Зомбирование: проблема серьезнее, чем кажется

Зомбированием принято называть манипулирование человеческим поведением, незаметное для самого человека, которое осуществляется по определенным программам и лишает его свободы мышления и выбора.

Нужно отметить, что некоторые методики и технологии могут использоваться не только в отдельности, но и в самых разных комбинациях, отчего их эффективность только повышается. Среди таких методик и техник можно назвать гипноз, метод «кнута и пряника» (когда чередуется заманчивые обещания и запугивание), приемы черной магии (в частности, заговоры на смерть, привороты), а также оказание воздействия на подсознание и сознание при помощи инфразвука, ультразвука, изображения, электромагнитных волн.

Зомбирование может быть не только массовым и осуществляться при помощи средств массовой информации, но и осуществляться индивидуально, при личном контакте. Порабощение сознания человека может длиться от пары минут до конца жизни.

Зомбирование различается по глубине. При стопроцентном воздействии человек превращается в ярого фанатика, по сути, раба, лишенного воли, всю свою жизнь посвятившего пропаганде данной зомби-технологии. Если зомбирование осуществляется поверхностно, человек, как правило, не ощущает никаких изменений в своем мышлении и поведении, но, тем не менее, эти изменения играют немаловажную роль в его жизни.

Основная проблема и большая опасность зомбирования заключается в том, что технологи порабощения могут достаточно стремительно распространяться внутри общества. И чем выше уровень невежества этого общества, тем меньшей защищенностью от заражения оно обладает и тем быстрее зомби-технология распространится и тем более разрушительными и масштабными последствиями обернется. Еще одна опасность заключается в том, что зомби-технологии очень быстро видоизменяются и мутируют из одной и другую, подстраиваясь к условиям, которые постоянно изменяются.

Способов распространения подобных программ очень много. В первую очередь, это разного рода носители информации: книги, музыка, кино, а также компьютерные программы. Кроме того, утверждают специалисты, технологии подобного рода могут даже передаваться подобно вирусу гриппа, буквально по воздуху. Более того, зомбирование человека может осуществляться через продукты питания и пищу, и даже запахи. Подтверждением тому могут служить любовные привороты, которые в большинстве своем делаются на продуктах и которые являются, по своей сути, элементарными видами зомбирования, поскольку также лишают человека права выбора, манипулируя его поведением и сознанием.

Довольно часто некоторые элементы зомбирования могут содержаться и в современной рекламе. Это и применение условных рефлексов и красочных образов, и даже откровенный обман. Конечно, не стоит воспринимать всю рекламу как зону колдовства и черной магии. Существует небольшой процент и хорошей рекламы, которая в ненавязчивой форме знакомит потребителя с качествами предлагаемого товара. По большому счету, именно таковой и должна быть реклама производителей, уважающих себя.

Зомби-технологии могут одна на другую накладываться. В том случае, если по смыслу они противоречивы, то начинают вытеснять друг друга, и победа достается более сильной методике. Если же эти программы синхронны, тогда они взаимно усиливают друг друга.

Если зомбирование человека было эффективным, со стороны это очень хорошо заметно, поскольку такой человек просто одержим определенной идеей, игнорируя при этом все остальные, которые зачастую являются более важными. Если же в одном человеке присутствует несколько методик без доминантной, такой человек кажется бездеятельным, депрессивным, вялым, поэтому в конечном итоге он ничего не может достичь.

Какими бы многочисленными ни были зомби-методики и программы, все они преследуют одну цель – внедриться в наиболее слабые и незащищенные места человеческой природы и воздействовать на нее изнутри, достигая, таким образом, максимального самоуничтожения и полной деградации личности.

По словам специалистов, существуют определенные признаки, по которым можно определить, что человек подвергается зомбированию, что осуществляются попытки манипулировать его сознанием и социальному программированию. Так, в частности, люди привыкли скрывать собственные симпатии, желания и намерения. Этому учит общество, утверждая, что за открытое проявление своих чувств возможны какие-то негативные последствия.

О том, как правильно поступать и что нужно делать, настойчиво рассказывают средства массовой информации. А ведь и мегапопулярные сегодня социальные сети, и Интернет в целом полны противоречивых и даже откровенно лживых статей. Тем не менее, это не останавливает людей, которые продолжают копировать и распространять неправдивую информацию. Таким образом, общество превращается в серую массу. С самого раннего детства люди учатся жизни по телевизору. Самое страшное, что дети не могут фильтровать, что правильно, а что не правильно. Всевозможные скандальные шоу и передачи учат людей, что в общении с другими можно и даже нужно кричать, оскорблять, ругаться. Человек на подсознательном уровне перенимает психологию и модель поведения таких «героев» экрана.

Новости внушают людям, что миром правят террористы и бандиты. Они утверждают, что везде война, что все находятся в смертельной опасности. Таким образом, простой человек постепенно приходит к выводу о том, что бояться – это нормально. И это чувство делает их закрытыми для новых знакомств. Особенно это касается пожилых людей – они смотрят телевизор больше других, и убежденность в том, что кругом насилие, делает их более недоверчивыми и опасливыми.

Людям внушают, что внешность решает все. Это уже «заслуга» маркетологов и рекламы. Якобы после приобретения дорогой машины, обуви, одежды и изменения внешности при помощи пластической хирургии человек обретет настоящее счастье. Человека программируют на то, что счастье можно купить за деньги. В действительности это полный абсурд, однако, тем не менее, люди верят этому. Важно помнить о том, что не одежда и не роскошный дом красят человека, а сам человек, его целостность, его самодостаточность в конечном итоге преображают то место, в котором он находится. А суть рекламы сводится к тому, чтобы заставить человека покупать все новые и новые вещи и не задумываться о том, нужны ли они ему.

Точно так же, людям навязывают, что мнение других имеет огромное значение. Еще со школьной скамьи детей при помощи замечаний или похвалы заставляют быть послушными, не выделяться из общей массы. В данном случае речь идет о так называемом социальном программировании. В итоге человек боится, что если он что-то не так скажет или сделает, то тем самым вызовет неодобрение окружающих. Но ведь счастье и заключается именно в том, чтобы делать то, что нравиться, не оглядываясь на других, не ища одобрения или уважения других.

Человеку внушают, что он должен жить ради других, что он должен жертвовать чем-то во имя того, чтобы другим было хорошо, уважать чужие ценности, ставить собственные интересы потребностей остальных. Пропаганда подобного альтруизма – это очевидный признак скрытого манипулирования человеческим сознанием. Человеку навязывают определенные эталоны поведения. Человек не должен совершенствоваться, развивать свою индивидуальность, поскольку таким образом рушится зона комфорта серой массы.

Важно отметить, что в глобальном масштабе уничтожить зомби-технологии и программы невозможно. Этого не сделает ни государственный указ, ни лекарство, ни какое бы то ни было оружие. А все потому, что они подобно вирусам, могут изменяться и мигрировать, прогрессировать и мутировать вместе с изменениями сознания человека. Более того, такие технологии невозможно уничтожить путем ликвидации всех зомбированных людей, поскольку в таком случае уничтожить пришлось бы практически все человечество, а зомби-методики все равно сохранились бы в книгах, произведениях искусства, в самом пространстве. Зомби-технологии являются прямым следствием невежества людей, и до тех пор, пока на планете будет существовать хоть один невежественный человек, угроза зомбирования будет оставаться.