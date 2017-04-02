12 магических растений ордена розенкрейцеров

Развитие знаний в любой области всегда сопровождалось опасностями, тайнами, интригами..

И лучшее этому подтверждение — создание Орденов. Именно в Орденах хранились знания, которые накапливались веками. Сегодня мы поговорим о магии ордена Розенкрейцеров.

Есть несколько версий возникновения этого ордена. Но у нас не урок истории, поэтому остановимся на общепринятой. Некий юноша 16 лет, из бедной дворянской семьи, вероятно не знающий о своих магических способностях, совершает паломничество в Святую Землю, затем путешествие в Турцию, по странам Аравийского полуострова, где приобщается к священной, тайной мудрости. По пути в Марокко он встречается с магами-старцами, которые передают ему свои знания. Юноша возвращается в Европу и пытается поведать там свои знания. Ученые-маглы высмеивают его и его теории. Но, будучи уже вполне сильным магом, он решает основать свой Орден и передавать тайны только избранным.

Уединившись в своем доме, он пишет книгу и передает свои знания первым ученикам. Создается Братство Розы и Креста (немецкая фамилия Розенкрейц означает розовый крест, а точнее крест роз). Подпись на документах выглядела как печать R.C. Их программа предполагала уход от мирских дел, ношение монашеской одежды, бесплатное целительство, тайну братства на сто лет. Был написан манифест, который привел в восхищение многих людей. Творческим людям понравилось мастерство подачи материала и красота, ученые улавливали в тексте обрывки древней мудрости, благородные цели Братства привлекали магов и т.д… Эмблемой ордена были черный крест — символ физического тела, обвитый семью красными розами — символом растительнообразной, очищенной крови.

Интересный факт, что Братство было на виду 108 лет, потом оно на 108 лет уходило в подполье и через 108 лет снова возрождалось к активной жизни.

Но это все же история:) А нас интересует медицина Братства. Она основывалась на двенадцати магических растениях (вероятно, использовалась шестидесятеричная система, принятая древними Египтом и Вавилоном). Различные комбинации из ниже перечисленных растений создавали формулу успеха не только в виде исцеления, но и увеличения продолжительности жизни. Знания астрологии использовались розенкрейцерами для того, чтобы эти магические растения, применяемые в лечебном и целительском процессе, соотнести с характеристиками знаков Зодиака. По своим свойствам каждое из этих 12 растений соотносится с тем или иным знаком Зодиака, а также с конкретной планетой нашей системы.

12 магических растений:

Арника..

Многолетнее травянистое растение, в дикорастущем виде встречается в горах. Розенкрейцеры использовали цветки арники. Отвары и настойки Арники имеют своеобразный запах, острый горький вкус, что свидетельствует о холодной, воздушной, сухой стихии растения (Водолей). С древних времен было известно сокращающее и кровоостанавливающее действие на матку. В Средние века Арнику широко использовали в гинекологической практике. Кроме того, она оказывает желчегонное действие.

Водолей отвечает за гормональный фон, за желчный пузырь, кроме того, сама природа растения и зона его произрастания указывают на связь Арники с данным знаком Зодиака, управляемым Ураном.

Борец синий или Аконит..

По греческой мифологии это растение выросло из пены, падавшей изо рта Цербера, когда Геркулес (11-й из двенадцати подвигов) вытаскивал его из преисподней. Ядовит. Другие названия Царь-трава, Прикрыш-трава. Прогоняет бесов,нечистую силу, выводит камни и песок из почек и печени.

В средние века широко употреблялось в свадебных обрядах, его клали под порог еще до приезда новобрачных в дом жениха. Если невеста перепрыгивала через порог или жених ее переносил через него на руках, то тогда все наговоры, недобрые пожелания невесте возвращались обратно и обрушивались на недоброжелателей. Торжество закона и возмездия.

Борец синий связан со знаком Козерога и Сатурном, об этом говорит легенда о его появлении (подземное царство, преисподняя), свидетельствуют его лечебные свойства (выведение песка, камней), свадебные обряды.

Белокопытник или мать — и — мачеха..

Другое название камчужная трава (Камчуг — несозревший нарыв). Широко применялась с древнейших времен при различных грудных болезнях в качестве отхаркивающего, противовоспалительного средства; средства, отсасывающего гной.

Наверное, любой малыш знает о символике двух сторон листа этого растения: нежная, мягкая, теплая часть связана с матерью, а жесткая, холодная, скользкая с мачехой. Легенда (образ матери) и основное применение в медицине (грудь, легкие) указывают на знак — Рак. Валериана. Розенкрейцеры использовали корень валерианы, предпочтение отдавалось особо крупным растениям.

Валериана

Валериане приписывались гипнотические свойства, считалось, что она может заставить человека ходить на четвереньках, мяукать, выть, кусаться, царапаться. Но в основном Валериана используется при различного рода нервных расстройствах, кашле, бронхиальной астме. Несомненно, Валериана относится к растениям Близнецов.

Вербена..

Древние приписывали Вербене чудесные качества, они уверяли, что она способствует устранению лжи и выдуманных слухов, скреплению союзов, примирению враждующих.

Послы, отправляющиеся на переговоры с неприятелем, обязательно брали с собой Вербену. Друиды благоговели перед Вербеной, по их мнению, она могла исцелять любые болезни. Считалось, что если помещение, в котором едят, окропить Вербеной, то застолье будет очень веселым. Особо приготовленный напиток из Вербены разжигает любовь, усиливает половое влечение. Древние и средневековые красавицы использовали ее в качестве косметического средства по уходу за волосами.

Называние Вербена происходит от Veneris vena — вена Венеры. А как известно: любовь, симпатии, дружелюбие, партнерство, взаимопонимание, мирные переговоры, влечение, красота, волосы, вены находятся под знаком Весов (управитель Венера), поэтому Вербену относим к растениям Весов.

Гелиотроп..

Связь с Солнцем этого растения отражает даже его название — Heliotropium (следующий за Солнцем). Цветок посвящен Аполлону.

Считалось, что Гелиотроп защищает от врагов, помогает человеку проявить свои лучшие качества, выдвинуться, занять почетное положение, способствует состояниям откровения. Все перечисленные качества и название позволяет Гелиотроп отнести к растениям Льва (управитель Солнце) Горечавка. Известное с древности средство, типичный представитель группы «горьких» растений.

Обладает выраженным горьким вкусом даже в разведении 1:20000, однако это не мешало ее использовать, как хорошее средство борьбы с инфекционными заболеваниями, для лечения трудно заживающих ран, болезней желчного пузыря, различных воспалений, а также в качестве жаропонижающего и общеукрепляющего. Такими свойствами обладает растение Скорпиона (управитель Марс).

Зверобой..

Растение, почитаемое многими европейскими народами. Собирать его предпочитали в ночь Ивана Купала.

В Германии считалось, что человеку не страшно никакое колдовство, никакая порча, если он носит на себе Зверобой. Ветка Зверобоя, повешенная на двери или спрятанная под порог, не позволит пройти в дом человеку с дурными намерениями. Нормандцы знали, что собранный в лесу и повешенный в хлеву Зверобой защитит домашний скот от падежа, а коровы будут давать еще больше молока.

В Южной Германии и Богемии зашивали Зверобой в кушаки и вкладывали в сапоги для защиты от травм поясницы и конечностей (зона управления Стрельца). Отваром омывали ноги от усталости в результате длительной ходьбы. Розенкрейцеры использовали Зверобой в качестве средства, разжигающего огонь в организме, средства, разгоняющего кровь, охраняющего, оберегающего от злых духов. Зверобой находится под знаком Стрельца (управитель Юпитер). Да и название подтверждает это.

Мандрагора..

Растение ядовитое, из семейства пасленовых, родственник Белладонны. Неблагоприятное и опасное даже с точки зрения розенкрейцеров. Гиппократ употреблял его для борьбы с меланхолией и против мании самоубийства. Флавий пытался с помощью окуривания пациентов Мандрагорой изгонять бесов. Гомер парами Мандрагоры снимал эпилептические припадки.

Магов интересуют в этом растении его волшебные свойства, а простой народ считал его мощным средством против силы зла и возбуждающим похоть и желание. Розенкрейцеры все это знали, также как и то, что Мандрагора сильное наркотическое вещество, может успокаивать боли, вводить человека в состояние сна. Психотропные его качества, ореол легенд, мифов, грез вокруг Мандрагоры свидетельствует о природе близкой к знаку Рыб (управитель Нептун).

Роза

Роза для розенкрейцеров была цветком посвящения, символизировала любовь, терпение, мученичество, чистоту идеи, ассоциировалась с Христом. В рамках этой работы мы не можем подробно излагать легенды о символике Грааля, связанной с мистикой крови. Укажем лишь, что Иосиф из Аримафеи при омовении тела Христа собрал в чашу Его Кровь, вновь начавшую из Него сочиться. Эта Кровь восприняла все воздействия, воплотившегося в человеческом теле Христа, и теперь свободна и чиста.

Обычно темно-красная кровь является символом низших, животных страстей в человеке. Очищенная от всякого греха кровь приняла растительный характер, стала «цвета розы». Стала символом очищающей силы Христа. Розенкрейцеры считали, что аромат розы действует освежающе, укрепляющее, никогда не одурманивает, дает новые силы, идеи, снимает переутомление, усталость, головные боли, заставляет все вокруг возрождаться, обновляться, зеленеть.

Перечисленные качества, а также то, что для розенкрейцеров роза была цветком особым, главным, связанным с именем основателя, я думаю, что его можно смело отнести к знаку Овна (управитель Плутон).

Сушеница..

Однолетнее растение с распростерто-ветвистым низким стеблем сероватого цвета, цветы коричневато-желтого цвета, плоды с пушистым хохолком — летучкой, цветет в конце лета — осенью.

Розенкрейцерами использовалось как растение, действующее на желудочно-кишечный тракт, для снятия болей в животе, после применения состояние больного улучшалось, он прибавлял в весе, становился спокойным. Сушеница хорошо заживляет раны и язвы, в том числе желудочно-кишечного тракта, способна связывать и выводить из него токсины и яды. Сушеница относится к знаку Девы (управитель Меркурий).

Фуксия..

В дикой природе произрастает в лесах Южной Америки и Азии.

Предпочитает плодородную, мягкую, влажную почву. Встречается в виде отдельных низкорастущих растений или кустиков. Листья сочные, ярко-зеленые, округлые, правильной формы. Цветы Фуксии красивые, нежные, двухъярусные, нежно-розовых, фиолетовых тонов на длинной цветоножке. Плоды (ягоды) съедобны. Розенкрейцеры наделяли Фуксию качествами Венеры: мягкость, нежность, теплота, красота, изящество.

Сегодня Фуксия не используется в качестве лекарственного растения, основное ее предназначение — украшать клумбы, газоны, сады. Фуксия относится к растениям Тельца (управитель Венера).

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