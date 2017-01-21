Звездные врата — Хай-Марка и Мадаин-Салех

На земле имеются памятники древности, свойства которых поражают современных археологов и не находят у них объяснения. К настоящему времени обнаружено несколько подобных структур, однако ученые считают, что под землей скрыто еще немало порталов, которые в легендах именуются звездными вратами. Они выходят в дальний космос и там соединяются с другими звездными вратами…

Может ли такое быть в принципе, или это только разбросанные по миру осколки древних мифов? Но если верно первое предположение, значит, тысячелетия назад людям была известна технология перемещения во Вселенной через такие порталы?

Два самых известных звездных портала

Расположенная в Перу дверь Хай-Марка и Мадаин-Салех в Саудовской Аравии имеют немало общего. И дело не только в том, что обе достопримечательности вырезаны из скального монолита, у каждой из них — многовековая история с удивительными подробностями.

У коренного населения эти памятники считаются местами силы, у исследователей они вызывают множество вопросов. В частности, зачем гигантские двери нужно было строить в твердой породе? Действительно ли т.н. звездные врата созданы с единственной целью — сохранить память о древних легендах? Существует ли какая-нибудь взаимосвязь между подобными сооружениями?..

Легенды Хай-Марка

Дверь Хай-Марка коренное население называет Мару Муру и считает ее порталом богов. Легенды гласят, что однажды эти врата откроются и в них войдут вернувшиеся на «солнечных кораблях» боги, которые когда-то создали людей.

Данная структура совершенно случайно была обнаружена местным гидом Хосе Луисом Дельгадо Мамани, когда он осматривал окрестности. А до этого, как заявил Мамани, он увидел каменную дверь во сне. Ее покрывал розовый мрамор, а по бокам располагалось несколько фигур. Как оказалось, видения экскурсовода полностью соответствовали легендам коренных индейцев, говоривших, что эта розовая дверь – ворота в царство богов. В далекие времена великие герои ушли через них в божественный мир, дабы наслаждаться бессмертием.

Одна из самых популярных легенд говорит, что у инков во времена завоевания испанцами был жрец храма семи лучей, которого звали Амару Муру. Затем он ушел, унеся с собой священный золотой диск, который считался «ключом к богам семи лучей». Жрец укрылся среди гор Хай-Марка, чтобы испанцы не отобрали реликвию. Явившись к «вратам богов», он показал золотой диск бывшим там шаманам и священникам. Те совершили необходимый ритуал – и дверь отворилась, от нее исходило голубое сияние. Оставив ключ одному шаману, Амару Муру навсегда исчез в проеме каменной двери, сказав на прощание, что он еще вернется. Однако больше его никто не видел…

Эта история очень напоминает нынешние представления о порталах, или звездных вратах. И несмотря на то, что современные ученые отрицают возможность совершать подобные путешествия, легенды со всего мира утверждают: когда-то они были реальностью.

Однако гора Хай-Марка до сих пор поражает своей фантастической тайной. Достаточно вспомнить, что еще несколько лет назад возле нее располагалось поселение, которое люди вдруг отчего-то срочно покинули. По рассказам одного из жителей той деревушки Хосе Родригеса, они постоянно чувствовали себя, как на вулкане, если не сказать большего. Во-первых, земля периодически дрожала и вибрировала. Во-вторых, в самой деревне происходили какие-то мистические вещи. Слышались странные песнопения и звуки индейских барабанов, появлялись призраки удивительных животных и людей, которые порой вели себя очень агрессивно, вещи то пропадали, то снова появлялись. И этому не было ни конца, ни предела.

Но жители как-то мирились с этими «проказами» духов. Но однажды летом над селением вспыхнул яркий огненный шар. На другой день те, кто попал под лучи этого загадочного светила, заметили на своей коже странный зеленоватый загар. Кожа в том месте начала чесаться, вскоре на ней появились волдыри и язвы. Медики из города Пуно, куда обратились несчастные, ничем не смогли помочь им – они в недоумении лишь разводили руками. Люди, попавшие под странные лучи, начали умирать. И тогда жители деревни, кто остался жив, срочно покинули ее, перебравшись в Пуно.

Легенды Мадаин-Салех

Еще одна археологическая достопримечательность – Мадаин-Салех, история которой еще больше поражает воображение. Собственно говоря, это целый комплекс, который возвело древнее племя тамуд, населявшее эти места примерно в I тысячелетии до н.э.

Согласно Корану, люди тамуд жили здесь после Ноя, однако задолго до того, как появился Моисей. Свои храмы и дома они украшали искусной резьбой. За идолопоклонство Аллах, якобы, наказал этот народ, послав ему молнии и землетрясения. Это место сегодня считается проклятым. Однако удивительным и непонятным кажется то обстоятельство, каким образом и почему на месте проживания племени тамуд возник фантастический комплекс Мадаин-Салех, очень похожий на звездные врата Хай-Марка.

И наконец, каково же истинное предназначение этих огромных ворот? Может быть, их создавали как гробницы, предполагают некоторые ученые? Кстати, именно такого мнения придерживается ортодоксальная наука. Но, в таком случае, где сами умершие?

А что если и Хай-Марка, и Мадаин-Салех – это на самом деле звездные порталы, которые оставили высокоразвитые цивилизации? И эти врата до сих пор способны соединить Землю с другими измерениями или иными планетами? Вот только как пользоваться такими вратами, и где от них ключи? Сможем ли мы когда-нибудь приблизиться к этой волнующей и такой прекрасной тайне?..