Знаки Судьбы, которые нужно замечать

Порой для того, чтобы получить ответ на волнующий вопрос и привнести в свою жизнь благополучие, достаточно посмотреть себе под ноги.
Народная мудрость и наблюдения шаманов слились воедино, чтобы дать нам понять, какие из знаков Судьбы действительно сулят нам приятные сюрпризы, силу, здоровье и благополучие. Предметы, действия и эмоции — все это не только можно, но и нужно направить себе во благо.
Знаки Судьбы, на которые стоит обратить внимание
1. Птичьи перья, по поверьям, обладают сильной энергетикой, способной защитить дом от любых проявлений негатива. Если вы обнаружите перо, принесите его домой и поставьте в вазу, либо воткните в дверной косяк.
2. Речные камушки вобрали в себя мощь водной стихии, поэтому являются сильными источниками положительной энергетики. Несколько таких камушков наполнят вас и ваше жилище силой.
3. Зарядиться силой Солнца можно с помощью хитрости, известной шаманам с древнейших времен. Когда Солнце будет находиться к вам под углом в 45 градусов, сложите большой и указательный пальцы. Поймайте в получившийся треугольник солнечные лучи и направьте себе на макушку. Эта подсказка поможет вам усилить собственную энергетику.
4. Помните о законе бумеранга, и всегда ищите способы помочь нуждающимся. Добро обязательно вернется к вам.
5. Не шутите со Смертью. Она тоже может пошутить, только ничем не рискуя. А вы расстанетесь с самой большой драгоценностью — жизнью.
6. Не оборачивайтесь на негатив. Идите, высоко подняв голову, а в руке сжимайте металлический предмет или камушек.
7. В любых неудачах черпайте вдохновение у природы и неба. Просто поднимите голову вверх и помните, что за самыми плотными тучами есть теплое Солнце, яркие звезды и бесконечный простор.
8. Судьба подбрасывает нам испытания не для того, чтобы сломить. Ее уроки — высшая милость. Научитесь не пасовать перед трудностями и учиться на своих ошибках, чтобы передавать опыт последующим поколениям.
9. Вода — источник силы и мудрости. Судьба предоставляет нам шанс заручиться поддержкой духа воды — используйте его. Бросайте в воду молоко, хлеб и мелкие монеты (последние только в водоемы без живых существ). Не кидайте в водоемы мусор — тем самым вы навлекаете на себя болезни.
10. Не называйте свое прошлое самым лучшим временем жизни. Капризная Фортуна может обидеться и перестать преподносить вам приятные сюрпризы. Живите счастливо сегодня и завтра, а не в прошедшем времени.
11. Стройте свое счастье вместе с близкими людьми. Действуйте сообща и с взаимовыручкой. Такой подход к делу всегда найдет отклик и поддержку Вселенной.
12. Судьба постоянно подсказывает нам, где и когда нужно черпать энергию и силу. День летнего Солнцестояния — один из мощнейших источников силы. Проведите некоторое время у воды и наберите немного из природного источника (ключа, родника). С помощью такой воды можно проводить всевозможные обряды, лечиться от различных заболеваний, продлевать красоту и молодость.
13. В мире все находится в гармонии. Создайте гармонию внутри себя, перестаньте думать штампами и высказывать мысли других людей. Живите во взаимопонимании, молитесь тем Богам, в которых верите, и не оскорбляйте своими высказываниями окружающих. Судьба учит нас не замечать недостатков других, а исправлять свои.
14. Наблюдения предков подсказывают, что дикие деревья и кустарники снижают рост культурных растений в саду и огороде. На маленьких участках используйте только домашние культуры. Благодарите природу за дары, и она вернет вам благодарность.
15. Используйте дождь в своих интересах. Потоки небесной влаги способны напомнить о чем-то давно забытом, взбудоражить эмоции, успокоить и даже смыть весь накопленный негатив. Этот подарок Судьбы имеет прямое отношение к вашему благополучию. Просто смойте с себя остатки злобы и раздражения, встав под теплый летний дождь.
16. Если вы чувствуете тяжесть на душе, расскажите о своих проблемах Вселенной. Она как никто другой способна выслушать и подсказать выход из ситуации. К тому же человеку порой необходим сильный и молчаливый собеседник.
17. Никогда не теряйте связи со своими корнями. Родовая сила тем более будет вас оберегать, чем больше вы уделяете внимания живым и усопшим родственникам. Духи предков защищают весь род, а Судьба постоянно показывает нам их заботу. Важно чувствовать и видеть сердцем.
18. Хозяйки, покупая продукты, должны помнить о том, что приобретают счастье и здоровье для всей своей семьи. Ваша забота идет от самого сердца. Благосклонная Судьба, наблюдая за вашим желанием заботиться о семье, добавит вам оптимизма и сил.
19. В сложных ситуациях найдите возможность выбраться на лоно природы. Задавайте ей вопросы, и вы обязательно получите ответы. Судьба благосклонна к людям с пытливым умом и тем, кто не опускает руки перед препятствиями.
20. Доверяйте своей интуиции. Фортуна говорит с вами на всех языках. Наблюдайте за переменами, происходящими с вами. Если вам сопутствует удача, значит, вы на правильном пути.
21. Учитывайте препятствия на своем пути. Однократные «спотыкания» вовсе не означают, что вы неправильно поступаете. Однако если препятствия однотипны, а Судьба словно отворачивает вас от дела, к этому стоит отнестись серьезно. Проанализируйте свои действия — что-то вы наверняка упустили, и Судьба дает вам шанс исправить ошибки.
Предметы, встреченные вами на пути, тоже символизируют удачу или препятствия. Некоторые вещи целесообразно принять как дар, а другие обойти по широкой дуге.
Главное, в чем сходятся различные практики всего мира, будь то фэн-шуй, индийские веды, родноверие, оккультизм и многое другое, — слушайте свое сердце. Смотрите на мир не через призму общественного мнения, а глазами души.
Источник — dailyhoro.ru