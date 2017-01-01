10 ПРАВИЛ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СВОИХ ВИБРАЦИЙ

Человек со слабой вибрацией уязвим и мало, на что способен, он живет с постоянным чувством неудовлетворения и разочарования. Если Вы достаточно отважны для того, чтобы поменять свой образ жизни, изменить свою жизнь к лучшему, Вам придется выделить для себя 10 золотых правил, с помощью которых Вы повысите собственную энергию.

Итак:

1. Контролируйте свои мысли!

Наши каждодневные мысли создают нашу реальность. Мы не говорим о том, что Вы должны отслеживать каждую мысль приходящую Вам в голову. Это могло свести Вас с ума. Просто необходимо заставить себя отказаться от негативных мыслей. Поначалу это кажется неосуществимой задачей. Но со временем, Вы поймете, что все не так сложно, вы приучите свой разум фильтровать собственные мысли. Научитесь видеть не проблему, а способы ее решения. Чем больше Вы думаете о хорошем, тем больше вы повышаете Вашу вибрацию.

2. Говорите только о том чего Вы хотите!

Очень часто люди с проблемами в личной жизни, видя влюбленную пару вздыхают говорят, что-то вроде: «Вот, мол, кому-то везет, только не мне!» Стоп! Так, Вы делаете еще хуже, и следовательно так Вы только понижаете собственную вибрацию. В следующий раз скажите, что-нибудь в таком роде: «Я рад за эту пару, уверен, что в скором будущем я тоже встречу свою судьбу». Тоже самое можно перевести на деньги, не стоит рассказывать всем Вашим знакомым о проблемах в финансово плане, так Вы только усугубляете и без того, сложную ситуацию. Научитесь говорить о благополучии, деньгах и счастье, хватит пересказывать всем неудачи!

3. Выбирайте круг общения!

Старайтесь не общаться с пессимистичными и негативно настроенными людьми, обычно эта категория людей обладает очень низкой вибрацией и это может только навредить Вам.

4. Прекратите хотя бы на время думать и размышлять вообще!

Лучше всего это сделать не природе или где-то в отделенном местечке от города. Сконцентрируйте свое внимание на тишине и спокойствии. Это самый лучший способ очистить свое сознание и повысить собственную вибрацию. Если вы очень занятой человек и не можете в ближайшее время позволить себе отдых, послушайте спокойную расслабляющую музыку.

5. Общайтесь с единомышленниками!

Проводите больше времени с людьми, которые разделяют Ваши интересы и хобби. Например, если Вы решили стать писателем, то запишитесь в литературный кружок. Поверьте, так Вы не только усовершенствуете собственное мастерство, но и значительно повысите свою вибрацию. Научно было доказано, что общение с единомышленниками продлевает жизнь в среднем на 5 лет.

6. Отдавайте как можно больше!

Это может быть что угодно: деньги, время или просто то, чем вы давно не пользуйтесь. Отдавая, мы получаем вдвойне. Помогайте другим и другие придут к Вам на помощь.

7. Поступайте с людьми так, как хотели бы, чтобы люди поступали с Вами!

Прежде чем рассердиться и обидеться на кого-то подумайте, стоит ли оно того. Бывают моменты, когда лучше и легче простить. Чем легче и добрее Вы относитесь к окружающим, тем лучше Вы будете встречать людей в Вашей жизни.

8. Старайтесь смотреть как можно меньше телевизор!

Дело в том, что телевидение все больше и больше становиться источником выхода негатива. Чем больше вы слушаете и смотрите передачи про боль, насилие и бедность, тем больше Вы понижаете собственную вибрацию. Ваша подсознание привыкает к негативным мыслям и начинает притягивать их как магнит в Вашу же жизнь.

9. Помните об оптимизме!

Это может оказаться самым трудным для Вас, тяжело оставаться позитивным, когда все вокруг рушится и ничего не получается, но как это ни парадоксально звучит именно в такие минуты необходимо оставаться позитивно настроенным. Когда Вы смеетесь и легко относитесь к ситуации, Ваша вибрация резко возрастает, а чем выше Ваша вибрация, тем быстрее уходят проблемы. Позитивные мысли притягивают добрых и приятных людей, а приятное общение – это залог хорошего настроения.

10. Настроение!

Это самое главное правило, которое поможет Вам всегда поддерживать собственную вибрацию на высоком уровне. Ваше настроение является отражением прошлых мыслей. Остановитесь и начинайте думать о хорошем, сознательно меняйте свое настроение. Чем лучше Вы себя ощущаете, тем интересней и счастливей перед Вами открывается жизнь.

По материалам — garsoz.ru