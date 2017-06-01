11 признаков психопата, подтверждающие его сущность

Психопатия входит в число самых сложных расстройств. Психопат может казаться нормальным, даже очаровательным. Порой ему недостает чувства совести и сопереживания, что делает его манипулятивным, неустойчивым и часто (но отнюдь не всегда) преступником.

По словам ученого, что провел долгие годы, изучая их поведение: «Мы думаем о психопатах как об убийцах, чуждых обществу».

Такие слова, как «псих», «чокнутые» и др. несколько размыты и практически не имеют отношения к фактическому состоянию души человека. Мы можем даже чувствовать себя комфортно и этого будет достаточно чтобы охарактеризовать нас по данному вопросу.

Иногда мы даже забываем, что на самом деле люди, которые соответствуют клиническим стандартам психопатии или как их называют «психи» действительно существуют. Прежде чем идти дальше, давайте обратимся к определению психопатии Американской психиатрической ассоциации, как сообщается в «Диагностическом и статистическом руководстве по психическим расстройствам» (DSM-5):

«Повсеместная картина или пренебрежение и нарушение прав других, которые начинаются проявляться в детстве или в раннем подростковом возрасте и продолжаются до наступления взрослой жизни». В руководстве перечисляется семь пунктов, основанных на фактических данных в поведении психопатов, из которых особенно выделяются три пункта, поскольку они регулярно происходят, начиная с 15 лет.