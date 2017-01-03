Жители Земли в 2022 году смогут наблюдать рождение новой звезды

Жители планеты Земля смогут наблюдать невооруженным глазом рождение новой звезды на небе, которое произойдет в 2022 году в результате столкновения двух звезд. Об этом свидетельствуют результаты исследований астронома Лари Молнара из Соединенных Штатов Америки. В результате столкновения двух звезд, нанесенных под общим кодом KIC 9832227 на карты звездного неба, новое небесное тело появилось еще в третьем столетии нашей эры, однако свет, образовавшийся от вспышки, сумел добраться на нашей планеты примерно 1,8 тысячи лет.

На некоторое время новая звезда появится в созвездии Лебедя. Вспышка может быть настолько сильной, что данная звезда на несколько дней может стать самой яркой на ночном небе.

Как отмечает астроном, люди, живущие на Земле, смогут увидеть это событие в 2022 году, хотя погрешность в расчетах может составлять несколько лет. В том случае, если прогноз Молнара окажется верным, он станет первым в мире ученым-астрономом, которому удалось предсказать столкновение небесных объектов еще до того, как свет от столкновения достиг нашей планеты.

Отметим, что в своих исследованиях ученый за основу принял наблюдения за таким же столкновением двух звезд, зафиксированным в 2008 году