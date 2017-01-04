Закулисные правители мира

Тайное мировое правительство — когда-то эти слова воспринимались совсем иначе. Было очень тяжело поверить в то, что существует группа, состоящая из выдающихся политических деятелей и финансовых элит, которая могла бы управлять целым миром. Сегодня это уже давно не кажется вымыслом или чьей-то глупой шуткой. События, происходящие в мире, столь взаимосвязаны, что уже не кажутся случайными, а самое страшное то, что случайностей не существует.

Случайностей не бывает — это очень древнее философское выражение, которое весьма актуально в наше время. Действительно, если хорошо подумать, то можно утверждать, что ни одно из громких мировых событий не случайно. Они все вызваны сопутствующими событиями, которые инициированы определенными людьми. Однако, те кто открыто выступает на общемировой политической арене — лишь исполнители. Истинные виновники скрываются за их спинами.

В основе управления лежит достаточно простая концепция преднамеренных событий. Она невероятно проста и эффективна. Ее суть заключается в том, что нет необходимости контролировать каждое событие. Вполне достаточно лишь небольшого толчка.

Влиятельные политики, управляя мнением населения при помощи средств массовой информации, нагнетая нужную обстановку и спонсируя различные террористические группы — могут запустить цепь событий, которая способна привести даже к полномасштабной войне. Событие не обязательно должно быть глобальным, толчком может быть даже заранее спланированная автокатастрофа и широкое освещение ее в средствах массовой информации. Поддерживаемые извне общественные движения быстро организуют мирные митинги и демонстрации, которые с каждым разом будут все более и более агрессивными. Силы охраны правопорядка будут вынуждены применять специальные средства и даже огнестрельное оружие. Начнется хаос. А как известно, во время хаоса возможны даже самые неожиданные преобразования и перемены.

Первая Мировая Война началась из-за смерти одного единственного человека. Он был настолько значимой фигурой, что его смерть запустила цепь событий, которая распространилась практически на все государства на планете. Интересы большинства государств были затронуты и началась одна из самых кровопролитных войн. Случайность ли то, что одни государства обогатились на этой войне, другие совершили научный скачек благодаря тому, что на войне у них были развязаны руки, их не сдерживали ни рамки морали, ни закон. Испытание прошли новые виды вооружений, и война навсегда изменила свое лицо.

Война закончилась и это безусловно стало уроком для человечества. Многие поняли, что война — это ужасно, другие же осознали, что мировая война — превосходный способ увеличить собственный капитал и избавиться от конкурентов. Прошло не так много лет и началась подготовка к новой ужасающей войне. Эта цепочка событий была запущена немногочисленной группой лиц, в этом нет сомнений. Она началась не с убийства и не с трагедии, а с принятия Конституции Веймарской Республики. Она изначально была составлена таким образом, что при определенных обстоятельствах Канцлер получал абсолютные полномочия. Эта возможность была понятна многим, но воспользовался ей только один человек — Адольф Гитлер. Этот человек напрямую ответственен за самую ужасную войну в истории человечества. Он был одержим не только идеями национал-социализма, но и идеей мирового господства. Он изначально хотел власть над всем миром.

Это не могло не затронуть интересы других стран. В войну оказались втянуты практически все страны. Невозможно описать, как это событие изменило наш мир. За годы войны прогресс шагнул настолько далеко, что многие ученые не могли в это поверить. На территории Нацистской Германии проводились самые кошмарные эксперименты над людьми, результаты которых в настоящее время широко используются фармакологическими компаниями, являющимися мировыми монополистами в области разработки лекарственных средств. Руководства этих компаний получили чистую выгоду от исследований. Инженерная отрасль развилась настолько стремительно, что даже сегодня мы не можем создать что-либо новое в столь короткие сроки. Вся Европа была фактически разрушена и опустошена войной. Но были и те страны, на территории которых не велись боевые действия. Финансовые элиты под маской дружелюбия, щедро выдавали кредиты разрушенным странам под огромные проценты, оказывали мнимую помощь в разработке месторождений газа и нефти, поставляли продовольствие и медикаменты. Но за все это нужно было платить. Финансовые элиты получили абсолютную власть.

Будет неправильным говорить, что все финансовые элиты виновны во всех бедах человечества. Это далеко не так. Тайное мировое правительство не может быть многочисленным. Оно состоит из небольшой группы лиц, из тех, кто всегда остается в тени. У них в подчинении есть люди, которые стоят за всеми или практически всеми политическими фигурами на планете. Так, вся система управления основана на том, что только верхушка власти знает все, остальные же просто делают свою работу и не знают ничего.

Народ называет эту организацию по-разному. Массоны или Иллюминаты, нет никакой разницы. Организация всего одна. Это не гениальные представители человеческого рода, это обычные люди, получившие громадную власть. Они запускают события, которые не всегда способны контролировать. Они лишь запускают цепочки событий, и собирают плоды. Активного участия они в них никогда не принимают. Однако, как и все люди, они совершают ошибки, которые затем пытаются исправить. Но не все ошибки возможно исправить. Новая мировая война приведет лишь к уничтожению всего нашего мира, это все и так понимают. Однако не пытаются это исправить. Так подумали бы многие. Но согласитесь, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США стала неожиданным сюрпризам для всего мира. Именно его приход к власти, скорее всего разрядит мировую обстановку, по крайней мере вероятность этого очень высока. Мы не можем знать, что будет на самом деле, нам остается лишь наблюдать за тем как меняется наш мир и насколько эффективно Тайное Мировое Правительство.