10 Селестинских пророчеств

1. Все совпадения — не случайность. Люди, которые поймут это, составят — критическую массу. Когда критическая масса будет достаточна, люди поймут смысл жизни и сделают много открытий.

Мы должны очень серьезно относиться к совпадениям (случайностям). Эти совпадения заставляют нас осознать, что за событиями нашей жизни скрывается некая духовная сила.

2. Человечество заново осмыслит исторический процесс и его ошибки. Осознав, что материальное развитие достигло своего пика, угрожающего всему миру,процесс изучения мира будет направлен по другому руслу.

Второе откровение придает этому осознанию реальное содержание. Мы понимаем, что все наше внимание было отдано материальному выживанию. Мы познавали мир постольку, поскольку это нужно было для нашей безопасности, теперь же с осознанием действия духовных сил, мы приближаемся к истинному постижению мира.

3. Наступит новое понимание физического мира. К концу тысячелетия люди откроют энергию, которая является основой всех тел, в том числе и наших. Красота и энергия происходят из одного источника.

Материальный мир построен из чистой энергии, которая способна откликаться на наши мысли и чувства.

4. Борьба за энергию — цель каждого человека. Каждый человек забирает и отдает энергию. В 4-м пророчестве говорится о том, что люди должны научиться подпитываться энергией из разных источников и, также, рационально ей делиться с другими.

Четвертое откровение объясняет привычку людей отнимать у других энергию, подавляя их, порабощая их разум. Это — преступление, совершать которое нас заставляет недостаток собственной энергии, который мы ощущаем как упадок жизненных сил. Борьба за энергию — борьба за власть и за деньги.

5. Пятое откровение учит, как получать энергию от окружающего мира. Для этого нужно полюбить все, что тебя окружает, позволить любви войти в тебя. То есть достичь гармонии.

Недостаток жизненных сил можно восполнить, не отбирая от других людей энергию, подключаясь к иным источникам энергии. Вселенная даст нам все, в чем мы нуждаемся, если мы сумеем открыться ей, чувствуя любовь ко всему сущему, чувствуя себя частью вселенной, испытывая красоту, гармонию ко всему окружающему.

6. Прежде, чем достичь состояния гармонии с окружающим миром и овладеть особым состоянием сознания (это состояние знакомо нам по мгновенным проблескам , при котором мы ясно видим, что идем по жизни, направляемые таинственными совпадениями) мы должны понять свою сущность.

Здесь говорится о четырех методах отбора энергии: «пугало» (отбор энергии методом запугивания), «следователь» (отбор энергии методом критики), «замкнутый» (отбор энергии методом замыкания в себе, вызывая к себе интерес), «бедняжечка» (отбор энергии, вызывая жалость к себе). Вслух сказав человеку о его методе отбора энергии, он перестает им пользоваться. Проанализировав свой метод отбора энергии и прекратив им пользоваться, мы открываем себе доступ к неограниченной энергии Вселенной и к духовному росту.

7. Все ответы на наши вопросы идут от других людей. Главное понять, что человек действительно готов рассказать вам что то. Это будет сообщение вам.

Откровение учит нас помнить, что вещи, которые бросаются в глаза, и приходящие в голову мысли, сны могут быть нам посланы как ответы на наши вопросы. Чтобы не пропускать их, мы должны занять позицию наблюдателя. Когда к нам в голову приходит какая-то мысль, надо всегда спрашивать себя: зачем она пришла. Плохие мысли надо останавливать при появлении, а хорошие развивать. Тогда плохие мысли перестанут нам являться.

8. Разговор об отношениях родителей и детей. 8-е откровение это противовес 6-му. Там говорится как правильно строить отношения не только с детьми, но и с остальными людьми. Нужно как делиться энергией, так и избегать чрезмерной зависимости от других.

Отдавать энергию детям постоянно, не требуя ничего взамен. Дети должны участвовать в разговоре, особенно если речь о них. И детей должно быть ровно столько, сколько вы можете охватить постоянным вниманием и заботой, ни в коем случае ни больше. Один взрослый — один ребенок. Говорить правду детям. Случается, что человек с проясненным сознанием вступает на путь эволюции, но продвинуться по нему не в состоянии. Ему мешает зависимость от другого человека, т. к. энергию от Вселенной он подменяет энергией человека.

9. Девятое откровение показывает, как изменится человеческая цивилизация в следующем тысячелетии. Цель жизни любого человека будет его собственная эволюция. Человек будет жить среди древних лесов, однако, вблизи от наполненных совершенной техникой, городов. Человечество сознательно снизит уровень рождаемости, так, что хватит места всем. Человек поймет, что случайность — руководство к действию.

Наше предназначение — благодаря связи с высшим источником энергии (любовь), повышать в себе и дальше уровень энергии. С его повышением возрастет уровень колебаний атомов, из которых состоят наши тела, в результате чего целые группы людей, достигнув определенного уровня, будут неожиданно становиться невидимыми для тех, чей уровень колебаний пока еще не столь высок. Это будет знаком того, что мы пересекаем границу между этим миром и тем, откуда мы пришли и куда уйдем после смерти. Необходимо избавиться от страха. Наша цель — обретение неба на Земле.

10. Все мы находимся здесь, чтобы привести земное измерение в гармонию с небесными сферами. Синхронистичность (случайные события) и интуиция открывают перед нами здесь на Земле невиданные перспективы процветания.

Селестинские пророчества

Джеймс Редфилд