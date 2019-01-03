10 ПРИЗНАКОВ ТОГО, ЧТО ОН НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВАШЕЙ ВТОРОЙ ПОЛОВИНКОЙ

Возможно, вы ожидаете, когда в вашу жизнь придет особенный человек и покажет вам, что такое истинная любовь.

Не многим удается с первой попытки встретить вторую половинку, и прожить с ней долго и счастливо. В современном мире действительно сложно найти СВОЕГО человека. Как же определить, что человек рядом с вами действительно является родственной душой? Однозначного ответа не существует, но есть признаки, по которым можно определить, что он точно не ваша вторая половинка.

1. Он чаще заставляет вас плакать, чем смеяться.

Самый простой способ определить, является ли человек вашей родственной душой – обратить внимание на то, как проходит день рядом с ним. Если он заставил вас улыбнуться и засмеяться хотя бы раз, отметьте этот день календаря галочкой. Если расстроил, отметьте этот день крестиком.

Продолжайте делать так в течение месяца, а потом посмотрите на календарь. Если вы увидите, что галочек больше, чем крестиков, — это очень хороший признак. Если же галочек намного меньше, чем крестиков, — значит рядом с этим человеком вы не так уж и счастливы.

Само только присутствие родной души рядом должно вас побуждать улыбаться.

2. Из-за него вы сомневаетесь в себе.

Все мы в тот или иной момент можем испытывать неуверенность в себе. Однако если вы чувствуете неуверенность рядом с предполагаемой второй половинкой, здесь что-то не так.

Вполне возможно, этот человек не особо заинтересован в длительных отношениях с вами. Истинная родственная душа буде делать все для того, чтобы вы никогда не сомневались в себе.

3. Человек торопит события.

Как правило, отношения развиваются постепенно. Ведь чтобы хорошо узнать человека, требуется время.

Если ваш любимый торопит события, и вас это смущает – это тревожный знак. Вполне возможно, он вовсе не заинтересован в серьезных и долгих отношениях. То, что слишком быстро развивается, имеет тенденцию так же быстро заканчиваться.

Отношения с родственной душой развиваются в удобном для обоих партнеров темпе.

4. Он пытается вас контролировать.

Если человек постоянно пытается вас контролировать – это нехороший знак. Он говорит о том, что он хочет быть единственным приоритетом. Он не ценит времени и усилий, которые вы вкладываете в отношения. Такой человек абсолютно точно не является вашей родственной душой.

Родственная душа не будет стремиться вас контролировать, она даст вам свободу и возможность быть самим собой.

5. Человек боготворит вас.

Всем нравится, когда ими восхищаются и делают все, о чем только просишь. Но в отношениях между двумя родственными душами нет места эгоизму. Никто никого не возносит на пьедестал. Ведь это не дает партнерам возможности расти и развиваться вместе.

Человек, с которым вы встречаетесь, должен понимать, как может помочь вам расти и развиваться в личностном плане. Если он этого не делает, то вы просто потеряете к нему всяческое уважение. (Вполне возможно, вы перестанете уважать даже себя).

Истинная родственная душа не будет возносить вас на пьедестал и боготворить. Такой человек видит вас настоящей – вместе со всеми достоинствами и недостатками.

6. Он не искренен с вами.

Некоторые люди не говорят партнерам всей правды потому, что не хотят ее расстраивать. Так может поступать кто угодно, но только не родственная душа. По-настоящему свой человек не будет утаивать то, о чем вы должны знать, но будет при этом предельно деликатным.

Скрыв от вас что-то один раз, человек продолжит это делать в будущем. Между вами появятся тайны. Это разрушит глубинную связь между вами.

Родственная душа не будет от вас ничего скрывать. Все потому, что для нее важна уникальная взаимосвязь, существующая между вами.

7. Вы сомневаетесь в том, что можете ему доверять.

Если вы чувствуете, что не можете полностью доверять человеку, с которым встречаетесь, вполне возможно, в дело вмешалась ревность. Вы уверены в том, что ничего не преувеличиваете? Тогда, вполне возможно, что это ваша интуиция подсказывает, что партнер скрывает от вас что-то важное.

Попытайтесь поговорить с ним об этом. Если из раза в раз вы наталкиваетесь на глухую стену, такой человек не является вашей родственной душой.

Истинная родственная душа всегда и во всем будет честна и открыта с вами.

8. Он не способен оценить вас по достоинству.

Человек может быть неспособным оценить вас по достоинству, потому что он сам не ценит себя. С другой стороны, дело может быть в вас. Возможно, вы сами себя недостаточно добры к себе.

Родственные души всегда способны оценить друг друга по достоинству.

Если причина в вас, стоит разобраться в себе, иначе вы не сможете построить крепких отношений. Ваша вторая половинка поможет, но и вы должны прикладывать для этого определенные усилия.

9. Он пытается изменить вас. Часто вы этого даже не замечаете.

Родственная душа будет любить вас такой, какая вы есть, вместе со всеми вашими привычками и особенностями. Вы замечаете, что отказались от какой-то части себя из-за человека, с которым встречаетесь, — это не очень хорошо. Со временем вы станете вовсе не тем человеком, которого он когда-то полюбил.

Ваша истинная родственная душа даст вам свободу и возможность быть самой собой рядом с ней.

10. Рядом с ним вы не чувствуете в сердце огонь.

Есть люди, от одного только взгляда которых разжигается огонь в сердце. Если рядом вы не чувствуете всплеска эмоций, вполне возможно, этот человек не является вашей второй половинкой.

Встретив своего человека, вы не обязательно ощутите сильные эмоции. В нем будет нечто особенное, что вы просто не сможете оставить без внимания. Вы почувствуете нечто, чего не чувствовали до сих пор.

Свой человек разжигает в душе сильное желание, природу которого вы не можете до конца понять. Вас к нему тянет, словно магнитом. Вы понимаете, что вам предназначено быть вместе.

Перевод статьи — 10 Subtle Signs That Tell Someone Is Not Really Your Soulmate via Клубер

Фото — Andrea Bertolotti