспечивал силу и бодрость для светлого времени суток.

Изюминки: Спите в абсолютной темноте и выключайте искусственное освещение хотя бы за полчаса до сна, чтобы ваш организм вырабатывал нужное количество мелатонина. Ничего не ешьте три-четыре часа перед сном. И обеспечьте постоянный приток свежего воздуха.

2) Действительно доброе утро – будет у вас каждый день, когда вы начнёте просыпаться быстро и с удовольствием.

Изюминки: Используйте Эффект Зейгарник (феномен воспроизведения незавершённых действий) в корыстных целях. Непосредственно перед сном начните делать что-то очень приятное и интересное. Например, прочитайте пару страниц захватывающей книжки. Затем ложитесь спать, наутро, как только проснётесь, уделите полчасика, чтобы завершить вечернее удовольствие (например, дочитать главу до конца). Легкость и быстрота пробуждения приятно вас удивит.

3) Пища богов – будет на каждой из ваших трапез, когда вы начнёте вкушать особым образом, получая максимальное наслаждение и никогда не переедая.

Изюминки: Жуйте как можно медленней. Сосредотачивайтесь на ощущениях возникающих во рту и распространяющихся вверх – к макушке, и вниз – к желудку. Отслеживайте, как с каждым новым глотком эти ощущения становятся всё приятнее. Когда они достигнут пика и перестанут меняться – вставайте из-за стола.

4) До чего же приятное ожидание – на зависть окружающим «страдальцам» будет у вас в любой ситуации: в затяжной пробке, в очереди за посылкой или на скучном и безразмерном совещании.

Изюминки: Всегда держите наготове полный арсенал средств для победы над ожиданием: музыку или аудиокнигу, большую и приятную мечту, готовую к визуализации, немного недоработанный план по завоеванию мира или блондинки из соседнего офиса. 🙂 Воспринимайте минуты и часы ожидания как бесценный дар, время которое вы с удовольствием уделите только себе самим.

5) Упоённое чтение – способно доставить вам одно из самых изысканных удовольствий при соблюдении некоторых условий.

Изюминки: Читайте старые добрые бумажные книги или с электронной читалки последнего поколения (электронные чернила высокой контрастности и разрешения). Обеспечьте комфортную позу и освещение. Полностью погрузитесь в книгу, т.е. не пытайтесь одновременно читать и делать что-то ещё. Регулярно читайте вслух, например, сказки детям на ночь.

6) Музыка для души – ваша любимая музыка, разумеется, доставляет вам удовольствие. И это удовольствие можно легко усилить.

Изюминки: Слушая приятную музыку, сидите с прямой спиной. Слушайте не только ушами, но и всей поверхностью кожи – как будто бы всё ваше тело превращается в чуткое ухо. Сосредоточьтесь на образах, вызываемых мелодией или словами. И на телесных ощущениях, особенно в области позвоночника.

7) Жидкое счастье – вода обыкновенная. Правильное её использование делает жизнь приятной как никогда.

Изюминки: Выпивайте по восемь стаканов чистой воды в день. Используйте тугие струи бодрящего душа для массажа, релаксации, снятия стресса. Регулярно плавайте в море или в бассейне.

8) Вечное движение – это отнюдь не безумная мечта средневековых механиков, а реально необходимое условие для наслаждения здоровым телом.

Изюминки: Проходите каждый день 10000 шагов пешком. Также ежедневно практикуйте разминку или танец, в котором будут задействованы все мышцы, которые редко используются вами в течение обычного дня. Освойте савасану («мёртвую» позу) из йоги.

9) Новые впечатления – периодически нужны психике, чтобы человек чувствовал себя хорошо, не впадал в тоску и болезнь.

Изюминки: Регулярно балуйте неизведанным все свои органы чувств (зрение, слух, осязание, вкус, обоняние).

Испытывайте новые приятные эмоции от общения, путешествий, книг, спектаклей и т.д.

10) Покой и нега среди своих – так редки в наше время. Один из бичей современного общества – это повышенная фоновая тревожность, во многом вызванная психологической изоляцией человека. Причём неважно, находится он один или в толпе.

Выход из этого тупика возможен только с помощью регулярного пребывания в обществе 15-50 человек искренне расположенных друг к другу. Естественно, пропитанный интригами коллектив или семья, погрязшая в ссорах, на такую роль не годятся.

Изюминки: Найдите группу своих. Часто нужная атмосфера устанавливается на психологических тренингах.

11) Победы и достижения – необходимейший элемент жизни всласть.

Изюминки: Т.А. Эдисон утверждал, что в гениальности 1% таланта и 99% пота. А мы понимаем, что гений – это и есть абсолютный победитель в своей области. К сожалению, многие решают, что если нужно столько трудиться, то не стоит и начинать. А ведь пот переходит в талант. И проценты постепенно выравниваются. Беритесь и делайте! А талант наработается.

12) Вольная воля – привносит в жизнь дикое, чистое удовольствие. Это не просто внешняя и внутренняя свобода, но нечто гораздо большее…

Изюминки: Начните изучение и освоение этого феномена с гениального рассказа Надежды Тэффи «Воля».

13) Смысл – Часто противопоставляют жизнь наполненную смыслом, подчинённую великой цели, и жизнь посвящённую удовольствиям, наслаждениям. На самом деле это в корне неверно. Лишённые смысла, все удовольствия выдыхаются (теряют духовное измерение) и «прокисают». И тогда выходит как в анекдоте:

Грустный мужик заходит в магазин:

– Здравствуйте, вы меня помните? Я у вас вчера шарики покупал.

– Узнаю. Вам ещё шариков?

– Нет. Я к вам с жалобой – они бракованные.

– В чём дело – воздух не держат?

– Да нет, с этим всё в порядке.

— А что тогда?

– Не радуют…

Изюминки: С помощью волшебного вопроса «Ради чего, зачем?» ищите и находите высокий смысл в самых простых и обыденных радостях и наслаждениях, позволяя им с каждым разом становиться всё сильней и изысканней.