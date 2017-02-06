Зажмите ухо прищепкой на 5 секунд. Эффект будет неожиданным!

В жизни никуда не деться от боли и усталости. Это нормально: все мы люди и не можем постоянно чувствовать себя идеально.

Но вы удивитесь, какой запас здоровья хранят в себе внешние и внутренние органы вашего тела! И этот запас можно высвободить.

Существует интересный и необычный способ управления энергией в теле — рефлексология. Придумали его китайцы, много тысяч лет назад.