Знания древних: фантастические свидетельства опровергают доводы учёных

Хроники египетской цивилизации

До определённого времени было принято считать, что летопись Египта включает в себя всего около шести тысячелетий. Однако, многие, заслуживающие доверия, источники упрямо свидетельствуют, что история этой цивилизации намного древней. Это побуждает оппонентов официальной точки зрения называть цифры, превосходящие ранее известные во много раз. Среди исторических свидетелей, опровергающих мнение официальной науки, прославленные учёные старины Диоген и Геродот, знатоки канувших в лету хроник Снеллиус и Манефон. Их правоту подтверждают другие источники древности. Все они опираются на летописи, уходящие в прошлое, как минимум на 20000, но также более лет назад. А значит пробивают брешь в броне из доводов современных учёных.

Но не это самое удивительное, ведь заставляют взглянуть на историю по-новому не только цифры, но факты и даже само представление об уровне культуры, науки, быта жителей тех времён. Недавно археологические раскопки в Египте дали возможность учёным открыть поселение, возраст которого исчисляется 10000 лет. При осмотре места исследований были обнаружены кованые ювелирные украшения, разнообразные изделия, изготовленные посредством порошковой металлургии – технологии освоенной современными людьми лишь в прошлом веке. Причём искусство древних металлургов превосходит даже возможности сегодняшнего дня.

Доисторические египтяне, жившие задолго до периода, исследованного современными учёными, использовали возможности камеры-обскуры. Это оптическое устройство, часто называемое прадедушкой фотоаппарата, до сих пор считалось детищем более поздних времён. Египетские медики умели пломбировать зубы, производили сложные хирургические операции, в том числе трепанацию черепа, они протезировали глаза, руки, ноги. Люди, относимые современной наукой к разряду необразованных дикарей, летали на воздушных шарах, а их архитектурные постройки превосходили по изысканному качеству мечты наших современников. Каково же объяснение? Существует предположение, приобретающее всё больше приверженцев, что древние египтяне являются наследниками знаний могучих предшественников.