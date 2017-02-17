Женская Карма — Не ломись в закрытую дверь

Я думаю, если что-то долго не происходит в вашей жизни, несмотря на все ваши старания и многократные попытки, значит, это и не должно произойти. Во всяком случае, не сейчас. Или не с этим человеком. Или не с этим местом работы. Не в этих обстоятельствах. Так для вас будет лучше. Даже если в этот момент больно, и произошедшее кажется несправедливым, потом, спустя многие годы, вы будете благодарить жизнь за то, что уберегла вас от еще больших страданий.

Когда я не проходила собеседования, я огорчалась. Потом слышала, например,что директора по персоналу меняются в этой компании каждые полгода. Когда мужчина проявлял интерес, звонил, писал, но не звал на свидания, я недоумевала. Потом обнаруживалось, что он живет с девочкой в непонятном статусе и с туманными отношениями. Когда я не могла решить квартирный вопрос, я злилась. Спустя пару лет я приобретала двухкомнатную квартиру вместо однокомнатной. И я уверена, если мужчина долго не зовет замуж, а вы-таки через несколько лет дожимаете его, в долгосрочной перспективе счастья все равно не будет.

Возможно, это известная истина — не ломиться в закрытую дверь. Но ее каждый должен прочувствовать сам. Сделали несколько шагов к цели — не получается, надо отступить. Отпустить ситуацию. Перевести внимание на что-то другое. Возможно, потом измените алгоритм действий, поменяете подход или способ достижения цели потеряет актуальность.

Придет время — все двери откроются, если вы знаете, куда вам надо. Или не откроются — если для вас здоровее и счастливее будет не ходить туда.

Источник: http://www.cluber.com.ua/