11 признаков психопата, подтверждающие его сущность

Психопатия входит в число самых сложных расстройств. Психопат может казаться нормальным, даже очаровательным. Порой ему недостает чувства совести и сопереживания, что делает его манипулятивным, неустойчивым и часто (но отнюдь не всегда) преступником.
По словам ученого, что провел долгие годы, изучая их поведение: «Мы думаем о психопатах как об убийцах, чуждых обществу».
Такие слова, как «псих», «чокнутые» и др. несколько размыты и практически не имеют отношения к фактическому состоянию души человека. Мы можем даже чувствовать себя комфортно и этого будет достаточно чтобы охарактеризовать нас по данному вопросу.
Иногда мы даже забываем, что на самом деле люди, которые соответствуют клиническим стандартам психопатии или как их называют «психи» действительно существуют. Прежде чем идти дальше, давайте обратимся к определению психопатии Американской психиатрической ассоциации, как сообщается в «Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам» (DSM-5):
«Повсеместная картина или пренебрежение и нарушение прав других, которые начинаются проявляться в детстве или в раннем подростковом возрасте и продолжаются до наступления взрослой жизни». В руководстве перечисляется семь пунктов, основанных на фактических данных в поведении психопатов, из которых особенно выделяются три пункта, поскольку они регулярно происходят, начиная с 15 лет.
Фраза «повсеместная картина или пренебрежение и нарушение прав других» — это психопатия, определяемая данными словами.
Профессор Роберт Харе, психолог и создатель оценки «PCL-R» — диагностический критерий психопатии, является ведущим специалистом в психопатии. Он заявляет следующее: «Это оглушает меня, как и 40 лет назад, особенно то, что люди, которые настолько эмоционально отключены, что они могут функционировать так, как будто другие люди могут манипулировать и уничтожать объекты без какой-либо озабоченности».
Возможно, более ошеломляющим и пугающим одновременно является возможность находиться в тесной связи с психопатом. Поскольку психопатия является загадочным психическим расстройством, часто бывает очень сложно «узнать», если кто-то, кто не соответствует данному диагнозу.
Тем не менее, существует общий набор моделей поведения, которые проявляют психопаты.
Итак, перед вами 11 проявлений в поведении психопатов:
1. Частые акты агрессии
Отсутствие импульсного контроля в сочетании с любым подобием эмоционального сознания часто приводит к насильственным актам агрессии. Психопаты могут или не могут физически причинить кому-то вред, но они почти всегда эмоциональны и оскорбительны в устной речи.
2. Постоянный поиск острых ощущений
Под «острыми ощущениями» следует учитывать привычный для нашего понимания адреналин, ради которого так любят прыгать с парашютом. Психопаты склонны к действиям, которые стимулируют их ненасытное стремление к опасности. Даже если такие действия могут нанести вред себе, другим или быть незаконными.
3. Тенденции к манипуляции
Здесь нет ничего удивительного, но у психопатов есть заслуженная репутация квалифицированных манипуляторов и обманщиков. Без «внутреннего голоса», направляющего их к правильному или неправильному пути, они часто манипулируют и обманывают кого-то не иначе, как ради личного развлечения.
4. Им не хватает неподдельных эмоций
Гнев, ревность, разочарование и ярость — типичные психопатические поведенческие черты. Психопаты избегают более глубоких эмоций (например, доброты, сострадания, сочувствия, любви) для более легкодоступного и поверхностного разнообразия.
5. Они хотят извлекать пользу из людей
Некоторые психопаты не видят «личной выгоды», как это делают другие, — они просто болеют острыми ощущениями в результате своего манипулирования. Другие будут использовать доброту и доброжелательность, чтобы получить что-то. Это может быть что угодно: деньги, власть, слава, временно удовлетворяющие ежеминутную потребность.
6. Они не испытывают сочувствия
Для психопата свойственны неглубокие, хаотичные отношения, потому что им не хватает одного важного качества — сочувствия. В исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Human Neuroscience, исследователи изучили изображения мозга 121 заключенных, в том числе лиц, классифицированных как «высоко-психопатические». Исследование завершилось следующими результатами: люди с психопатией не смогли показать нейронные сети, которые могут способствовать чуткому беспокойству».
7. Они безответственны
Как и ожидалось, психопаты не берут на себя ответственность за свое поведение. Вместо этого они пытаются привить чувство вины своей жертве. Все верно. Они не только уклоняются от ответственности, но и унижают жертву.
8. Они возвеличивают чувство собственного достоинства
У психопатов часто есть надменные, доминирующие и нарциссические тенденции. Таким образом, они имеют повышенное чувство собственной важности и самоценности. Для них также характерно чрезвычайное, неуместное чувство права.
9. Они не имеют настоящих друзей
Истинная дружба требует взаимного и честного обмена эмоциями, интересами и поддержкой. В то время как психопаты могут симулировать эмоции других людей, они не могут создавать положительных эмоций, связанных с другими людьми. Следовательно, любая «дружба», связанная с психопатом, не является реальной ни в каком ее проявлении.
10. Они пугающе очаровательны
Когда психопат хочет «включить свое очарование» и выглядеть смешным и общительным, он может обмануть практически любого человека. Этот «талант» особенно трагичен, когда мы рассматриваем след человеческих опустошений, которые они оставляют после получения столь желаемого.
11. Они обычные преступники
Психопаты составляют до 25 процентов всех мужчин-правонарушителей в федеральных тюрьмах, хотя на них приходится менее одного процента от общей численности населения. Импульсивность, агрессия, пренебрежение законом и отсутствие сочувствия, несомненно, вносят свой вклад в этот показатель.