Зона комфорта — вредный миф популярной психологии

Вкратце, он сводится к следующей демагогии: «Вы хотите добиться хоть чего-то? Или чего-то большего? Но знайте: то, к чему вы стремитесь, всегда лежит – ЗА пределами вашей «зоны комфорта». Чтобы получить шанс, возможности, обстоятельства и инструменты — нужно выйти из своей зоны комфорта, покинуть её и сделать решительный шаг навстречу неизвестному».

Проще говоря, нужно начать испытывать дискомфорт и поломать весь свой график, включая пищеварение. Или нет? По-моему — да. Именно это и имеется в виду.

Ну а теперь давайте посмотрим на эту демагогию сквозь волшебный кристалл хорошо огранённой пирамидки Маслоу.

Старик Маслоу и его пирамида

Я вам скажу по секрету, что в среде психологов не любят Маслоу. Честно говоря, он зануден. И над его пирамидой принято посмеиваться. Так, чтобы не слышали студенты-первокурсники.

Но… Смеющиеся над Маслоу образуют два различных лагеря, и в этом — стоит разобраться. Потому что у одних смеющихся причина к смеху — одна, а у других — совсем другая. С первыми я соглашусь, пожалуй, кое в чём. А вот вторых я принципиально не люблю, считаю, что они наносят человечеству вред и поэтому хочу вывести их на чистую воду.

Вот вы, наверное, все помните в чём суть идеи Маслоу:

«Человек не может ни удовлетворять, ни даже самоё – помысливать, испытывать – потребности более высокого уровня (верхушка пирамиды), пока он нуждается в более примитивных вещах (лежащих в основании пирамиды)».

Что такое «основание пирамиды Маслоу», давайте себе напомним.

Это – витальные потребности, связанные не только со здоровьем тела, но и с базовым здоровьем психики.

Это, собственно, условия для того, чтобы человека просто можно было назвать живым, а не полумёртвым.

Вот эти потребности:

удовлетворённый голод,

удовлетворённая жажда,

удовлетворённая потребность в безопасности,

чувство уверенности, отсутствие страхов,

здоровое либидо.

Предположим, что всё это у нас с вами в какой-то степени есть, удовлетворено. (Совершенство в этом послегрехопадном мире — сами понимаете…)

И нам – неплохо и впору подумать о высших ступеньках пирамиды Маслоу. Например, выучить древнеисландский, чтобы почитать саги в подлиннике. Или научиться снимать кино и снять кино. Или стать поваром-веганом.

И тут начинается самое интересное:

Влекомые высокими целями, мы порой приходим на страницу психологического сайта или на семинар, покупаем книжку, скачиваем популярную лекцию… и что же мы слышим? Мы слышим ложь.

Мы слышим следующее: «Вы хотите поменять что-то в своей жизни? Вы хотите добиться чего-то? Чего-то большего?

Но вам нужно выйти из своей зоны комфорта! Всё хорошее лежит вне вашей привычной зоны комфорта».

Да-а? А если найду? А если найду в моей зоне комфорта что-то хорошее, вы будете приседать сто пятьдесят раз, вы извинитесь?

Иммануил Кант и его современники – жители Кенигсберга, поспорили бы с этой модной фразой тренеров-выскочек, сильно искажающей реальность.

И русский писатель Василий Белов тоже бы поспорил. 80 лет прожил он в своей деревне Тимонихе, в своей «зоне комфорта». И так преуспел, что не он, а к нему приезжали в Тимониху – аж из самой Японии. Но мы начали о Канте.

Боян «Часы Канта»

Кант прожил размеренной жизнью, как и Белов, 80 лет. Каждый день Кант совершал моцион по улицам родного города — пешие прогулки. Жители Кенигсберга и звонарь кафедрального собора сверяли по гуляющему Канту свои и общественные часы.

Два раза в жизни Кант вышел на прогулку не вовремя (но всё-таки вышел). Когда читал новую книжку истеричного мальчика Руссо. И когда узнал о штурме Бастилии. Понять можно.

Выйдя из зоны комфорта мы начинаем наивно ждать — когда же придут эти обещанные тренером желанные шансы, возможности, обстоятельства и инструменты, для того, чтобы мы получили в жизни «Что-то Большее».

Однако, если мы с вами —люди глупые и наивные, мы поверим тренеру в плохом костюме. А это значит, что мы сами, своими руками возьмём в руки молоток и расколотим на мелкие черепки – уже имеющийся у нас – личный прочный фундамент масловской пирамиды.

Уже один тот факт, что нам «захотелось» верхушки пирамиды:

возникла потребность в успехе, одобрении и признании,

что у нас возникла потребность в Любви,

потребность в уважении окружающих,

потребность в реализации своих способностей,

потребность в том, чтобы делать мир красивее, гармоничнее, лучше,

потребность в формулировании и постановке Своих целей,

и наконец, появилась потребность в комплексных поисках и уточнении своей Личности

всё это говорит о том, что своим нежным задом мы крепко сидим на хорошей, годной – тёплой (нагретой солнышком) нижней части пирамиды. И у нас всё в порядке с:

питанием,

пищеварением,

ощущением «дома и стены помогают»,

нас не мучают кошмары по ночам,

за нами не гоняются кредиторы из банка и бандиты,

у нас не крадут ноутбуки соседи по съёмной комнате,

и (по выражению Паниковского) «нас любят девушки». То есть, при особых условиях освещения мы в принципе нравимся себе в зеркале.

Но глупость, затеянная тренерами, продолжается.

Выйдя из зоны комфорта (то есть, развалив все эти имеющиеся у нас блага, подаренные нам, между прочим, Всевышним) мы начинаем наивно ждать —когда же придут эти обещанные тренером желанные шансы, возможности, обстоятельства и инструменты, для того, чтобы мы получили в жизни «Что-то Большее».

Полноте, одумайтесь. Вспомните беднягу Маслоу. «Человек не может ни удовлетворять, ни даже самоё – помысливать, испытывать – потребности более высокого уровня, пока он нуждается в более примитивных вещах».

Вот так умный и хитрый Дракон играючи разит тех, кто вознамерился формулировать и ставить Свои Цели. Делать мир гармоничнее и лучше. Реализовывать свои способности. Искать свою Личность. Но при этом забыл, что человеку нужно спать, кушать и пить много воды.

Как только мы выходим из зоны своего комфорта, мы разрушаем какой-то ценный ресурс, питавший наше тело и психику.

И для того, чтобы остаться в живых, нам нужно начинать выращивать новую зону комфорта — с нуля.

Вы не можете реализовывать свои способности, когда ваше психическое здоровье подтачивают – хронический, вытесняемый в бессознательное стресс, повышенный уровень тревожности, социальные страхи.

Когда ваше физическое здоровье и самооценку подтачивают: недоедание, обезвоживание, недосып, стеснённые условия жилья и крах либидо — вы не сможете делать мир гармоничнее и лучше.

Выход из зоны комфорта: типичная панорама

Я не знаю, что конкретно имеют в виду популярные тренеры, когда они настаивают на абстрактном «выходе из зоны комфорта». Но я знаю, как это реализуется на практике у многих людей.

Во-первых, человек перестаёт есть нормальную домашнюю пищу. Зато он начинает питаться кофе или кока-колой на работе или отвратительной и опасной дрянью в общепите. Даже руки перестаёт мыть перед едой. Знакомо?

Во-вторых, человек пытается успеть больше — за счёт сна.

В третьих, человек покидает родной обжитой город (страну). Он ютится на съёмных квартирах, где зависит от капризов арендодателя и порядочности соседей.

В четвёртых, человек берёт кредит… ну тут уж – всё. Прощай, сон, потенция, здравствуй – тревожность, страхи, стресс.

Состояние человека, «вышедшего из зоны комфорта», напоминает мне описание нелицеприятной изнанки войны у Паустовского. Вчитайтесь.

Когда вы покинете свою зону комфорта, с вами произойдёт примерно то же самое:

« Я пробыл на войне три месяца, перенес все ее тягости,— обстрел, и холеру, и голод, и отступление. И уехал оттуда, с фронта, с очень грустным сознанием, что счастлив тот, кто не видел войны и поэтому даже не может представить себе весь ее ужас и безобразие. Война — это голод, когда по два-три дня люди грызут черствые хлебные корки, это — бесконечные утомительные переходы по непролазной грязи, под дождем, переходы, которые всегда происходят ночью, все колодцы, деревни, избы заражены. Везде холера, сыпной тиф, дизентерия, черная оспа. Все озлоблены. На войне ты не услышишь ни разу простой человеческой речи. Всюду — злая брань и очень часто вместо слов употребляют нагайки. Война — это десятки тысяч беженцев, умирающих от голода и холеры, бесконечные военные обозы. Все дороги, как кладбища. Везде убийства, разбой, поджоги.И как наивно, по-детски думают некоторые, что в войне есть особая геройская, величавая красота. Я видел бой, был часто под обстрелом…

Умирает все молодое и хорошее, человек тупеет и по своим склонностям и поступкам больше становится похож на зверя, чем на человека. Человеческая жизнь, личность — то, что мы привыкли так глубоко ценить, человек, который действительно носит в себе целый мир, много прекрасных возможностей,— на войне теряет свою цену. Думают, что обидеть, ударить, убить — это пустяки. И этот дикий взгляд заражает даже сравнительно умных, хороших людей…»

Из письма К.Г.Паустовского С.Н. Высочанскому. 1915г.

Вот почему я никогда не смеюсь над «пирамидой Маслоу» и считаю, что Маслоу был по сути – прав.

«Человек не может испытывать потребности высокого уровня, пока он нуждается в более примитивных вещах».

Второй лагерь смеющихся над Маслоу

Когда над Маслоу смеются тренеры-драконы, они смеются вот почему. На практике попытки штурмовать верхушку пирамиды почти всегда идут через разрушение, отрицание её низа.

«Тренеры» учат людей именно этой схеме действия и послушные люди действительно перестают спать, влезают в кредиты, штурмуют чужие неприютные города и страны, переходят с домашнего борща на кока-колу 24/7.

Но есть и другие смеющиеся над пирамидой Маслоу.

Они вспоминают наших великих, которые в блокаду, с опухшими от голода ногами брели по морозному Ленинграду – читать лекцию. И таких примеров у культурного человека – всегда тысячи. Вот поэтому культурные люди тоже смеются над Маслоу, но по-своему.

Да, Маслоу не совсем прав. Можно будучи голодным и под угрозой ночного ареста, писать стихи, делать переводы, реставрировать фрески и продолжать открывать по утрам своё заведение. Это смотря для чего вам это всё нужно. Во имя чего?

Здесь важно уточнить один тонкий нюанс: «А к чему вы, собственно, стремитесь?»

Ради чего вам выходить из зоны комфорта?

Стремление к признанию, Любви, уважению, реализации способностей, потребность в том, чтобы делать мир красивее, гармоничнее, лучше… Стоп не пустые ли это слова в вашем случае? Не модный ли мажорный тон, за которым ничего не стоит?

Готовы ли вы быть расстрелянными за верхушку пирамиды (как Гумилёв) ?

Готовы ли вы умереть за неё от чахотки в 26 лет (Как Китс)?

А просидеть всю жизнь в тюрьме или в глухой ссылке за верхушку пирамиды готовы?

Вы готовы к тому, что половину ваших работ потеряют, а остальные забудут на сто лет?

Или ваши творения присвоит себе кто-то другой?

Готовы к непризнанию современниками при жизни?

Подумайте, ради чего вы собираетесь выходить из зоны комфорта, которая сейчас даёт вам всё, что у вас есть. И не спешите покидать зону комфорта без особой нужды.

Источник: econet.ru