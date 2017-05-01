10 знаков судьбы, сулящих достаток и удачу

Привлечь удачу в жизнь довольно просто, но не каждый решается полностью поменять свое поведение. Изменения к лучшему часто проходят медленно из-за незначительных, казалось бы, мелочей. Используйте законы Вселенной, чтобы день за днем становиться лучше и удачливее.

В течение многих веков наши предки собирали информацию, которая помогала им принимать верные решения, избегать неприятностей и достигать благополучия. В современном мире это называютнародными приметами. Есть несколько точных знаков и признаков того, что благосклонность Вселенной на вашей стороне. Используйте эти знания себе на пользу, чтобы не упустить капризную удачу.

10 признаков скорого везения, удачи и достатка

1. Вы начинаете замечать свою популярность среди незнакомых животных. На улице к вам подошла кошка и потерлась об ноги, или соседская злая собака вдруг завиляла хвостом. Это верный признак приближающейся удачи. Удвоить везение можно, взяв с улицы бездомное животное. Оно принесет вам множество положительных эмоций и будет охранять от бед и несчастий.

2. Если вы надели одежду задом наперед и заметили свою оплошность, не спешите переодеваться. Это верный признак того, что Вселенная открыта для ваших просьб и желаний. Используйте этот знак для ритуала на привлечение удачи или благополучия.

3. Повторяющееся покалывание в левой руке означает скорое обогащение. Однако при сильных болевых симптомах стоит обратиться к врачу.

4. Неожиданно вы обнаружили на себе отходы жизнедеятельности пролетающей над вами птицы. Этот, казалось бы, неприятный инцидент — не что иное, как знак скорой прибыли и нахождения дополнительных источников дохода. Удачу такой «сюрприз» сулит и обладателям машин, велосипедов и мотоциклов.

5. Ваш дом начал обвивать плющ. Это растение активно борется с негативной энергетикой и буквально вбирает в себя дурные мысли, сглаз и порчу. Вы действительно везучий человек, ведь с такой защитой к вашему дому сложно подобраться для негативного воздействия.

6. По поверьям, в Китае прилет жуков в дом символизирует удачу и благосклонность Судьбы. Не спешите убивать насекомых. Аккуратно поймайте их, выпустите и обязательно поблагодарите за хорошее известие.

7. Интересный знак — пузыри в утреннем кофе. Это явление означает скорые позитивные перемены в жизни. Можете воспользоваться моментом и попытаться поймать пузырек ложкой. Если вам это удалось и он не лопнул, смело загадывайте желание.

8. Признак скорого обогащения в вашем доме — большое скопление мелочи. Если вы перенесете банку с мелочью на кухню, то сможете привлечь материальное благополучие. Однако есть мнение, что мелочь стоит хранить сразу в нескольких местах, чтобы богатство точно не прошло мимо вашего дома.

9. Редкий, но не менее явный признак скорого обогащения — ваши инициалы на сплетенной паутине. Это довольно редкое событие, но довольно точное.

10. Если вы замечаете, что у вас постоянно чешется левое ухо, это означает скорое приятное известие и везение. «Горящее» ухо может означать хорошие разговоры о вас и похвалу.