Знаки Судьбы, которые нужно замечать

Порой для того, чтобы получить ответ на волнующий вопрос и привнести в свою жизнь благополучие, достаточно посмотреть себе под ноги.

Народная мудрость и наблюдения шаманов слились воедино, чтобы дать нам понять, какие из знаков Судьбы действительно сулят нам приятные сюрпризы, силу, здоровье и благополучие. Предметы, действия и эмоции — все это не только можно, но и нужно направить себе во благо.

1. Птичьи перья, по поверьям, обладают сильной энергетикой, способной защитить дом от любых проявлений негатива. Если вы обнаружите перо, принесите его домой и поставьте в вазу, либо воткните в дверной косяк.

2. Речные камушки вобрали в себя мощь водной стихии, поэтому являются сильными источниками положительной энергетики. Несколько таких камушков наполнят вас и ваше жилище силой.

3. Зарядиться силой Солнца можно с помощью хитрости, известной шаманам с древнейших времен. Когда Солнце будет находиться к вам под углом в 45 градусов, сложите большой и указательный пальцы. Поймайте в получившийся треугольник солнечные лучи и направьте себе на макушку. Эта подсказка поможет вам усилить собственную энергетику.

4. Помните о законе бумеранга, и всегда ищите способы помочь нуждающимся. Добро обязательно вернется к вам.

5. Не шутите со Смертью. Она тоже может пошутить, только ничем не рискуя. А вы расстанетесь с самой большой драгоценностью — жизнью.

6. Не оборачивайтесь на негатив. Идите, высоко подняв голову, а в руке сжимайте металлический предмет или камушек.

7. В любых неудачах черпайте вдохновение у природы и неба. Просто поднимите голову вверх и помните, что за самыми плотными тучами есть теплое Солнце, яркие звезды и бесконечный простор.

8. Судьба подбрасывает нам испытания не для того, чтобы сломить. Ее уроки — высшая милость. Научитесь не пасовать перед трудностями и учиться на своих ошибках, чтобы передавать опыт последующим поколениям.

9. Вода — источник силы и мудрости. Судьба предоставляет нам шанс заручиться поддержкой духа воды — используйте его. Бросайте в воду молоко, хлеб и мелкие монеты (последние только в водоемы без живых существ). Не кидайте в водоемы мусор — тем самым вы навлекаете на себя болезни.

10. Не называйте свое прошлое самым лучшим временем жизни. Капризная Фортуна может обидеться и перестать преподносить вам приятные сюрпризы. Живите счастливо сегодня и завтра, а не в прошедшем времени.

11. Стройте свое счастье вместе с близкими людьми. Действуйте сообща и с взаимовыручкой. Такой подход к делу всегда найдет отклик и поддержку Вселенной.

12. Судьба постоянно подсказывает нам, где и когда нужно черпать энергию и силу. День летнего Солнцестояния — один из мощнейших источников силы. Проведите некоторое время у воды и наберите немного из природного источника (ключа, родника). С помощью такой воды можно проводить всевозможные обряды, лечиться от различных заболеваний, продлевать красоту и молодость.

13. В мире все находится в гармонии. Создайте гармонию внутри себя, перестаньте думать штампами и высказывать мысли других людей. Живите во взаимопонимании, молитесь тем Богам, в которых верите, и не оскорбляйте своими высказываниями окружающих. Судьба учит нас не замечать недостатков других, а исправлять свои.

14. Наблюдения предков подсказывают, что дикие деревья и кустарники снижают рост культурных растений в саду и огороде. На маленьких участках используйте только домашние культуры. Благодарите природу за дары, и она вернет вам благодарность.

15. Используйте дождь в своих интересах. Потоки небесной влаги способны напомнить о чем-то давно забытом, взбудоражить эмоции, успокоить и даже смыть весь накопленный негатив. Этот подарок Судьбы имеет прямое отношение к вашему благополучию. Просто смойте с себя остатки злобы и раздражения, встав под теплый летний дождь.

16. Если вы чувствуете тяжесть на душе, расскажите о своих проблемах Вселенной. Она как никто другой способна выслушать и подсказать выход из ситуации. К тому же человеку порой необходим сильный и молчаливый собеседник.

17. Никогда не теряйте связи со своими корнями. Родовая сила тем более будет вас оберегать, чем больше вы уделяете внимания живым и усопшим родственникам. Духи предков защищают весь род, а Судьба постоянно показывает нам их заботу. Важно чувствовать и видеть сердцем.

18. Хозяйки, покупая продукты, должны помнить о том, что приобретают счастье и здоровье для всей своей семьи. Ваша забота идет от самого сердца. Благосклонная Судьба, наблюдая за вашим желанием заботиться о семье, добавит вам оптимизма и сил.

19. В сложных ситуациях найдите возможность выбраться на лоно природы. Задавайте ей вопросы, и вы обязательно получите ответы. Судьба благосклонна к людям с пытливым умом и тем, кто не опускает руки перед препятствиями.

20. Доверяйте своей интуиции. Фортуна говорит с вами на всех языках. Наблюдайте за переменами, происходящими с вами. Если вам сопутствует удача, значит, вы на правильном пути.

21. Учитывайте препятствия на своем пути. Однократные «спотыкания» вовсе не означают, что вы неправильно поступаете. Однако если препятствия однотипны, а Судьба словно отворачивает вас от дела, к этому стоит отнестись серьезно. Проанализируйте свои действия — что-то вы наверняка упустили, и Судьба дает вам шанс исправить ошибки.

Предметы, встреченные вами на пути, тоже символизируют удачу или препятствия. Некоторые вещи целесообразно принять как дар, а другие обойти по широкой дуге.

Главное, в чем сходятся различные практики всего мира, будь то фэн-шуй, индийские веды, родноверие, оккультизм и многое другое, — слушайте свое сердце. Смотрите на мир не через призму общественного мнения, а глазами души.

Источник — dailyhoro.ru