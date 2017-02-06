Зажмите ухо прищепкой на 5 секунд. Эффект будет неожиданным!

В жизни никуда не деться от боли и усталости. Это нормально: все мы люди и не можем постоянно чувствовать себя идеально.
Но вы удивитесь, какой запас здоровья хранят в себе внешние и внутренние органы вашего тела! И этот запас можно высвободить.
Существует интересный и необычный способ управления энергией в теле — рефлексология. Придумали его китайцы, много тысяч лет назад.
Сегодня мы покажем, пожалуй, самую интересную часть этой науки. Вам нужна будет только прищепка и свое собственное ухо!
Почему именно уха? Давайте за нас объяснит рефлексолог Хелен Чинь Луй:
«Каждое ухо в определенном смысле представляет собой полную карту тела: в них заканчивается огромное число нервных окончаний, которые через центральную нервную систему связаны буквально с каждым внутренним органом у вас внутри».
На каждом ухе есть 6 точек, связанных с конкретными частями вашего тела. Зажмите их прищепкой — и тут же ощутите прилив энергии и здоровья!
1. Вершина уха.
Вершина уха напрямую связана со спиной и плечами.
Надавливая на эту точку в течение 1 минуты каждый день, вы сможете ослабить напряжение в этих местах. Особенно актуально для людей, ведущих сидячий образ жизни.
2. Верх ушного изгиба.
Эта точка уха связана с внутренними органами — с каждым по чуть-чуть.
Поэтому, если вы ощущаете внутренний дискомфорт, необъяснимую усталость и нездоровье, просто прицепите прищепку на это место. Вам уже через 20 секунд станет легче (Не забудьте обратиться к врачу, чтобы выявить первопричину дискомфорта).
3. Верхняя середина уха.
Эта часть уха связана с суставами. Надавите на эту точку, чтобы снять боль и усталость суставов после долгого сидения за компьютером.
4. Нижняя срединная часть уха.
Надавливание на нижнюю середину уха принесёт облегчение носу и горлу.
Это очень удобно, когда хочешь выспаться, но не можешь из-за забитого носа.
5. Над мочкой.
Точка над мочкой уха связана с пищеварением.
Прицепив туда прищепку, вы облегчите боль в животе и кишечнике.
Также можно пользоваться этим трюком как профилактическим средством.
6. Мочка.
Эта точка связана с сердцем и головой.
Нажимайте на мочку, чтобы поддерживать здоровье сердца, а также снимать мигрени и головные боли.
Источник: http://lifter.com.ua/