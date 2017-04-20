10 «духовных» вещей, которые являются полным бредом

В начале 80-х годов прошлого века психолог Джон Уэлвуд придумал термин «духовное блокирование» для обозначения использования духовных практик и убеждений для избегания неудобных чувств, непрощённых обид и основных эмоциональных и психологических потребностей.

Согласно интегральному психотерапевту Роберту Августу Мастерсу, духовное блокирование заставляет нас чуждаться самих себя и других, прятаться за своего рода духовным занавесом из метафизических убеждений и практик. По его словам, оно отдаляет нас не только от нашей боли и личных проблем, но также от нашей собственной настоящей духовности, оставляя нас в метафизическом заточении, зоне преувеличенной мягкости, любезности и поверхностности.

ЛУЧШЕ ВСЕГО ДУХОВНОЕ БЛОКИРОВАНИЕ МОЖНО ПОНЯТЬ НА ПРИМЕРАХ. НИЖЕ ПРИВЕДЕНЫ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ.

1. Участие в «духовных» занятиях для ощущения своего превосходства над другими людьми.

Это, вероятно, одна из наиболее распространённых теневых сторон духовности, и она принимает много форм. Некоторые люди чувствуют своё превосходство, потому что они читают Алана Уотса. Или ездят на работу на мотоцикле. Или не смотрят телевизор. Или едят вегетарианскую пищу. Или используют хрустальную посуду. Или посещают храмы. Или занимаются йогой либо медитацией. Или принимают психоделики.

Обратите внимание, что я не говорю о пользе этих действий. Я люблю Алана Уотса и считаю медитацию довольно полезным занятием. Я говорю о вызывающей тревогу возможности лёгкого превращения ваших духовных идей в ловушку для эго, веру в то, что вы намного лучше и просвещённее всех остальных «овец», потому что вы делаете все эти классные вещи. В конечном счёте, такого рода отношение к «духовности» не лучше веры в то, что ты лучше, чем остальные, потому что ты демократ или фанат «Лейкерс». Эта дисфункция на самом деле подавляет настоящую духовность, заставляя нас сосредоточиваться на достижении превосходства над другими людьми, вместо того чтобы развивать чувство связи с космосом и чувство поэтического восхищения возвышенным величием бытия.

2. Использование «духовности» в качестве оправдания неспособности брать ответственность за свои действия.

Суть этого пункта заключается в том, что определённые духовные мантры очень легко превратить в оправдания своей безответственности и ненадёжности.

«Ничего не изменишь», «Вселенная уже совершенна» и «Всему есть своя причина» – все эти фразы могут служить великолепными оправданиями для того, чтобы никогда ничего не делать и никогда на самом деле не рассматривать своё поведение. Я не комментирую истинность или неистинность вышеприведённых утверждений.

Я просто говорю, что если вы постоянно опаздываете на встречи, если вы часто пренебрегаете своими личными взаимоотношениями, а ваши соседи по комнате не могут рассчитывать на то, что вы будете платить арендную плату, вам, возможно, нужно перестать говорить себе «Каким бы человек ни был, реальность в любом случае является иллюзией» и начать становиться человеком, на которого другие смогут положиться.

Аналогично этому, удивительно легко обманывать себя мыслью, что всякий раз, когда у кого-то возникает проблема с вашим поведением, это связано с тем, что этот человек «не уважает вашу правду» или что ему «просто нужно вырасти духовно». Намного труднее признавать моменты, в которых мы действуем нахально, эгоистично или беспечно и причиняем страдания другим. Намного труднее признавать, что мы слишком далеки от совершенства и что рост и обучение являются бесконечными процессами.

3. Принятие новых хобби, интересов и убеждений просто потому, что они являются последними «духовными» веяниями.

Человеческие существа хотят вписываться куда-то. Все мы имеем сильную необходимость в ощущении своей принадлежности. И для удовлетворения этой необходимости мы создаём группы всех видов. Духовность является одной из сфер интересов, в которой люди создают всевозможные группы. Потенциально это замечательная вещь,

но это также имеет теневую сторону.

Для многих людей «духовность» – это не более чем модная вещь, которой, кажется, увлекается много людей. Этими людьми завладевает идея следовать последним духовным веяниям, поэтому они начинают заниматься йогой, носить модные предметы «Нью Эйдж», ходить на музыкальные фестивали, пить айяуаску и так далее, и они говорят себе, что это делает их «духовными». Эти «духовные тусовщики» выхолащивают значимость настоящего духовного поиска, созерцания, опыта и реализации. Они также, в моём опыте, стремятся быть «духовными» людьми, которые используют «духовность» в качестве причины для ощущения превосходства над другими.

4. Осуждение других за проявление гнева или других сильных эмоций, даже если это необходимо.

Это одна из первых моделей поведения, которые я заметил в себе после знакомства с духовным блокированием. Я осознал, что, когда люди были недовольны или злились на меня, моим ответом были фразы типа «Злость ничего не решает» или «Я чувствую, что у нас было бы меньше проблем, если бы мы сохраняли спокойствие». Внутренне я молча осуждал другого человека, думая, что «если бы только он был более просвещённым, мы могли бы избежать этой драмы». Во многих ситуациях это было моим способом избежать серьёзных проблем, которые нуждались в решении.

Когда вы начинаете интересоваться духовностью, вы, в первую очередь, можете столкнуться с цитатой: «Сдерживание гнева подобно хватанию горячего угля с намерением причинить вред другому; в конечном счёте, ожог получаете именно вы».

Эта цитата обычно ошибочно приписывается Будде, хотя на самом деле это парафраза утверждения, сделанного Буддхагхошей в V веке. Скрытый смысл этой цитаты заключается в том, что мы не должны сдерживать гнев; мы должны чувствовать его, проявлять его в случае необходимости, и затем давать ему выход. Однако обычный человек очень легко может предположить, что это означает, что гнев, в любой форме, является признаком неразумного, недуховного человека. Это неправда. Гнев является естественной человеческой эмоцией и вполне оправданной реакцией на многие ситуации. Зачастую гнев является показателем существования серьёзных проблем, которые необходимо решить в себе или своих взаимоотношениях.

Как ни странно, многие духовные люди подавляют все «недуховные» эмоции и искусственно возвышают такие «духовные» эмоции и черты, как сострадание, доброта и самообладание. Это ведёт к безликости. Вы стремитесь постоянно представлять себя спокойным, мягким, хорошим, вечно умиротворённым человеком и, в конце концов, начинаете выглядеть и чувствовать себя обманщиком.

5. Использование «духовности» в качестве оправдания чрезмерного употребления наркотиков.

Многие люди, и я в том числе, считают, что психоделики могут вызывать мистические переживания и усиливать (светскую) духовность. Всё это хорошо и прекрасно, но некоторые люди заходят слишком далеко и используют эту идею, чтобы рационализировать злоупотребление наркотиками и закрывать себе глаза на тёмные стороны различных веществ.

В самых крайних случаях «духовные» люди доходят до курения марихуаны в рабочее время, слишком частого или неуместного приёма психоделиков и полного отрицания негативного влияния этих веществ. Сейчас представители сообщества HighExistence имеют привычку употреблять психоделики, но давайте будем откровенны: психоделики, в том числе марихуана, имеют определённую тёмную сторону. Если ты безответственный или просто невезучий, более сильные психоделики, например, ЛСД или псилоцибиновые грибы, могут вызвать травматические ощущения с долгосрочными негативными последствиями. А марихуана, слабый психоделик, является создающим привычку наркотиком, который будет незаметно отуманивать ваш разум и разрушать вашу мотивацию, если вы будете употреблять его слишком часто. Уважайте эти вещества и используйте их разумно.

6. Придавание чрезмерного значения «позитивности» для избегания решения проблем в своей жизни и мире.

«Просто будьте позитивными!» – эта фраза часто используется в качестве отвлекающего механизма «духовными» людьми, которые предпочитают не обременять себя своими внутренними проблемами, болями и всем остальным, не говоря уже о мировых проблемах. Движение «позитивности» возникло в западной культуре в последние годы. Интернет переполнен бесконечными мемами и статьями, повторяющими одни и те же пустые послания: «Думайте о позитивном!», «Просто будьте позитивным!» и «Не концентрируйтесь на негативном!»

Хотя без сомнения есть польза в культивировании благодарности за многие чудеса человеческого бытия, это движение, кажется, упускает что-то важное: более тёмные стороны жизни не исчезают просто потому, что они игнорируются. В действительности, многие проблемы в наших личных жизнях и в глобальном масштабе, кажется, лишь ухудшаются или усложнятся при их игнорировании. Точно так же, как кажется абсурдным предложить наркоману фразу «Просто мысли позитивно!» в качестве решения его проблемы, нелепо верить, что позитивное мышление предлагает какое-либо решение таких основных мировых проблем, как изменение климата, бедность, высокотоварное сельское хозяйство и угрозы существованию.

Это не значит, что мы должны взять мировые проблемы на свои плечи и всё время плохо себя чувствовать из-за них. Здраво признавать и ощущать оптимизм по поводу того факта, что во многих важных отношениях мир становится лучше. Однако нам необходимо уравновешивать этот оптимизм с готовностью встречать реальные проблемы в нашей личной жизни, наших сообществах и нашем мире.

7. Подавление неприятных эмоций, которые не вписываются в вашу интерпретацию «духовного».

Я столкнулся с этой проблемой, когда я на год поехал работать учителем в Южную Корею. Я думал, что я развил в себе невозмутимое хладнокровие, проповедовавшуюся Лао-цзы способность просто «пускать всё на самотёк» и плыть как поплавок на поднимающихся и опускающихся волнах судьбы.

Затем я испытал культурный шок, подавляющее одиночество и сильную тоску по родине, и мне пришлось признаться самому себе, что из меня всё-таки не вышло дзэн-буддиста. Или, скорее всего, мне пришлось осознать, что «плыть по течению» и принимать все происходящее всегда полезно, но что иногда это будет означать принятие ощущения себя свежей кучей дерьма.

Легко обманывать себя мыслью, что духовность сделает жизнь подобной бесконечному парению на облаке, но на практике это не так. Жизнь всё равно полна страданий, и для того чтобы действительно расти и учиться на своём опыте, нам нужно быть честными с собой в своих чувствах и давать им полную свободу. В моём случае желание исповедовать дзэн-буддизм, «плыть по течению» и проецировать образ внутреннего покоя на себя и других мешали мне видеть истину различных ситуаций и впечатлений и принимать за них ответственность.

8. Ощущение глубокого отвращения и ненависти к самому себе при столкновении со своей теневой стороной.

Узнав о духовном блокировании, я заметил в себе это довольно быстро. Я увидел, что моё самовлюблённое представление себя как разумного человека, который достиг «высших» ступеней сознания, вызывало смешную степень когнитивного диссонанса. Я едко судил себя и чувствовал себя колоссально, подавляя вину за любые менее чем добродетельные решения.

Когда начинаешь интересоваться духовностью, легко идеализировать таких людей, как Будда или Далай-лама, и считать их совершенными человеческими существами, которые всегда действуют с полным осознанием и состраданием. В действительности это почти всегда не так. Даже если это и правда, что некоторые люди достигают уровня сознания, на котором они защищают «правильное действие» во всех обстоятельствах, нам нужно признать, что это является уделом очень немногих. Я лично подозреваю, что такого не существует.

В действительности все мы являемся подверженными ошибкам людьми, и все мы будем допускать ошибки. Расклад против нас. Практически невозможно прожить

даже несколько дней взрослой жизни без совершения нескольких ошибок, пусть даже и мелких. С годами будут серьёзные ошибки. Это происходит со всеми нами, и это нормально. Прощайте себя. Всё, что вы можете сделать – это учиться на своих ошибках и стараться добиться большего в будущем.

Парадоксально, что казалось бы духовный урок самопрощения может быть особенно трудно усвоить людям, интересующимся духовностью. Духовные учения могут наделять вас чрезвычайно высокими идеалами, вызывающими чувство громадной вины и ненависти к самому себе, в случае если вам не удаётся жить в соответствии с ними. Это является главной причиной такой распространённой среди духовных людей привычки уклоняться от ответственности – поскольку честное признание своих недостатков было бы слишком болезненным. Как это ни парадоксально, мы должны честно признаваться себе в своих ошибках, чтобы учиться на них и вырастать в более сознательные, сострадательные версии самих себя. Просто не забывайте одного: Вы всего лишь человек. Ошибаться – это нормально. Действительно, это нормально. Но признавайтесь себе в своих ошибках и учитесь на них.

9. Попадание в неприятные ситуации, обусловленное чрезмерной терпимостью и нежеланием разбираться в людях.

Это я, 100%. В течение долгого времени я очень серьёзно относился к идее, что каждый человек заслуживает сострадания и доброты. Я согласен с этой идеей и сегодня, но я понял, что есть множество ситуаций, в которых другим соображениям следует временно подавлять моё желание относиться ко всем остальным людям с состраданием.

Во многих зарубежных странах я оказывался в потенциально угрожающих моей жизни ситуациях, потому что я был слишком доверчивым с незнакомыми мне людьми или слишком добрым с людьми, в которых мне следовало бы распознать подозрительных личностей. К счастью, я не пострадал ни в одной из этих ситуаций, но меня грабили и обманывали несколько раз. В каждом случае я хотел верить, что люди, с которыми я общался, в глубине души были хорошими и что они были бы добры ко мне, если бы я относился к ним точно так же. Этот образ мышления был очень наивным, и я всё ещё пытаюсь перестроиться и понять, что в определённых обстоятельствах нельзя быть добрым.

Печальным фактом является то, что хотя вы можете быть изолированы от этого, борьба за выживание всё ещё является реальной для очень большого числа людей на этой планете. Многие люди росли в бедности, в окружении преступлений, и узнали, что единственным способом выживания является охота на слабых. Большинство людей во всём мире, похоже, не имеют этой ментальности, но если вы оказываетесь в городе или стране, в которой бедность является довольно преобладающим явлением, вам следует принимать здравые меры предосторожности, в том числе:

1. не гулять нигде одному после наступления темноты; 2. держаться подальше от безлюдных мест; 3. не останавливайтесь для общения с людьми, которые пытаются что-то вам продать; 4. проводите различия между людьми; убеждайте себя в том, что нормально доверять высокоразвитому механизму идентификации вашего мозга, когда он говорит вам, что кто-то выглядит как наркоман, как сумасшедший, как безрассудный или опасный человек.

10. Сильная уверенность в правильности различных «духовных» занятий с полным пренебрежением наукой.

Во многих духовных сообществах есть довольно сильная антинаучная направленность, и я считаю это позором. Мне кажется, что многие духовные люди начинают враждебно относиться к науке, потому что определённые убеждения и занятия, которые они считают полезными, считаются неподтверждёнными или псевдонаучными в научном мире. Если убеждение или занятие является неподтверждённым или псевдонаучным, это лишь означает, что мы ещё не смогли подтвердить его полезность с помощью серии экспериментов в лабораторных условиях. Это не означает, что оно не является правдивым или полезным.

Научный метод является одним из наилучших инструментов, используемых нами для понимания механизмов обозримой Вселенной; он позволил нам открыть всю правду о биологической эволюции, наблюдать за дальними границами космоса, на десятки дел продлить срок жизни человека и ходить по Луне, среди прочих вещей. Полный отказ от него означает потерю одного из наших самых мощных увеличительных стёкол для понимания реальности.

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