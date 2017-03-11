Жрецы Древнего Египта научили тайным искусством весь мир!

Египет с самых древних времен считался землей, хранящей великие тайны. У древнеегипетских магов и жрецов учились восточные ученые и европейские чернокнижники. За ветхими папирусами охотились алхимики, желавшие подчинить себе природу, и оккультисты, стремившиеся установить связь со сверхъестественными силами. Магия, и правда, занимала центральное место в древнеегипетской религии. Но была эта магия не очень похожа на легенды о ней.

Слава родины магии закрепилась за Египтом еще в античные времена. Древние греки и римляне не верили, что такие грандиозные сооружения, как величественные пирамиды Гизы, могли построить обычные люди, без помощи Высших сил. Египтяне и сами искренне верили в могущество заклинаний и амулетов, которые использовались при любом важном деле. Они сочетали свое выдающееся инженерное искусство с таинственными ритуалами, которые одновременно пугали и притягивали к себе непосвященных.

Сила души

Древнеегипетская магия была тесно и неразрывно связана с религией. Фактически невозможно разделить, где у египтян заканчивался религиозный обряд и начиналось магическое действо. Соответственно, и главными магами были именно жрецы, которые вообще обладали в Древнем Египте колоссальным влиянием и фактически правили страной совместно с фараонами.

Существовал и особый бог, отвечавший за магию. Его звали Хека. Этим же словом называлась и магия как таковая, Слово «хека» буквально означает «усиление деятельности Ка». Ка — так называли египтяне одну из ипостасей человеческой души. Соответственно, магию они считали не какой-то внешней силой, а исключительно тем, что идет изнутри самого человека. При помощи этой силы маг мог оказывать влияние на других людей, на окружающий мир, а затем и на самих богов! Некоторые исследователи подчеркивают, что, в отличие от других древних религий, где люди для достижения своих целей стремились как можно сильнее задобрить богов и угодить им, египтяне осмеливались своим богам приказывать и даже угрожать! Сильный маг был способен заставить богов сделать даже то, что им категорически не нравилось.

Еще один бог, связанный с магией, — спутник Ра по имени Сиа. Он считался хранителем священного папируса, на котором были записаны бесценные знания, накопленные людьми и богами. Его имя

обозначало божественное всезнание. Если человек мог овладеть Сиа, то он получал возможность действовать как в мире богов, так и в мире мертвых. Стоит заметить: египтяне считали, что миры людей и богов не имеют между собой кардинальных различий и действуют по одним и тем же законам.

Чтобы пробудить силу Хека в себе, жрецы проводили специальные ритуалы, известные под общим названием «сешау». Кроме того, в ведении Хека находились магические рецепты «пехрет», которые главным образом использовались для лечения. Ведь одной из наиболее востребованных и популярных разновидностей древнеегипетской магии была именно медицина.

Самый здоровый народ

Еще Геродот писал, что египтяне — самые искусные медики и самый здоровый народ во всей ойкумене. Высокому развитию медицины способствовала культура мумификации умерших. Это требовало хороших знаний о внутреннем строении организма. Соответственно, развивались и знания о разнообразных болезнях. Но при этом египтяне не рассматривали человеческое тело лишь как сложный механизм. Они стремились воздействовать как можно глубже. Поэтому лечили, применяя одновременно лекарства и заклинания. Тем более что причиной всех болезней они считали демонов, призраков, злых богов или же воздействие других колдунов. Поэтому лечение местами напоминало христианский обряд экзорцизма и выглядело довольно странно.

Жрецы-врачи назывались «сену». Перед тем как приступить к лечению, они обязательно читали молитву, заручаясь поддержкой богов. Больной же, в свою очередь, после выздоровления обязательно должен был сделать щедрое приношение в храм, чтобы отблагодарить помогшего ему бога.

Кстати, вопреки распространенному заблуждению, жрецами в Древнем Египте были не только мужчины, но и женщины. Первой женщиной-врачом в истории была жрица Мерит Птах, которая жила в Мемфисе в III тысячелетии до нашей эры.

Египетские врачи умели лечить самые различные болезни и проводили операции разной степени сложности. У них существовала даже стоматология. Правда, она была довольно примитивной и сводилась к удалению зубов у одурманенного опиумом пациента. Тем не менее искусство жрецов-врачей одновременно приводило чужеземцев в восторг и пугало. А уж мрачные истории о подробностях бальзамирования и изготовления мумий и вовсе порождали слухи о том, что египтяне способны оживлять мертвых и чуть ли не создавать искусственных людей. Жрецы этим слухам не препятствовали, а охотно использовали для упрочения своей репутации всемогущих слуг грозных богов.

Разумеется, свои медицинские знания жрецы могли использовать и во вред тем, кому не посчастливилось оказаться их врагами. Искусство изготовления ядов процветало в Древнем Египте. И в нем, конечно же, тоже не обходилось без магии. В одном из дошедших до нас папирусов рассказываются такие рецепты:

«Возьми землеройку, утопи ее и дай выпить этой воды человеку — он ослепнет на оба глаза», «Настойка на вине и желчи землеройки причинит смерть тому, кто ее выпьет».

Сновидения и амулеты

Другим распространенным видом магии были всевозможные гадания и предсказания. Древние греки считали, что именно египтяне первыми освоили нечто подобное и все виды гадания происходят от них. Самым популярным

было гадание по сновидениям. Этому искусству обучали в храмах города Иуну (греки называли этот город, располагавшийся неподалеку от современного Каира, Гелиополем). Главный жрец Иуну даже официально носил титул Великого провидца.

До наших дней дошел древнеегипетский сонник, написанный за 2 тысячи лет до нашей эры. В нем описаны толкования около 200 снов и магические ритуалы, которые могут защитить от злых духов.

Также у египтян были чрезвычайно развиты разного рода проклятия. Они делились на две группы. К первой относились проклятия, которые жрецы и маги насылали по заказу какого-либо человека на его соперника. Разумеется, перед войной проклинали правителя вражеского государства и всех его военачальников. Причем человек, узнав, что его прокляли могущественные египетские колдуны, мог реально умереть или погибнуть — такова была сила самовнушения. Вторую же огромную группу составляли проклятия, которыми густо покрывались стены гробниц. К мертвым египтяне относились с большим почтением. Но стоит заметить, что не все из этих проклятий были адресованы тем, кто потревожит мумию. Многие грозили страшными карами тем, кто похитит из гробницы дары и подношения, предназначенные для жрецов.

С загробным миром был связан и мрачный раздел магии, отвечавший за то, чтобы помочь душе умершего найти правильный путь и с честью выдержать все испытания перед богами. Только в этом случае его ожидали хороший приговор на суде Осириса и вечный покой. В помощь душе создавалась знаменитая магическая «Книга мертвых», изображения из которой наносились на древнеегипетские саркофаги. Этот раздел магии, конечно же, тоже изрядно пугал непосвященных.

Обязательным атрибутом древнеегипетской магии были амулеты. Их существовало огромное множество, и имели они самый широкий спектр применения. Амулеты защищали египтянина от демонов и диких зверей, сулили удачу в любви, делах и работе, хранили семью и гарантировали здоровье. Амулетами также щедро снабжались покойники. Как правило, амулеты изготавливались в виде фигурок животных или священных жуков-скарабеев. Более сильными считались те амулеты, на которые были нанесены тексты заклинаний. Хотя и обыкновенная фигурка без надписей могла быть наделена магической силой.

Вечные сюжеты

Шло время, в Египте сменялись династии. Старые боги забывались, на смену им приходили новые. Но слава колыбели магии не меркла. Истории о невероятной силе египетских жрецов продолжали рассказываться во всех уголках Древнего мира. Некоторые из них становились частью новых мифологий и новых религий. Например, про жреца Заземанха, который якобы служил фараону Снофру в середине II! тысячелетия до нашей эры, рассказывали, что он заставил воды озера расступиться, чтобы найти украшение, потерянное одной из служанок. В изложении этой истории явно есть общие черты со знаменитым библейским сюжетом о Моисее.

Историк Аммиан Марцеллин, живший в Римской империи в IV веке, так писал о тайных знаниях Египта: «Если же кто желает достичь разумения божественного и бодрым разумом постичь начало предчувствий, то он увидит, что познания этого рода распространились по всему миру из Египта. Здесь впервые люди задолго до других дошли до различных, так сказать, инкунабул религии и тщательно охраняют первые основы священнодействий, заключенные в тайных писаниях… Благодаря египетской мудрости Анаксагор смог предсказать каменный дождь и, потрогав ил из колодца, — предстоящее землетрясение. И Солон, воспользовавшись изречениями египетских жрецов, издал свои справедливые законы и оказал ими великую помощь римскому праву. Из этих источников черпал, не повидав Египта, Иисус в возвышенном полете своих речей, он — соперник Юпитера, герой достославной мудрости».

Мудрость Древнего Египта, в конце концов, унаследовала средневековая Европа. Философский камень, за которым веками охотились алхимики, пытаясь создать его в тайных лабораториях, впервые упомянул в своих трудах живший в Александрии около 300 года мудрец Зосима Панополитанский. Он оставил после себя многочисленные трактаты, в которых изложил основы химии. Кстати, он одним из первых употребил название этой науки, охарактеризовав ее как «священное тайное искусство». Зосима был уверен, что философский камень, способный превращать неблагородные металлы в золото и серебро, — это не выдумка, а реальность. Вслед за ним в это поверили десятки и сотни людей по всему миру.

Изумрудная скрижаль

В Средние века Египет окончательно превратился для людей в пропитанную магией страну, населенную почти всемогущими чародеями. Имя Хека оказалось прочно забыто, и магические секреты теперь связывали с египетским богом мудрости Тотом. Затем и он отошел на задний план. Европейские алхимики считали величайшим мудрецом Древнего Египта Гермеса Трисмегиста. Богом его уже не называли, но в реальности не сомневались. Хотя, по всей видимости, такого человека никогда не существовало.

Гермесу Трисмегисту приписывали авторство самых таинственных трактатов по алхимии. Особое место среди них занимала знаменитая Изумрудная скрижаль. Историки до сих пор спорят, кем и когда на самом деле был создан этот текст. Предание же гласило, что Трисмегист высек его на изумрудной пластине, которая хранилась в одном из египетских храмов. Позднее ее нашел Александр Македонский.

Текст состоит из отрывочных фраз, которые излагают основные принципы алхимии. Адепты тайных наук были убеждены, что в такой удивительной форме был записан тот самый, настоящий рецепт получения философского камня. Они стремились постичь скрытый смысл текста Изумрудной скрижали и ставили бесконечные эксперименты. Увы, получить философский камень так никому из них и не удалось. Однако в погоне за древней магией алхимики изрядно продвинули вперед естественные науки. Современные физики и химики, конечно, не могут всерьез относиться к их поискам, но должное уважение своим прадедушкам все же отдают.

Многие и сегодня верят в то, что далеко не все тайны жрецов-магов Древнего Египта раскрыты. Что ж, возможно, пытаясь постичь их, они откроют еще какие-нибудь удивительные пути для человечества.

Источник: «Загадки истории»