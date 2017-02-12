ЗАКОН ЗЕРКАЛА и еще 6 фундаментальных законов гомеосинергии

Законы гомеосинергии с предельной ясностью помогают нам понять:

Кто мы есть на самом деле?

Зачем мы родились и почему пришли на эту Землю?

Почему мы страдаем и болеем?

Гомеосинергия базируется на 7 фундаментальных законах:

I. ЗАКОН ПОДОБИЯ (подобное привлекает подобное).

Следствиями этого закона являются:

Закон Зеркала (то, что мы видим в других, является проекцией того, что находится внутри нас)

Закон Резонанса (многократное усиление эффекта от воздействия на объект при совпадении частоты внешнего воздействия с собственной частотой объекта)

Закон Бумеранга (у каждой причины есть своё следствие, и у каждого следствия есть своя причина).

Зеркало – очень важный инструмент осознания, который дает нам возможность сначала понять, а впоследствии постичь, что все то, что присутствует вне нас, на самом деле, является частью нас. Жизнь посредством других людей, сообщает нам, кто мы есть на самом деле, и делает это тогда, когда мы живем неосознанно.

В реальности мы не отдаем себе отчета, что находимся один на один с самим(ой) собой, а другие – это только отражение нас самих, отражение того, что сокрыто в нас, того что мы несем внутри себя и на чем концентрируемся. «Другой» существует для того, чтобы служить нам зеркалом, отражающим нашу реальность и внутренние (непроявленные, невидимые) процессы, которые имеют начало в прошлом.

Вокруг нас существует множество зеркал – партнер, дети, коллеги и пр. – через них мы видим себя. Если человек не применяет Закон Зеркала в своей жизни, то сталкиваясь с «другим» он неизбежно начинает анализировать, судить, обвинять, ожидать.… Все это удаляет, разделяет, фрагментирует, подрывает, убивает саму основу взаимоотношений с другими людьми.

Без Зеркала невозможно достичь самосознания, достичь истины. Глядя на тех, кто нас окружает, мы получаем возможность «рассмотреть» себя с разных сторон. Всё вокруг, все люди, включая друзей, сослуживцев, соседей и случайных прохожих показывают нам — кто мы есть на самом деле, подсказывают нам что-то очень важное о нас самих. Мы видим в них отражение нашей любви, страхов и попыток заполнить пустоту в собственной душе.

Все, что окружает нас – подобно нам, а причина нашего окружения находится внутри нас. Применяя Зеркало, мы избавляемся от безответственности, от страдания, мы начинаем сознавать, что все, что мы привлекаем – все это мы уже имеем внутри, потому, что мы можем привлекать только людей или опыт, который вибрирует на одной с нами частоте (Закон Резонанса). Зеркало дает нам возможность понять, что мы несем в нашей душе,что свойственно нам, каковы мы на самом деле, поскольку только благодаря встрече с другим человеком, которая рождает реакцию (эмоцию), ощущение дискомфорта, «ранит» нас, мы можем освободиться от негативного балласта, от нашего прошлого, от того что мы когда-то не прожили.

II. ЗАКОН: БОЛЕЗНЬ — это БЛАГО

Человек — это биодинамическая саморегулирующаяся система, обменивающаяся всем необходимым для жизнедеятельности с окружающей средой. Поэтому организм человека должен рассматриваться как система, которая всегда стремится сохранить равновесное состояние. Это стремление к равновесию называется гомеостазом.

Равновесие может нарушаться поступлением в организм любых веществ веществами или иными воздействиями. Любое влияние, нарушающее тончайшие динамические механизмы саморегуляции организма являются «токсином» для организма человека. В середине прошлого столетия немецкий врач Х.Х.

Реккевег ввел в медицину понятие «гомотоксин», термин, обозначающий токсин для человека независимо от его природы. Гомотоксины могут возникать эндогенно (не расщепленные/не удаленные продукты метаболизма, негативные эмоции и чувства, деструктивные мысли и убеждения, поступки) или быть экзогенной природы (факторы окружающей среды, инфекционные агенты, лекарственные препараты, некачественные продукты питания и мн. др.).

Когда происходит «встреча» человека с токсином, организм пытается его или сразу элиминировать (вывести) или адаптироваться к его влиянию, если элиминация не может быть полной. В любой ситуации организм, как саморегулирующаяся и самовосстанавливающаяся система, всегда стремится восстановить утраченное равновесие.

Из этого постулата рождается новое понимание болезни: болезнь представляет собой активацию нормальных процессов выведения токсинов и компенсацию, вызванных ими структурных и функциональных нарушений с целью прийти в состояние равновесия. Поэтому в действительности симптомы болезни (на любом уровне)следует рассматривать как биологически целесообразную реакцию очищения и детоксикации организма.

Гомеосинергия рассматривает болезнь как важный защитный механизм, введенный организмом в действие с целью нейтрализации токсинов (самых разнообразных: химических, физических, электромагнитных, психологических, ятрогенных и пр.). С этой точки зрения становится очевидным, что болезнь – это уже лекарство, предназначенное для излечения интоксикации. Организм – это наш внутренний врач, самый лучший, самый внимательный и знающий, который имеет в своем распоряжении биологические лекарства – болезни, с которыми (за исключением немногих тяжелых, неотложных состояний) нельзя бороться или, что еще хуже, подавлять.

Л.М. Монселлато ввел в лексикон термин «Benattia», что в переводе с итал. означает благоприятное действие: «Болезнь не может рассматриваться как фатальное событие, а только лишь как язык, на котором говорит наше физическое тело. Боль — выражение энергии страдания — позволяет человеку осознать собственные функциональные ошибки в отношении вечных законов Вселенной». Таким образом, гомеосинергия принципиально по другому относится к болезни и это отличие заключается в позитивной интерпретации роли болезни и симптомов.

Лечить нужно больного, а не его болезнь. Тело не болеет, оно адаптируется к меняющимся условиям, поэтому его биологические реакции нужно уважать, а не подавлять, умерщвлять, обрывать; через болезнь тело посылает нам сигналы, которые мы должны расшифровать. Главная цель врача, с точки зрения гомеосинергии – определить, почему пациент заболел, открыть ему персональный смысл именно его болезни и подобрать лечение, поддерживающее биологические защитные реакции организма по самодетоксикации и самовосстановлению. Этим гомеосинергетические подходы к здоровью принципиально отличаются от подходов академической медицины.

III. ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ (все, чему мы сопротивляемся, сохраняется).

Универсальный Закон Сохранения Энергии звучит следующим образом — ничто не возникает ниоткуда и не исчезает в никуда. Фраза всем знакомая ещё из средней школы из уроков физики, где всем нам подробно рассказывали, как происходит векторное взаимодействие энергий, как они компенсируются и так далее. Наглядно это доказывает Ньютон в своем третьем законе: сила действия равна силе противодействия. Именно так соблюдается равновесие на любом уровне. Какой смысл открывает нам этот закон в трактовке причин болезни и путей ее исцеления?

«Каждая хроническая болезнь является следствием отвергнутой, не понятой, а потому плохо «вылеченной» острой патологии».

Л.М. Монселлато

Одно из базовых положений современной медицины, которое рассматривается сегодня большинством как абсолютная истина, заключается в том, что с болезнью нужно бороться, её нужно рассматривать как нечто негативное, то, что непременно нужно подавить и ликвидировать.

Современный врач – это тот, кто борется с врагом (вирусом, бактерией, грибом, паразитом … симптомом, болезнью), он стремится разрушить или подавить его. И если этот «враг» сопротивляется и продолжает существовать, врачу не остается ничего иного, как увеличить дозу и количество аллопатических (подавляющих) лекарств (воздействий) для полного его уничтожения, или, в конечном счете, удалить «опасный» орган (или его часть).

Согласно медицинской статистике сегодня нам известно более 40 000 болезней, разделенных на (приблизительно) 1200 специализаций, с которыми мы боремся с помощью 58 000 различных лекарств. К сожалению, существует прискорбная новость, о которой не говорят открыто, даже когда запрашивают деньги на исследования, нацеленные на борьбу с опухолями, лейкемиями, лимфомами, рассеянным склерозом и другими тяжелыми дегенеративными заболеваниями.

Заключается она в том, что частота возникновения этих заболеваний в наши дни возрастает головокружительными темпами по всему миру. С 1970 г в Италии смертность от опухолей в среднем уменьшилась на 22%, но количество новых случаев увеличилась на 400% (с 470.000 в 1977 г. до 1.800.000 в 2007 г.). Все это происходит потому, что достаточно бороться с чем-то, чтобы обеспечить увеличение и рост этого до заоблачных высот!

Л.М. Монселлато

Закон Сохранения Энергии свидетельствует о том, что борясь с болезнями, мы только взращиваем их число. Пример: бактерии составляют большую часть биомассы на поверхности планеты Земля; один миллиграмм морской воды содержит до 100 000 бактерий, 1 грамм почвы – 10 миллиардов, наше тело на 90% образовано бактериями, на коже живут 1000 миллиардов бактерий, относящихся к 182 различным штаммам.

На западе наиболее часто использующимися лекарствами являются антибиотики, вторые по популярности – анальгетики, их применение в медицине, ветеринарии и сельском хозяйстве практически ничем не ограничено, что наоборот приводит к быстрому росту числа микроорганизмов резистентных к ним. Не понимая сути законов мироздания и подавляя жизнь в любых ее проявлениях, человечество платит слишком высокую цену за такое лечение.

Официальная медицина различает тысячу заболеваний, разделяя их на «острые» и «хронические». При «хронической» патологии у пациента холодная кожа и конечности, постоянное состояние стресса, потеря (или набор) веса, нарушения сна: к этой группе относятся такие заболевания как рак, инфаркт, нейродермиты, психопатологии и пр. В группе «острых» болезней – инфекции, ревматизм, аллергии, экзантемы и пр. Это разделение безосновательно: ни одна из этих «острых» или «хронических» патологий сама по себе не является болезнью, это просто одна из двух фаз единого процесса самовосстановления утраченного гомеостаза.

Каждая болезнь представлена «хронической» (ваготонической) фазой и «острой» (симпатикотонической, репаративной) фазой. Каждая хроническая болезнь является следствием отвергнутой, не понятой, а потому плохо вылеченной острой патологии. Осознание – это поворотный момент для перехода от ваготонической фазы к фазе репарации, это и есть путь выздоровления.

IV. ЗАКОН ЛЮБВИ (в основе любой болезни лежит отрицание)

Человек — система сложная, состоящая из астрономического количества частей, больших и малых, вибрирующих с периодом от долей секунды (молекулярные осцилляции, потоки ионов и т.д.) до нескольких лет (гормональные). Но, несмотря на такое обилие составляющих частей, благодаря их резонансной синхронизации наш организм представляет собой единое целое.

Человек как целое является частью более глобального Целого — общества, человечества, природы, вселенной. И взаимодействует как с самим Целым, так и с другими полноправными его частями. Взаимодействие это тем успешнее, чем больше деятельность человека находится в гармонии, в согласии с законами существования целого. Мы не можемне быть частью целого. Мы можем стать негармоничной его частью, противопоставляющей себя остальным, подобно раковой клетке, но эта оппозиция, в конце концов, скажется на нас самих, на нашем здоровье на всех уровнях от физического до духовного, ведь даже раковая клетка, убивая организм, лишает будущего и саму себя.

Здоровье — это гармония, согласованность, соответствие внешнего и внутреннему миру, целого и его части. В современном русском языке слово «целый» означает «такой, от которого ничего не убавлено, не отделено», а исходно это слово означало «здоровый».

Согласно закону бумеранга все страдания начинаются с отторжения (отрицания, борьбы), прежде всего себя самого и, как следствие, тех, кто нас окружает. Каждый раз, когда мы сравниваем, выносим суждения, оцениваем, критикуем или испытываем злость, ненависть, ревность, алчность, гордыню, страх; каждый раз, когда появляется желание обладать, манипулировать или рождается чувство самоуверенности; каждый раз, когда мы живем прошлым или будущим вместо того, чтобы присутствовать в единственно реальном — настоящем времени, мы попадаем в стрессовую ситуацию, тем самым мы повышаем степень интоксикации.

Стресс вызывает блок тока энергии в организме. Таким образом, мы теряем энергию, отрицая жизнь. Способность восполнять энергию в организме человек реализует путем принятия жизни, проявляя любовь. В этом проявляется целесообразность мироздания. Этот фундаментальный факт должен быть понят и осознан каждым из нас.

Четвертый закон гомеосинергии свидетельствует, что, любая болезнь рождается из негативных мыслей и эмоций, которые, как учит психо-нейро-иммуно-эндокринология, через нарушение функционирования эндокринных желез, вызывают дисрегуляцию иммунной системы, метаболизма, нейровегетативной системы и пр. Поэтому терапевтическое воздействие не должно блокировать или подавлять болезнь, наоборот следует усилить мощь защитной системы, поддержать и восстановить ресурсы организма, поскольку только организм, а не очередное лекарство, способен преодолеть болезнь. Поэтому, если мы действительно хотим дойти до истинных причин страдания, мы должны спросить себя как, когда и почему мы испытываем стресс. Работа с тысячами и тысячами пациентов обнаружила, что мы, в конце концов, попадаем в стресс, когда события, люди, жизнь в любом из своих проявлений, нам не нравится, доставляет нам бес-покойство, или же, говоря иными словами — мы не принимаем её такой, какая она есть. Болезнь – это ни что иное как бесспорное свидетельство актуального отрицания, которое, создавая дисгармонию, приводит к дистрессу, вследствие чего и возникает симптом.

Таким образом,отторжение (отрицание, отказ) – это базовый элемент, он находится в центре любого события, которое проявляется на уровне тела в виде симптома или болезни. Поэтому, с одной стороны, процессы, которые мы называем болезнью, ни что иное как полезные и необходимые биологические функции, направленные на защиту от интоксикации, поскольку на практике, стресс запускается тем, что мы не можем принять (Закон подобия). С другой стороны, болезнь – это соматизация внутренней дисгармонии, отражающей отказ от жизни и, следовательно, от понимания опыта, понимания того, что этот биологический механизм обеспечивает выживание.

Поэтому, обобщая сказанное, можно выделить два основных пути, лежащих в основе жизни, которые изучает гомеосинергия на персональном уровне:

1. ОТТОРЖЕНИЕ →ДИСТРЕСС→ БОЛЕЗНЬ

2. ПРИНЯТИЕ→ЭУСТРЕСС→ЗДОРОВЬЕ

Других путей в жизни не существует. Интенсивность и длительность отторжения, «окраска» возникших при этом эмоций, определяют поражение определенной области мозга и соответствующего ей физического органа, а также тяжесть болезни.

V. ЗАКОН ПРИЧАСТНОСТИ (болезнь — это ответ организма, определяющийся степенью осознанности человека)