Западная наука не хочет признавать, что Римскую цивилизацию основали славяне

Задайте любому западному историку вопрос о древности европейских народов, и вы услышите, что история германцев, итальянцев и французов насчитывает многие тысячелетия. Славяне же появились в VI в.н.э. и на фоне европейцев – сущие младенцы, только вчера вылезшие из пеленок. А между тем славяне еще в I тысячелетии до н. э. присутствовали на Апеннинском полуострове и создали там высокую культуру, из которой выросла вся римская цивилизация.

Считается, что основу западноевропейской цивилизации заложили греки и римляне. Но и римская культура возникла не на ровном месте. В любом учебнике вы прочтете, что ее основой была культура этрусков – народа, жившего на территории современной Тосканы.

Инженерное искусство, бои гладиаторов, гонки на колесницах, театры, военное искусство, система управления государством, градостроительство – перечислять все, что римляне заимствовали у этрусков можно долго. Этруски (соседи называли их тирренами) были замечательными мореходами и море вдоль западного побережья Италии до сих пор называется Тирренским – этруски были его полновластными хозяевами.

Даже сам Рим был основан этрусками. Знаменитая капитолийская волчица была создана этрускими мастерами и лишь несколько столетий спустя к ней приделали фигурки младенцев Ромула и Рема. Построенный этрусками две тысячи лет назад водопровод (клоака максима) до сих пор входит в канализационную систему Рима. У этрусков римляне заимствовали символы царской власти: трон и фасцы (пучки прутьев с двойным топориком в центре).

Однако народ, сделавший так много для становления римской цивилизации, итальянские историки называют «самым загадочным народом», о котором неизвестно почти ничего: ни откуда он появился, ни куда потом пропал.

Пришедшие ниоткуда

В чем абсолютно точно уверены итальянские историки, так это в том, что этруски были родом не из Италии. Анатолия (Турция), Реция (Альпы), Лидия (Малая Азия), далекая Скифия – куда только не загоняли этрускологи этот древний народ. Однако каждая гипотеза терпела крах: ученые признавали, что этруски не являются родственниками ни одного из известных им племен. Казалось бы, ответ на все вопросы должны дать сами этруски, ведь до нас дошли более 10.000 образцов письменности этого народа.

Но ученые только разводят руками: прочитаны записи шумеров, расшифрованы египетские иероглифы, но этруские письмена оказались настолько крепким орешком, что вошли в итальянский фольклор: столкнувшись с проблемой, которую он не в силах решить, итальянец в сердцах произносит: «etruscum non legitur!» (Этруское не читается!). Читается, и еще как!

Чампи, Воланский, Чертков и другие

В середине XIX независимо друг от друга загадочные письмена прочли итальянец Чампи, поляк Воланский и русский Чертков. Себастьян Чампи много лет отдал изучению культуры этрусков. Пытался он расшифровать и их письменность, но увы! Ни один из известных ему древних языков не годился в качестве ключа.

В 1817 году итальянец переехал в Варшаву, где возглавил кафедру греческой и римской литературы. Для общего образования начал изучать польский язык и с удивлением обнаружил, что этруские письмена «заговорили»! Непонятная тайнопись оказалась основанной на старославянском языке. Своим открытием в 1824 г. он поделился с коллегами, но сама мысль, что римская культура покоится на славянском фундаменте, была столь кощунственной, что ученый был просто осмеян.

В 1846 году польский историк и археолог Тадеуш Воланский опубликовал свой труд о славянском происхождении этрусков. В книге «Памятники славянской письменности до Рождества Христова» он пошел еще дальше и объявил, что письменность у славян появилась гораздо раньше, чем у финикийцев, иудеев, греков и египтян. В доказательство своей теории он представлял славянские надписи, найденные им в Персии, Индии, Италии и Египте.

Католическое духовенство такого перенести не могло, внесло труд в «Индекс запрещенных книг» и приговорило Воланского к сожжению на костре из его же книг. К счастью Польша входила в состав Российской империи, и на столь радикальный шаг требовалось разрешение государя императора. Николай I разрешения не дал (они что, с ума сошли? XIX век на дворе), но книгу приказал из свободного обращения изъять, дабы не портить отношений с Ватиканом.

В 1855 русский ученый, археолог и нумизмат Дмитрий Чертков также высказался в пользу гипотезы о славянских корнях этрусков. Западные ученые обрушили на него шквал критики, но Чертков был богат, знатен, независим и плевал с высокой колокольни на всех критиканов.

В 2001 году вышла в свет брошюра «Священный древнерусский текст из Пирги» российского лексиколога В. Осипова. Основываясь на старославянской «Влесовой книге» ученый расшифровал десятки этруских надписей, прочел сотни этруских слов.

Он разослал свой труд этрускологам в разные страны мира, но ему никто не ответил. Светила западной науки упрямо считают этруский язык вымершим, не имеющим родственников. Западный мир никогда не признает, что основы римской (а значит и всей европейской) культуры заложили мигранты из далеких земель, на которых сегодня раскинулось громадное государство Россия.