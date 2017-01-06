Закрытый доклад ERI для ООН и правительств мира: 2017 — год угрозы существованию человечества

Научно-исследовательский институт землетрясения, университет Токио (ERI; Токио Daigaku Jishin Kenkyu-jo) подготовил закрытый доклад для ООН и ведущих правительств мира. Тема доклада: 2017- год угрозы существованию человечества.

Ученые подготовившие этот доклад просят ООН рассматривать 2017 год как год угрозы для дальнейшего существования человечества, а правительствам мира, со всей серьезностью отнестись к их предупреждению, подготовить свои армии, спасательные службы, население, и принять ряд экстренных мер во избежание массовой гибели людей.

Доклад ERI основан на исследовании последних данных полученных от ученых со всех стран и от всех научно-исследовательских групп наблюдающих за движением тектонических плит и вулканами, по всему миру. Сопоставление данных и результаты исследования привели сотрудников ERI в шок.

Они и до сопоставления полученных данных видели, что сейсмоактивность на Земле в 2016 году резко увеличилась и это приводит к подвижке тектонических плит. Что растет количество землетрясений, пробуждаются и дают о себе знать даже те вулканы, что спали сотни лет. Но общей картины реально надвигающейся глобальной катастрофы, ученые ERI увидели только по результатам своего исследования.

Было принято решение, на основании данных исследования смоделировать дальнейшее развитие событий на 2017 год и последствия для человечества, на самом мощном суперкомпьютере Японии, Qakforest-PACS.

После получения результатов моделирования ученые забили тревогу. И было от чего.

Согласно результатам, следующий год окажется для человечества катастрофически критическим, когда встанет вопрос о выживании человечества.

В течение года тысячи вулканов Земли дадут о себе знать (многие активизировались уже сейчас и готовы «выстрелить»). Мощнейшие землетрясения ударят почти по всем странам. Погибнут десятки миллионов людей.

Сотни вулканов расположенных в Тихом Океане уже на взводе и должны «выстрелить» в течение года, что приведет к массивным мега цунами, которые смертельно накроют омываемые им страны и уничтожат все живое на побережье вглубь на десятки километров.

Некоторые страны будут почти полностью уничтожены. А Япония и Англия исчезнут с карт Земли.

В ужасе от полученных результатов своих исследований и моделирования, ученые ERI обратились к своему правительству с требованием срочно начать принимать меры для эвакуации населения японских островов. Ученые предложили своему правительству начать вести переговоры с другими странами о предоставлении территории японцам в связи с надвигающейся Катастрофой. В том числе с Китаем, у которого построены и законсервированы десятки пустых городов.

На сегодняшний день вся информация по результатам этого исследования закрыта от широкой общественности, чтобы не сеять панику.

В начале января 2017 года ученые ERI предоставят закрытый доклад для ООН и разошлют его ведущим правительствам мира.