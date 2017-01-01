10 секретов человеческой психики, о которых мало кто знает

1. Относитесь к себе хорошо

Избегайте соблазна ругать себя за ошибки и прокрастинацию. Не обрушивайте на свою голову громы и молнии за срывы запланированных дел или проявленную слабость. Относитесь к себе с симпатией и прощайте недостатки, даже когда сделать это нелегко. Простив себя, вы запретите своему мозгу вступить на скользкий путь моральной поблажки, который ведёт к дальнейшим срывам и усугублению прокрастинации.

Научное объяснение

Термин «моральная поблажка» предложила профессор Стэнфорда Келли Макгонигал. Она провела ряд исследований, в результате которых выяснилось, что наш мозг под грузом вины особенно восприимчив к соблазнам. Дело в том, что мозг призван защищать не только здоровье своего хозяина, но и его настроение. Пока вы виноватитесь, проклиная себя за лень и слабость, пока подбираете самые резкие и грубые слова в свой адрес, пытаясь укрепить мотивацию, ваш мозг отчаянно ищет способы вас взбодрить. А самым приятным покажется, конечно, то, чего вы пытаетесь избежать.

«Да ладно, ты уже съел кусок торта, диета сорвана, доедай и остальное, безвольное ничтожество!» или «Опять пропустил дедлайн? Да бросай ты это дело, всё равно на такую работу ты неспособен, ленивый прокрастинатор! Да и чёрт с ним! Досмотрю подборку котиков и лягу спать!». Это наглядные иллюстрации того, как работает моральная поблажка. Относитесь к себе хорошо, прощайте слабости, отмечайте успехи и не допускайте застревания в бесконечном круге вины и утешительных поблажек.

2. Ловушка «халявы»

В бутиках, салонах красоты, автосалонах, ресторанах и других местах активной траты денег вас может подстерегать очень распространённая ловушка: бесплатные услуги или небольшие подарки. Например, чашка чая, пока вы ждёте своей очереди на стрижку у мастера. Конфеты в прозрачной вазе на кассе магазина. Комплимент от шеф-повара, пока готовится заказ. Так заведение формирует у вас так называемую «лояльность» к себе и своему бренду.

Совет: не берите ничего бесплатно, если не хотите потратить лишние деньги.

Научное объяснение

Человек — социальное животное, нуждающееся в тесном взаимодействии с другими представителями своего вида. Механизм этого взаимодействия отточен миллионами лет и прочно «зашит» в вашем мозгу. И одно из его составляющих — желание непременно «отдариться» в ответ на подарок. Или ответить услугой на услугу.

Хотя вы и не осознаёте своего «долга», мозг расценивает неожиданную халяву именно как долг, и заставляет чувствовать себя обязанным. Наш древний мозг расценивает подарок так же, как и миллионы лет назад, когда общество людей ничем не отличалось от популяции обезьян — как приглашение к кооперации.

Волей-неволей приходится этот неосознаваемый «долг» отдавать: спонтанными покупками, спокойным отношением к завышенной цене, рекомендацией бренда знакомым, и т. п. Одна чашка бесплатно предложенного кофе — и вот вы уж в «ловушке халявы».

Маркетологам и людям бизнеса всё это хорошо известно, поэтому если вы не хотите, чтобы вами манипулировали, запомните правило: никогда и ничего не берите бесплатно — в нашем мире бесплатного не существует.

3. Читайте понемногу

Сегодня — совет для тех, кто любит читать, но ему вечно некогда. Если вы никак не можете заставить себя начать читать книги, или, что бывает чаще, начинаете, но бросаете, не добравшись до конца, попробуйте старую и очень эффективную методику: задайте себе число страниц, которое будете прочитывать в день, и пусть это число будет небольшим. Скажем, 10 страниц, но ежедневно.

Научное объяснение

Эта заминка, раздражающая людей интеллектуальных, но занятых, спровоцирована параличом анализа. Между вами и интересными книжками стоит страх мозга — страх перед объёмом предстоящей работы. Вы можете даже не осознавать этого, но мозг не приветствует долгосрочные проекты: на них тратится много энергии. Вы до бесконечности будете говорить себе «завтра»… или решите читать по чуть-чуть. 10 страниц не испугают ваш мозг: это немного, это совсем недолго, и чтение не успеет вас утомить.

Книга обычно вмещает 200–300 страниц, значит, одну книгу вы будете прочитывать, в среднем, за месяц. 12 книг в год — не слишком много, но это на 12 книг больше, чем ничего, верно? К тому же, вам нужно только уговорить себя взять книгу в руки и начать чтение: потом вы втянетесь и прочтёте, конечно, больше: столько, сколько захотите. Но если нет — так нет, прочтите хотя бы десяток страниц и похвалите себя за последовательность и тягу к знаниям.

4. Тренируйтесь в уме

Визуализируйте навыки, которые хотите получить. Чем бы вы ни занимались, каких целей ни планировали бы достигнуть — выделите время в течение дня и перед сном на практику визуализации: в подробностях представьте желаемое. Только не вещь, которую хотелось бы иметь, а умение, которое мечтаете получить.

Научное объяснение

Визуализация — понятие, известное как специалистам в области работы мозга, так и широкому кругу людей. Способность человеческого мозга к обучению настолько велика, что даже простое представление желаемых действий заставляет его «включать» активность в тех зонах, которые отвечают за эти действия, совершаемые в реальности. Это касается любых действий, даже тяжёлой физической нагрузки: когда вы представляете, что, например, поднимаете штангу, к требуемым мышцам приливает кровь: мозг готовит их к нагрузке. Конечно, одним воображением вы мышцы не накачаете, но визуализация способна сократить ваш путь к мечте и укрепить мотивацию.

Однако, этот брэйнхак работает только в том случае, когда вы визуализируете собственные действия, а не их итог: например, визуализация новой красивой машины может вам только душу согреть, а, скажем, визуализация действий по зарабатыванию денег на эту машину поможет привести в порядок мысли и поставить себе ряд чётких задач.

5. Не болтайте после спортзала

Физическая нагрузка или экстремальная ситуация делают вас более разговорчивым, чем обычно. Болтая во время фитнеса проще всего случайно выболтать секрет, особенно, если с вами занимается знакомый. Поэтому сегодняшний брэйнхак звучит так: если боитесь сказать лишнее — не слишком активно делитесь информацией после того, как хорошенько поработали штангой.

Научное объяснение

Физическая нагрузка и экстремальные ситуации запускают в организме реакцию «бей или беги»: учащение пульса, ускорение дыхания для лучшего снабжения мышц кислородом, приток крови к конечностям и другую подобную физиологическую активность организма. Мозг реагирует на это состояние как на угрозу опасности и мобилизует все силы для того, чтобы сбежать от неё или дать отпор.

И в частности, повышает тягу к общению с другими представителями своего вида.

Механизм этой связи до конца не изучен, но Йона Бергер, профессор Уортонской школы бизнеса, в ходе ряда экспериментов убедительно доказал её наличие. Можно предположить, что повышение болтливости в случае опасности спасало жизнь нашим предкам, заставляя людей делиться информацией об угрозе и опытом преодоления её. Как бы там ни было — имейте в виду: физнагрузка делает вас находкой для шпиона. Примерно в течение получаса после неё.