Заповеди 104-летнего мудреца Андрея Ворона для долгой и радостной жизни

1. Научись видеть вокруг всё живое и радоваться всему – траве, дереву, птицам, животным, земле, небу. Всматривайся в них добрыми глазами и с внимательным сердцем – и откроются тебе такие знания, которые не найдешь в книгах. И увидишь в них себя – укрощенного и обновленного.

2. Возьми за обычай хоть по несколько минут во всякое время постоять босиком на земле. Давай телу землю, пока она сама не позвала его.

3. Ищи случай побыть у воды. Она снимет усталость, очистит мысли.

4. Пей чистую воду, где только можно, не дожидаясь жажды. Это первое лекарство. Куда меня судьба не вела, я прежде искал колодец, источник. Не пей сладкой и соленой (минеральной) вод из бутылок. Первая разъест печень, вторая замурует сосуды.

5. Ежедневно на твоем столе должны быть овощи. Питательные те овощи, которые согреты и наполнены солнцем. На первом месте – свекла, нет на земле лучшей пищи. Затем – фасоль, тыква, ягода, морковь, томаты, перец, шпинат, салат, яблоки, виноград, сливы.

6. Мясо лучше не есть. Есть чужую боль — на себя ее перенимать. Да и не хищники мы.

7. Плохая еда – колбаса, жареный картофель, печенье, сладости, консервы, маринады. Моя еда – это крупы, фасоль, зелень. Хищник наелся мяса – едва ползет, ленивый. А конь от овса весь день воз тянет. Саранча питается травой от того силы имеет летать.

8. Есть лучше по горстке, но часто. Чтобы меньше есть, пью много воды и компотов, ем грубую пищу и сырые овощи. С вечера четверга до вечера пятницы ничего не ем, только пью воду.

9. Пост – крупнейшая благодать. Ничто не укрепляет и не молодит меня так, как пост. Кости становятся легкими, как у птицы. А сердце веселое, как у парня. С каждым крупным постом я молодею на несколько лет.

10. Солнце всходит и заходит – для тебя. Работа спорится после восхода солнца. Привыкнешь к этому и будешь крепок телом и здоровый духом. А мозг лучше отдыхает и светлеет в вечернем сне. Так поступают монахи и воины. И имеют силу служить.

11. Хорошо среди дня вздремнуть полчаса навзничь, чтобы кровь освежила голову и лицо. Плохо спать после еды, потому что тогда кровь становится густая и жир оседает на сосудах.

12. Меньше сиди, но спи вдоволь.

13. Старайся больше быть под открытым небом. Приучи себя жить в прохладном помещении. Достаточно, чтобы ноги и руки были в тепле, зато голова – в прохладе. Тело чахнет и стареет от тепла. В Уссурийске лесах я знал старого китайца, который всегда ходил в ватной одежде, зато в хижине почти никогда не топил.

14. Слабое, мерзлявое тело укрепляй травами. Горстку трав, ягод, листьев, веток смородины, малины, земляники запаривай кипятком и пей целый день. Зимой от этого большую пользу получишь.

15. Не забывайте об орехах. Орех похож на мозг наш. В нем сила для мозга. Хорошо ежедневно употреблять чайную ложку орехового масла.

16. С людьми будь добр и внимателен. У каждого из них, даже пустого, можно чему нибудь научиться. Не делай из людей себе ни врагов, ни друзей. И тогда не получишь от них хлопот.

17. То, что тебе предназначено, будет дано. Только научись смиренно ждать. То, что тебе не надлежит иметь, и ждать не следует. Пусть душа будет легкой.

18. Не верь в предрассудки, звездочётам, не прибегай к ворожбе. Держи душу и сердце в чистоте.

19. Когда на душе плохо, надо много ходить. Лучше полем, лесом, над водой. Вода понесет твою грусть. Но помни: лучшее лекарство для тела и души – пост, молитва и физическая работа.

20. Больше двигайся. Камень который катится, мхом НЕ обрастает. Хлопоты нас держат на земле. Не уклоняйся от них, но и не дай им на собой господствовать. Никогда не бойся начинать изучать новое дело – обновишься сам.

21. Я никогда не был на курорте, ни воскресенье не пролежал. Мой отдых – это смена занятий. Нервы отдыхают, когда трудятся руки. Тело набирается сил, когда работает голова.

22. Не проси мало. Проси велико. И получишь более малого.

23. Не хитри со всего извлекать выгоду, а старайся, чтобы самому быть полезным. Лоза, которая не родит, скоро усыхает.

24. Не будь зубоскалом и пересмешником, но будь веселым.

25. Не переедайте! Голодный зверь хитрее и проворнее сытого человека. С горстью фиников и кружкой вина римские легионеры бежали в полной амуниции 20 километров, врезались во вражеские ряды и сражались полдня без передышки … А от пресыщение и разврата патрициев римская империя пала.

26. После ужина я еще полчаса прогуливаюсь по саду.

27. Когда принимаете пищу, не запивайте её. Не пейте ни до, ни после еды.

28. Чтобы не ходить с ребенком по больницам и аптекам, отдайте его в руки Природы. С малых лет научите ступать по земле босиком. Это сильнейшая закалка. Обгорел ребенок на солнце – это пойдет на пользу, укусила оса или муравей – тоже хорошо, ужалился крапивой, искупался в прохладной воде, поцарапался колючкой, съел падалицу в саду – значит, закалился от недугов, стал крепче телом, сильнее духом.

29. Когда режете овощи ножом, они частично теряют земную силу. Лучше их есть и варить целыми. Лук вдвое полезнее, если его раздавить руками или деревянной дощечкой.

30. Не обязательно пить магазинный чай . Для меня лучшая заварка – из молодых веточек груши. Такой чай очень ароматный и лечебный. Выводит соли и лишнюю воду, снимает боли и воспаление суставов. А кофе, чай, сладкие напитки, пиво подтачивают сердце.

31. Если вы устали, появилась слабость, болезненность, просто дайте организму отдохнуть. Пусть проще станет ваше питания. Для этого нужно есть какое-то одно блюдо в течение дня. На следующий день – другое блюдо. И так хотя бы неделю-другую.

32. Хотите долго оставаться молодым и долго жить? Раз в неделю устраивайте себе орехово-яблочный день. Утром приготовьте 8 яблок и 8 орехов. Примерно каждые 2:00 съедайте по одному яблоку и ореха. Чтобы в течение дня желудок был занят.

33. Когда почувствуете, что организм быстро устает, что вас всё раздражает, работа, как говорится, из рук валится – это значит: надо принимать морковь два-три раза в день. Так восстановите силы.

34. Горячие блюда готовлю только на 1-2 раза. Пища должна быть свежей.

35. Чтобы не было простуды, не мойтесь горячей водой, ешьте каждый день орехи и чеснок, ходите босиком по насыпанной на полу кукурузе и много спите.

36. Когда приходит сезон ягод, можете отказывать себе в любой еды, только не в ягодах. Ежедневно съедайте хотя бы чашку. Если звезды – это глаза неба, ягоды-это глаза земли. Нет среди них главных и не главных. Каждая насытит вас силой и здоровьем – от черешни до арбуза.

37. Лелейте в себе внутреннее чувство радости и очарования жизнью.

38. Находите время для молчания, для успокоения, для душевной беседы с собой.

39. Что хорошо, а что плохо – пусть подсказывает вам сердце, а не человеческая молва.

40. Не переживайте о том, кто что думает и говорит о вас. Будьте сами себе судьей в чистоте и достоинстве.

41. Не сердитесь на людей. Не судите их. Каждый прощеный вами человек добавит вам любви к самому себе.

42. Если ваше сердце переполнено любовью, в нем нет места страху.

43. НЕ соревнуйтесь ни в чём ни с кем. Каждому своё. Лучше уступать.

44. Бедный не тот, у кого мало, а тот, кому мало.

45. Никогда не бейте детей и не кричите на них. Иначе из них вырастут рабы.

46. Не спорьте. У каждого своя правда и своя обида.

47. Не поучайте людей, как им жить, что делать. Я никогда не поучаю, только советую, когда просят совета.

48. Не считай себя самым умным и самым порядочным, лучше чем другие.

49. Не старайся быть примером другим. Ищи пример поблизости.

50. Целебная сила – здоровый сон. Но его ежедневно нужно заработать какой-то работой, усилиями.

Источник – womanhappiness.ru