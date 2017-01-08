Землян снова пугают Апокалипсисом

Ученый Дэвид Мид уточняет дату – Земля будет уничтожена в начале октября нынешнего года. Более подробно об этом можно прочитать в его работе «Planet X: The 2017 Arrival».

Согласно утверждениям исследователя, виной предстоящей катастрофы станет пресловутая Планета X, которая в сентябре нынешнего года пройдет через созвездие Девы, а в начале октября закроет Солнце для жителей Земли. Кстати, говорит ученый, приближение Нибиру уже чувствуется по всей Земле. Это усилившиеся и идущие по всей нашей планете извержения вулканов и землетрясения, интенсивные грозовые системы, обрушившие вдруг на Землю и многие другие природные катаклизмы.

Сегодня стало модным все сваливать на США, которые якобы придумали и испытывают климатическое оружие массового поражения, уточняет Дэвид Мид. Однако все много проще и в то же время опасней: к нам приближается Нибиру, которая даже может выбросить Нептун и Уран из нашей Солнечной системы, не говоря о последствиях, которые грозят Земле с появлением этого космического монстра.

Кто больше всего боится Апокалипсиса

Ученый утверждает, что магнаты Земли давно уже готовятся к этой планетарной катастрофе, выстроив надежные бункеры в самых благоприятных точках Земли. В какой-то степени слова исследователя подтверждает один из таких магнатов Роберт Вичину, который верит в Нибиру и действительно приготовился к ее встрече, построив надежное подземное сооружение, в котором можно отсидеться до лучших времен (пока Планета X не покинет Солнечную систему). По его словам широкую общественность специально дезинформируют о предстоящей мировой катастрофе, дабы не порождать панику раньше времени. Однако все это не спасет человечество, и потому нынешний год можно считать последним для нашей цивилизации – это и будет тот Апокалипсис, о котором писала Библия.

Однако простые обыватели Земли не очень верят во все эти страшилки. Во-первых, концом света людей пугают уже очень давно, а ужасной планетой Нибиру – практически каждый год, скажем, в конце 2015 года эта тема также была актуальной, но за ней ничего не последовало.

Во-вторых, сотрудники НАСА утверждают, что никакой реальной Планеты X не существует, иначе бы ее уже давно заметили астрономы, а они почему-то никак не могут найти эту мистическую Нибиру. Получается, что ее или нет в природе, или она из какой-то параллельной Вселенной, откуда и просочились сведения о Планете X в наш мир. Однако в этом случае мы не можем с уверенностью утверждать, что Нибиру опасна для физического мира землян.

В-третьих, земляне в большинстве своем больше заняты текущими проблемами, чем глобальными (планетарного масштаба), до которых им нет никакого дела. Предстоящий Апокалипсис они воспринимают весьма спокойно, поскольку и так каждый день ходят под Дамокловым мечом и не имеют полной уверенности, что доживут даже до завтрашнего дня.