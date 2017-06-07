Знания древних: фантастические свидетельства опровергают доводы учёных

До определённого времени было принято считать, что летопись Египта включает в себя всего около шести тысячелетий. Однако, многие, заслуживающие доверия, источники упрямо свидетельствуют, что история этой цивилизации намного древней. Это побуждает оппонентов официальной точки зрения называть цифры, превосходящие ранее известные во много раз. Среди исторических свидетелей, опровергающих мнение официальной науки, прославленные учёные старины Диоген и Геродот, знатоки канувших в лету хроник Снеллиус и Манефон. Их правоту подтверждают другие источники древности. Все они опираются на летописи, уходящие в прошлое, как минимум на 20000, но также более лет назад. А значит пробивают брешь в броне из доводов современных учёных.
Но не это самое удивительное, ведь заставляют взглянуть на историю по-новому не только цифры, но факты и даже само представление об уровне культуры, науки, быта жителей тех времён. Недавно археологические раскопки в Египте дали возможность учёным открыть поселение, возраст которого исчисляется 10000 лет. При осмотре места исследований были обнаружены кованые ювелирные украшения, разнообразные изделия, изготовленные посредством порошковой металлургии – технологии освоенной современными людьми лишь в прошлом веке. Причём искусство древних металлургов превосходит даже возможности сегодняшнего дня.
Доисторические египтяне, жившие задолго до периода, исследованного современными учёными, использовали возможности камеры-обскуры. Это оптическое устройство, часто называемое прадедушкой фотоаппарата, до сих пор считалось детищем более поздних времён. Египетские медики умели пломбировать зубы, производили сложные хирургические операции, в том числе трепанацию черепа, они протезировали глаза, руки, ноги. Люди, относимые современной наукой к разряду необразованных дикарей, летали на воздушных шарах, а их архитектурные постройки превосходили по изысканному качеству мечты наших современников. Каково же объяснение? Существует предположение, приобретающее всё больше приверженцев, что древние египтяне являются наследниками знаний могучих предшественников.
Следы богов
Огромное число артефактов, датируемых периодом, имевшим место за десятки, возможно, даже сотни тысячелетий до наступления эры Христа, обнаружено на сегодняшний день, и не только в Египте, но и по всему миру. Среди интересных находок изделия из мрамора, повторить которые не в состоянии технологии нынешнего столетия. Знатоки с высокой квалификацией разводят руками, жалуясь на качество современного оборудования.
Имеют огромные размеры, достигая высоты, исчислимой десятками метров и сотнями тонн, античные колоны. Впечатляет форма сооружений. Часто это даже не конус, а, изменяющий плавно диаметр сечения, энтазис, который невозможно воспроизвести без вращения на токарном станке. Среди прочих шедевров древней архитектуры и чудес коммуникации, не поддающихся повторению: каменные мосты, изящные статуи, грандиозные здания, пещерные города, тоннели, дороги, также являющиеся следами и доказательствами, утерянных со временем знаний и возможностей. Специалисты полагают, что для функционирования древней промышленности и индустрии использовались все элементы таблицы Менделеева, а также их изотопы. Обнаруженные по всей Земле остатки древних карьеров для добычи полезных ископаемых превосходят по размерам целые страны.
Тайны майя
Американские джунгли хранят следы истории народа майя. Среди них руины Паленке – города, причисляемого к чудесам Нового Света. Величественные постройки: дворцы, храмы, пирамиды, сооружённые из белого известняка, своим изяществом заставляют восхищаться искусством зодчих, давших им жизнь.
Но самые таинственные загадки встали перед учёными, когда началась расшифровка настенных надписей. Занимаясь самосовершенствованием, майя достигали такого уровня психических возможностей, что становились способны видеть сны, объясняющие события настоящего, толкующие жизненные проблемы, предсказывающие будущее. Майя считали себя представителями пятой эпохи Солнца, утверждая, что канувшие в лету времена явили миру в качестве предшественников четыре расы людей, которые погибли по причине грандиозных катаклизмов.
Не секрет, что майя были на удивление опытными сведущими астрономами. Они с высокой точностью вычислили периоды обращения планет и длину года, создали удивительный календарь. Но чтобы проделать всё это, как полагают учёные, этот древний народ должен был бы накапливать сведения на протяжении 40000 лет. Могут ли быть майя настолько древними? Но даже если положиться на это предположение, следует заметить, что данные для астрономических расчётов майя трудно получить, находясь на планете Земля, ведь они содержат информацию галактического уровня.
В руинах города Копана, Чичен-Ица и Кукулькан были обнаружены каменные сооружения, архитектура и устройство которых позволяли наблюдать за небесными светилами. Они красноречиво свидетельствуют о чрезвычайной предусмотрительности и высоком уровне знаний. Однако, даже эти аргументы полностью не дают ответ на дилемму об источнике грандиозных сведений, ведь астрономам этого народа удалось вычислить траекторию смещения Солнечной системы при движении её по путям в бескрайнем космосе.
Авторов календарной системы, столь математически правильно отражающей перемещения звёзд и планет, принято именовать «галактическими» майя. В их задачу, как выясняется из древних источников, входило создание своего рода путеводителя для землян, возвещающего им о событиях грядущего. Их сведения были занесены в специальные таблицы. Потомки верили, что пророки покинули планету, но не навсегда, поэтому ожидали их возвращения. Многие поколения народов майя считали их богами, призванными изменить жизнь на планете.
«Галактические» майя обучили народ земледелию, врачеванию и многим искусствам. Легенды повествуют о том, что они являлись выходцами с острова Антлань, после затопления которого часть из выживших переселилась в Египет, а некоторые сумели добраться и спастись на американском континенте. Возможно предположить, что это были, известные нам, атланты.
Пирамиды
Грандиозными архитектурными сооружениями древности являются пирамиды. Их возводили различные цивилизации. Особенно прославленные и величественные постройки такого типа находятся в Египте. По самым скромным подсчётам, в этой древней стране обнаружено 118 пирамид. Сооружали их также майя и ацтеки, они есть в Риме, Париже, Нубии, на Мальдивских островах, даже в России. Подобные сооружения, как предполагалось на протяжении долгого времени, служили местами захоронений и выполняли культовые функции, ведь по всему миру известны храмы, построенные в виде пирамид.
Как выясняется, древние постройки возводились соразмерно со строгими математическими закономерностями. К примеру, прогремевшая на весь мир, пирамида Хеопса спроектирована по принципу «золотого сечения». Как свидетельствуют некоторые источники, египтяне были знакомы с числом «пи», вычисляя его с высокой точностью, округляя до тысячных, то есть считали равным 3, 143. Предположительно, серьёзными обширными познаниями в геометрии обладали только посвящённые, служители религиозных культов тех времён.
Но жрецы скрывали свои секреты, держа под строгим запретом разглашение своих тайн, так до конца не понятых ни современниками, ни последующими поколениями. Поэтому подробности старинных откровений, степень и глубина научных знаний неизвестны в точности, а все исторические сведения сегодняшнего дня подкрепляются лишь домыслами и предвзятым мнением, заранее провозглашающим некомпетентность древних.
Но у официальной точки зрения существует достаточно оппонентов. Гипотеза учёного А.И. Вейника из Белоруссии основана на предположении, что в случае если пирамида построена, сориентированная рёбрами по четырём сторонам света, то подобное сооружение становится аккумулятором энергии космоса. И его утверждения неголословны. Математические расчёты, ряд приборов и проведённые эксперименты подтвердили смелое заявление.
Подобное не может быть простой случайностью. Похоже, древние пирамиды возводились не просто по причинам предполагаемым официальной наукой, а с какой-то, пока мало понятной для современных людей целью. Возможно, это являются ещё одним свидетельством существования и загадочных знаний могучих, таинственных предшественников современных землян.
Источник: tainy.net