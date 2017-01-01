Жизнь после смерти. Возможна ли?

Этот вопрос не имеет однозначного ответа. Если задать его окружающим, можно услышать самые разные версии. Все они будут зависеть от верований человека. Но как бы там ни было, все боятся умирать.

По утверждениям многих свидетелей, переживших клиническую смерть, жизнь после смерти есть. Она полна прекрасных чувств, мыслей, ярких красок и творческих процессов.

Учёные совсем недавно предъявили миру доказательства, что смерть физического тела — не конец существования. За ним есть что-то, что всегда волновало человеческое сознание. Смерть и рождение – загадочное и непостижимое явление. С ним связан один глобальный вопрос: с какой целью человек появляется на свет, а потом умирает?

Сотни лет люди пытаются обмануть время и продлить жизнь. Последние исследования соединили научные данные и религию. Стало понятно, что конец жизни – только её начало. За этим «концом» стоит новая форма бытия, не известная человеку. Совершенно другая, но жизнь!

Каждый из нас ассоциирует своё «Я» только с физической оболочкой. При этом всегда забывая, что во всех живых организмах есть душа. И боязнь неизбежного порождается нашим эгоизмом, принимающим только то, что доказано опытом. Есть ли возможность узнать что-либо о загробной жизни, познать, не навредив нынешнему здоровью?

Предположения и аргументы учёных

Русский учёный и изобретатель Константин Циолковский научно объяснил, что смерть физического тела совсем не означает конец жизни. По его теории, душа человека представлена неделимыми атомами. При смерти эти атомы не исчезают, а начинают странствовать по Вселенной. При этом, сознание человека сохраняется в полном объёме. После к такому выводу пришли английские специалисты Лондонского института психиатрии. Некоторые их пациенты, пережившие состояние клинической смерти, рассказывали об увиденном после остановки сердца. Они слышали разговоры медперсонала и даже видели их действия в реанимации.

Врач-реаниматолог и учёный из Нью-Йорка Сэм Парниа считает, что мозг человека – обычный орган, и его клетки не могут генерировать мысли. Весь мыслительный процесс организует наше сознание. А мозг просто выполняет обычную роль приёмника, который получает, а затем перерабатывает данные. То есть, если его выключить, радиостанция не перестаёт вещать. То же самое можно сказать о нашей физической оболочке после кончины: тело умирает, сознание – нет. «Он умер», — это первые слова, которые слышит «умерший». Далее – выход из тела, а через несколько секунд душа летает под потолком и наблюдает за происходящим. От увиденного человек испытывает шок и старается закричать, чтобы обратить на себя внимание. Но его никто не видит и не слышит, а попытки повлиять на ситуацию — бесполезны.

Через несколько минут человек всё же начинает понимать, что тело умерло. Тут же ему становится легко, как никогда прежде. Подобные ощущения настолько прекрасны, что умерший не хочет возвращаться в прежнее состояние.

Какая она – загробная жизнь?

Люди, побывавшие по ту сторону жизни, говорят, что никаких физических страданий они не ощущали. Была только паника и неопределённость перед переходом. Но после все чувствовали покой, счастье и умиротворение. Со слов свидетелей, сам «момент смерти» не ощущается. Человек ненадолго лишается сознания, не понимая, что уже умер. Он продолжает некоторое время слышать и даже думать. Но только при виде своего тела осознаёт, что наступила смерть.

Многие отмечали: их душа, покинув тело, была окутана любовью и ощущением безопасности. Однако не все испытывали такие светлые чувства. Были и упоминания об аде. Такие события описывали те, кто хотел совершить самоубийство.

Учёные всего мира пытаются систематизировать воспоминания людей, которые умерли, а потом вернулись к жизни. Они стараются найти научное объяснение подобным физическим явлениям. Слова людей об увиденном могут значительно разниться. Например, не все видели одни и те же видения. Некоторые ничего не помнят, а другие описывают интересные события, имеющие свои характерные особенности.

Случаи клинической смерти

У одного пациента из Франции во время операции остановилось сердце. Хотя он был доставлен в больницу уже без сознания, он подробно описал своих спасателей, врачей и даже их разговоры. Он рассказал, что видел со стороны себя и всех, кто его реанимировал. Придя в себя, он называл по имени врачей и медсестёр, проводивших операцию. Как мог этот человек знать такие подробности, если был без сознания?

Другой случай произошёл с женщиной из США. Она стремительно перемещалась в пространстве и говорила с существами, похожими на людей, но не имеющими чётких форм. Женщина прекрасно понимала, что находится не в своём теле, при этом чувствовала лёгкость и была счастлива. Специалисты не смогли назвать её состояние сновидением, так как ее рассказ выглядел весьма реалистично.

Таких случаев в медицине описывается множество, но необъяснимым для учёных остаётся ещё один факт. Некоторые люди, пережившие клиническую смерть, приобретают экстрасенсорные способности. Многие испытывают блаженство, а других сковывает ужас. Что это значит? Возможно, для разных людей уготована разная участь?

Прорицательница Ванга

Самым ярким доказательством существования жизни после смерти являются экстрасенсы. Эти люди имеют способности общаться с умершими, заглядывать в прошлое и предсказывать будущее.

Болгарскую прорицательницу Вангу посещали самые знаменитые люди мира, включая президентов. Её предсказания о будущем сбываются с невероятной последовательностью. Многие специалисты, изучавшие феномен «бабы Ванги», поражались информации, которую она выдавала. Женщина чётко рассказывала людям о жизни их родственников после смерти. В мельчайших подробностях могла рассказать и то, что было в жизни этого человека до его кончины. Медиум могла точно описать, в каких одеждах похоронили усопшего.

Со слов Ванги, смерть – это не конец, ведь умирает только физическая оболочка. Душа продолжает жить, и в другом мире выглядит так же, как при жизни, только без тела. Она утверждала, что умершие всегда пытаются повлиять на жизнь своих близких, но это удаётся очень редко. В потустороннем мире душа живёт прежними воспоминаниями.

Когда к Ванге приходили люди за помощью, в помещении появлялись их умершие близкие. Провидица могла с ними беседовать, задавать вопросы и узнавать нужную информацию, выступая посредником среди двух миров. Ванга часто отмечала, что все люди испытывают страх перед смертью, но это лишь переход из одной жизни в другую, избавление от внешней оболочки. И такого мнения придерживаются медиумы всего мира.

Жизнь после смерти в другом мире

Когда человек переходит за черту, он начинает чувствовать происходящее совсем иначе. Некоторые отмечают, что ощущения обостряются и начинают работать на полную мощность. Чувства с переживаниями так велики, что «вернувшиеся» с того света не способны объяснить увиденное обычными словами.

Так, расстояние и часы, привычные земному обитателю, в другом мире имеет совершенно другое течение. Никто из переживших клиническую смерть не может сказать, сколько времени они находились по ту сторону. Для одних — это несколько часов, для других – лет. Расстояние полностью отсутствовало — человек мог оказаться там, где хотел, лишь подумав об этом.

Некоторые пациенты описывают совсем неземные ландшафты загробного мира. Они уверяли, что посещали другие планеты. Описание тех мест просто поражает воображение нормального человека.

Человеческое тело является оболочкой чего-то большего, таинственного. Пока душа не изучена, и не понятно, возможно ли это сделать в принципе. Наверняка у человеческих возможностей есть предел, через который человек никогда не сможет переступить. Вера в то, что бессмертная душа существует, вселяет в человечество некоторый оптимизм. Ведь можно будет реализовать себя там, в загробном мире.

Возможно, научные доказательства об этом явлении не очень убеждают, но ведь и окончательных выводов никто не сделал. Появляются новые версии и доводы, продолжаются исследования в этой области. Возможно, когда будут собраны неопровержимые факты существования жизни после смерти, тогда наверняка и отношение к человеческому бытию изменится. Ведь каждый там получит то, что заслужил здесь.