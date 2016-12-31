Женский гороскоп на 2017 год по знакам Зодиака

Не стоит ожидать от 2017 года Огненного Петуха спокойной и размеренной жизни. Скорее, наоборот, с самого его начала следует настраиваться на всевозможные сложности во взаимоотношениях с людьми, когда самый незначительный спор может перерасти в серьезный конфликт.

Также мы с вами должны понимать, что Огненный знак любого животного восточного гороскопа означает только то, что все в этом году будет чрезмерным, а учитывая задиристость Петуха, сами делайте выводы.

Что касается слабой половины человечества, то по предсказаниям женского зодиакального гороскопа, Петух в 2017 году будет расположен к женщинам немного снисходительнее, чем к мужчинам, ведь он «бравый кавалер» и ему не к лицу их обижать.

В этом году многих женщин ожидает немало ярких впечатлений, интересных встреч и запоминающихся событий, особенно это относится к тем дамам, которые сами будут стремиться разнообразить свою жизнь, Петух же им в этом поможет!

Ведь 2017-й — это год Петуха, который умеет произвести приятное и неизгладимое впечатление, он предложит вам научиться правильно подать себя – именно это и становится чрезвычайно важным в этом году, именно умение преподнести себя и поможет добиться успеха, даже при отсутствии необходимого опыта и каких-то особых достоинств.

ОВЕН

Сразу скажем, что самым интересным и благоприятным периодом в этом году для женщины Овна, обещает стать лето. В целом, как и в прошлом году, эти женщины будут достаточно активными, а это означает, что им вновь предстоит насыщенная, разнообразная и весьма интересная жизнь.

Они будут много знакомиться с новыми людьми, хотя это вовсе не означает, что жизнь от этого будет простой и непринужденной. Скорее наоборот, вся погруженная в работу, она может иногда забывать о том, что она, прежде всего, женщина, а лишь затем руководитель бизнеса, или какой-то ответственный работник.

Женщины, рожденный под знаком Овна, могут быть прямолинейны, немного жестки в разговоре с собеседником, порой им не хватает такта и это главный их недостаток. Но они никогда не забудут о таких естественных для женщины вещах, как-то следить за собой, вовремя сходить в парикмахерскую, или посетить косметический салон.

Мужчинам же, которые решили ухаживать за этой женщиной, стоит помнить об ее женском начале, стараться нежнее ухаживать за ней, приглашать на необычные свидания, дарить цветы.

ТЕЛЕЦ

Многие из женщин Тельцов, родившихся под этим знаком гороскопа, в какой-то момент года задумаются над тем, что может хватит быть домохозяйкой, не пора ли задуматься и о своих личных интересах, например, найти работу по душе, и вопрос здесь вовсе не финансовый, им попросту в какой-то момент, перестало хватать общения.

На тех, кто их знает, они произведут впечатление своим поступком, а на своей новой работе они удивят своей целеустремленностью и деловой хваткой.

Говоря отдельно о периодах года, то особенно хорошо и весело у Тельцов пройдет лето, именно в этот период года им и нужно отправляться на отдых в курортные страны, в крайнем случае, просто собраться с друзьями, отдохнуть и расслабиться на природе.

Этот период года обещает женщине Тельцу знакомством с мужчиной, который сумеет завоевать ее, очаровать, удивить и в итоге покорить. Вполне возможным исходом знакомства станет то, что уже в начале осени эта женщина со своим избранником объявят о создании семьи. Кстати, есть вероятность, что после активно проведенного лета, в самом его конце, она поймет, что в положении.

Начиная с глубокой осени и до самого конца 2017 года, им придется немного опуститься на землю, хотя бы на короткий промежуток времени, чтобы собраться с мыслями, решить накопившиеся проблемы, в том числе и бытовые.

БЛИЗНЕЦЫ

В отличие от прошлого года, с начала этого – женщины-Близнецы будут находиться в немного возбужденном состоянии. Им будет казаться, что их специально выводят из терпения, в результате они будут идти на конфликты, хотя и сами зачастую будут неправы, из-за своей прямолинейности в своих высказываниях, чем естественным образом будут настраивать против себя всех окружающих.

Серьезные перемены могут произойти у женщин-Близнецов в весенний период, когда вы сможете, что-то поменять в своей привычной жизни, к примеру, сменить работу. В любом случае, бояться перемен не стоит, ведь звезды и гороскоп говорят, что все изменения, которые с вами произойдут в этот период, будут только к лучшему и на пользу.

В целом 2017 год, не очень благоприятен для Близнецов, особенно первая его половина, когда возможны конфликты, частые выяснения отношений со своим партнером. Примерно с середины лета по осень, женщины-Близнецы испытают сильное нервное переутомление, у них может быть стресс, им следовало бы в конце лета сменить обстановку, отправиться на какой-то курорт.

Женщинам-Близнецам, стоило бы приучить себя не воспринимать так близко к сердцу свои неудачи, ведь, как известно, многие болезни случаются непосредственно от нервов и стрессов.

РАК

Женщины-Раки в 2017 году, впрочем, как и всегда, будут приближены к своему дому. Все действия и мысли этих женщин, будут направлены на сохранения тишины и спокойствия в своем доме, благополучия детей и своего супруга.

На протяжении всего года петуха, женщина-Рак будет активно проявлять и горячий сексуальный темперамент. Они будут часто удивлять своего мужчину, открываясь перед ним, во все новых красках и с весьма необычной стороны.

Пока еще одинокие девушки станут активно знакомиться, даже сами будут проявлять инициативу, соблазняя мужчин, хотя скорее для мимолетного удовольствия, чем в целях образования крепкой семьи. Ведь современные девушки Раки, скорее думают о том, как бы больше увидеть мир, предпочитая больше путешествовать, чем заводить семью и рожать детей.

Гороскоп и звезды намекают женщинам-Ракам, что во второй половине года, некоторым из них, придется налаживать пошатнувшиеся в какой-то момент отношения, как с близкими людьми, так и с коллегами по работе. Вам рекомендуется не ждать инициативы в примирении от кого-то, а проявить ее самой.

ЛЕВ

Женщины-Львы, будут чувствовать в этом уверенно, держась на высоте, что проявится во всех сферах ее деятельности. Уверенная в себе женщина – это, без всяких сомнений, хорошо, но, что стоит за этой уверенностью, сможете ли вы сама справиться без поддержки своего партнера и друзей?

Женщинам-Львам, главное не перегнуть в своей уверенности, иначе может случиться так, что из уверенного в себе человека, который до каких-то пор привлекал к себе, вы незаметно станете самоуверенной, чем оттолкнете от себя всех своих друзей.

В 2017 году, рожденные под знаком Льва женщины, много времени будут путешествовать, ездить в командировки и деловые поездки, другими словами, больше будут заниматься своей работой, чем заниматься своей семьей.

У Львиц предполагается и довольно насыщенная личная жизнь с краткосрочными романами, с ними будут знакомиться, за ними будут ухаживать, но мужчины должны понимать, что женщина-Лев, выберет для серьезных отношений лишь самого успешного из них. Правда, этот год не предвещает Львице об образовании семейной пары.

ДЕВА

Ответственным и размеренным Девам не так и просто будет прожить предстоящий год, когда все вокруг заняты тем, что думают только о том, как сделать свою жизнь более легкой, разбавив ее развлечениями, что никак не устраивает Деву. Представители этого знака не смогут приспособиться, не позволяя себе ни на минуту расслабиться, как и всегда они будут неспешными и осторожными шажками продвигаться к поставленной цели.

В наступающем году у Дев мало на что, кроме работы будет хватать времени, ведь она у них чуть ли не на первом месте, а они занимают ответственную должность. Семье же достанется то остальное и немногое время, которое останется после работы.

На то, чтобы следить за собой у Дев, как и на отношения со своим любимым человеком и вовсе не останется времени, что может привести к неоднократным ссорам. Создавшееся напряжение в семье, в конечном итоге может привести и к разводу, поэтому Деве, если она дорожит своим браком, стоило бы задуматься и перестроиться, изменить свое отношение к работе и семье.

Только лишь в том случае, если они смогут организовать свою жизнь под интересы семьи, сумеют гармонично распределить свое внимание, став более внимательной к своему супругу, они и смогут сохранить семью, обретя душевный покой и душевную гармонию.

ВЕСЫ

Женщины этого знака будут немало кокетничать с мужчинами, часто предпочитая долговременным и серьезным отношениям, флиртовать сразу с несколькими. Женщины, рожденные под этим знаком обычно не ищут материальных выгод от знакомства с мужчиной, ведь им чужда сама мысль о связи с ним по расчету. Единственное, что их увлекает, так это хорошие отношения, на доверительной основе.

Еще одной увлеченностью этих женщин станет в 2017 году их карьера, продвижение по которой и принесет им истинное удовольствие, ведь их влечет власть, ради которой, они могут забыть о своей семье. Благо, что вокруг каждой такой женщины всегда найдется мужчина, который не даст ей забыть о ее женском предназначении и даст почувствовать, что ей нужна любовь и защита, ведь она слабая женщина.

Гороскоп говорит этим женщинам, что огромное влияние на них в этом году может оказать влюбленность, которая придет в их сердце уже весной, благодаря чему они станут творить и изобретать, стараясь быть центральной фигурой среди окружающих и коллег по работе.

СКОРПИОН

Во многом решающим и переломным может стать грядущий год у женщин-Скорпионов — им попросту надоела их жизнь, не приносящая удовлетворения, их обыденность, окруженная вечными проблемами наряду с неопределенным будущим. Вполне вероятно толчком, к кардинальным изменениям в судьбе станет то, что она наконец-то повстречает успешного мужчину, который сумеет покорить ее своим легким отношением к жизни.

Дамы Скорпионы будут добиваться поставленной перед собой цели, как в продвижении по служебной лестнице, так и в любовных отношениях. Эти женщины не привыкли плакать и никогда не будут, даже из-за расставания со своим мужчиной, они вплоть до того, что сами пойдут на разрыв отношений, если им покажется, что он не соответствует ее уровню, тем более будет заподозрен в измене.

Со стороны эти женщины могут казаться заносчивыми и высокомерными, хотя на самом деле к ним нужно найти подход и вы увидите, что они достаточно чувственные и ласковые. Новое знакомство у женщины-Скорпиона, может произойти в период лета.

СТРЕЛЕЦ

На протяжении всего года эти женщины будут стараться быть в гуще событий, и не важно, где они происходят и касаются ли их. Главный же не решенный вопрос у Стрельца, это вопрос устройства личной жизни, именно незамужние женщины этого знака и проявят весь свой жгучий темперамент, чтобы увлечь нужного ей мужчину.

В этом году, Стрельцу на их профессиональном и жизненном пути могут встретиться много непреодолимых препятствий без своего верного партнера — мужчины, порой их просто невозможно будет решить без его помощи.

Вполне возможно, именно эти проблемы и превратят в удивительный союз Стрельца-женщины и мужчины, которого она полюбит, а он полюбит ее. Именно вторая половина года и обещает Стрельцам, воссоединится с любимым человеком, который предложит ей закрепить отношения официально.

В целом же, Стрельцы проведут 2017 год в движении, ведь они при любой ситуации стараются отправиться в путешествие, в какую-то новую страну, или просто на морской курорт.

КОЗЕРОГ

Уже с начала года женщины, рожденные под знаком Козерога, могут ощутить недомогание, связанное, прежде всего, с ее стремлением в прошедшем году продвинуться по карьерной лестнице. Многие захотят расслабиться, начать уделять больше времени своей семье, чаще радовать домочадцев вкусной кухней, наконец-то, разобраться с накопившимися проблемами своих детей.

Одиноким Козерогам, знакомство с молодым человеком, который понравится ей и заразит ее чем-то новым, например, новыми взглядами на жизнь, прогнозируется на первую половину 2017 года.

В этот период она словно проснется и поймет, что в ее жизни может случиться еще много чего интересного, кроме ее работы и стремления к карьерному росту, и она с невероятным удовольствием окунется в новый мир, предложенный ей новым знакомым.

Любовь, которая ее настигнет в результате этого знакомства, во многом изменит женщину-Козерога и вполне возможно, этот молодой человек сделает предложение ей, на что она с удовольствием даст положительный ответ.

ВОДОЛЕЙ

Довольно непростой год предстоит пережить женщинам-Водолеям. Эти женщины, как правило, заботятся о своей семье, следят за своими детьми и заботятся своем муже, хотя получают за все свое усердие и заботу немного благодарности, а часто и вовсе не получают.

Проблемы у Водолеев во взаимоотношениях со своим партнером нередко будут становиться главной темой дня, что, в конце, концов, может закончиться разрывом отношений.

Одиноким Водолеям гороскоп на 2017 год предсказывает огромный успех у мужчин, к ним будет приковано их пристальное внимание, а на работе руководство будет удивляться творческому подходу к выполнению своих обязанностей этих женщин, что поможет им в итоге продвинуться в карьере. Главное в этот момент, заметить проявленное к себе внимание со стороны начальства и не упустить шанс, сделав свою жизнь лучше и материально независимой.

РЫБЫ

Женщины, рожденные под знаком Рыбы, имеют великолепный шанс достичь в этом году гораздо большего, чем за последние несколько лет, хотя они и будут несколько легкомысленны и нерешительны, тем не менее, гороскоп располагает этих женщин к успеху.

У некоторых представителей бизнеса, напор и самореклама будет настолько сильными, что в результате своей профессиональной деятельности, они смогут привлечь к своему делу столько клиентов и партнеров, что их бизнес станет известным и популярным на местном уровне.

Женщины-Рыбы не станут в 2017 году отказывать мужчинам в многочисленных свиданиях, они будут отвечать на ухаживания всем своим поклонникам, флиртуя с каждым из них, но ничего при этом не обещая, возможно, это у них такая игра, а, возможно, они специально провоцируют конфликты между своими поклонниками, получая удовольствие от их борьбы за ее внимание.

Мужчине же, решившим поухаживать за такой дамой, нужно быть осторожнее, ведь влюбившись в нее, он может попасть в подобную ситуацию, когда эта Рыба будет попросту водить за нос, насмехаясь над ним, не испытывая к нему никаких чувств. Влюбившись, женщина-Рыба, сама может попасть в зависимость, что без взаимности, может быть губительно для ее психики.