Закон КАРМЫ — семь духовных законов успеха

Третий духовный закон успеха — это Закон Кармы. «Карма» — это как действие, так и то, что из него следует; это причина и следствие одновременно, потому что каждое действие порождает силу энергии, которая возвращается к нам в виде подобной силы. В Законе Кармы нет для нас ничего нового. Каждому приходилось слышать выражение: «Что посеешь, то и пожнешь». Вполне очевидно, что если мы хотим, чтобы наша жизнь была счастливой, мы должны научиться сеять семена счастья. Следовательно, карма предполагает действие сознательного выбора. На самом деле, мы с вами делаем выбор постоянно. В любой миг своего существования мы находимся в этом поле всех возможностей, где для нас открыт доступ к бесконечности выборов.

Одни из этих выборов мы делаем сознательно, другие — бессознательно. Но самый лучший способ понять и максимально использовать кармический закон — подойти к своему выбору сознательно, осознавать всякий выбор, который мы совершаем в каждое мгновение своей жизни.

Нравится вам это или нет, все, что происходит в данный момент, является результатом всех тех выборов, которые вы делали в прошлом. К сожалению, очень многие из нас делают свой выбор бессознательно, и поэтому мы не считаем это выбором — и тем не менее это так.

Если бы я вас оскорбил, вы скорее всего сделали бы выбор быть обиженным. Если я скажу вам комплимент, вы сделаете выбор испытывать удовольствие или чувствовать себя польщенным. Но задумайтесь над этим: это всего лишь выбор.

Я могу обидеть вас, оскорбить вас, и вы можете сделать выбор не чувствовать себя обиженным. Я могу сказать вам что-нибудь приятное, а вы сделаете выбор не принимать моей похвалы.

Другими словами, большинство из нас — даже несмотря на то, что мы делаем бесконечное количество выборов — превращаются в сгустки условных рефлексов, которые постоянно включаются людьми и обстоятельствами, становясь предсказуемыми особенностями поведения. Эти рефлексы подобны условным рефлексам, открытым Павловым. Павлов продемонстрировал: если вы, давая собаке корм, всякий раз звоните в колокольчик, вскоре у собаки начинает выделяться слюна, когда вы просто звоните в колокольчик, потому что оба стимула оказываются взаимосвязанными.

Большинство из нас в результате обусловленности приобретают постоянно повторяющиеся предсказуемые реакции на стимулы, действующие в нашем окружении. Создается впечатление, что наши реакции автоматически включаются людьми и обстоятельствами, и мы забываем, что это всего лишь выбор, который мы делаем в каждый миг своего существования. Просто мы делаем этот выбор бессознательно.

Если вы на мгновение отступите в сторону и понаблюдаете за выбором, который вы делаете, то просто благодаря самому этому акту наблюдения вы переместите весь этот процесс из царства бессознательного в царство сознательного. Этот процесс сознательного выбора и наблюдения значительно расширяет ваши возможности.

Делая выбор — вообще любой выбор, — задайте себе два вопроса. Прежде всего: «Каковы будут последствия того выбора, который я собираюсь сделать?» В душе вы сразу же будете знать, какими они будут. И второе: «Принесет ли тот выбор, который я сейчас сделаю, счастье мне и тем, кто рядом со мной?» Если ответом будет «да», значит, следуйте своему выбору. Если ответом будет «нет», если ваш выбор причинит боль вам или тем, кто рядом с вами, вы не должны принимать этот выбор. Все очень просто.

Среди всего множества выборов, которые предоставит вам каждая секунда вашего существования, есть только один, который принесет счастье вам и тем, кто вас окружает. И если вы сделаете этот единственный выбор, он выльется в виде поступка, который называют спонтанным правильным действием. Спонтанное правильное действие — это правильное действие в правильный момент. Это правильная реакция на каждую ситуацию именно тогда, когда она имеет место. Это действие, которое питает вас и любого другого, на кого это действие оказывает влияние.

Существует очень интересный механизм, который предоставляет вам Вселенная, чтобы помочь делать спонтанно правильный выбор. Этот механизм связан с ощущениями вашего тела. Ваше тело может испытывать два вида ощущений: ощущения комфорта или ощущения дискомфорта. В тот момент, когда вы сознательно делаете выбор, обратите внимание на свое тело и задайте ему вопрос: «Если я сделаю такой-то выбор, что произойдет?» Если ваше тело посылает сообщение о комфорте, значит, это правильный выбор.

Если тело посылает сообщение о дискомфорте, это не тот выбор, который нужен.

Некоторые люди воспринимают ощущения комфорта и дискомфорта той областью, где у них находится солнечное сплетение, но большинство людей воспринимают их областью сердца. Сознательно переведите свое внимание на область сердца и спросите у своего сердца, как вам поступить. После этого ждите ответа — физической реакции в виде определенного ощущения. Это может быть самый слабый уровень ощущений, но они здесь, в вашем теле.

Только сердце знает правильный ответ. Большинство считает сердце слабым и сентиментальным. Но это не так. Сердце обладает интуицией, оно целостно, оно контекстуально, оно соотнесено с моментом. У него нет ориентации на победу-поражение. Оно подсоединено к космическому компьютеру — полю чистой потенциальности, чистого знания и безграничной организующей силы — и все принимает в расчет. Временами оно даже может казаться нерациональным, но сердце обладает вычислительными способностями, которые обеспечивают значительно более высокую точность, чем та, которая доступна рациональному мышлению.

Вы можете использовать Закон Кармы для создания денег, богатства и всех прочих благ всегда, когда захотите. Но сначала вы должны полностью осознать, что ваше будущее определяется тем выбором, который вы делаете в каждый миг своей жизни. Если вы делаете это постоянно, значит, вы полностью используете Закон Кармы. Чем чаще вы будете поднимать свой выбор на уровень полного осознания, тем чаще вы будете спонтанно делать правильный выбор — как для себя, так и для окружающих.

Дипак Чопра — “Семь духовных законов успеха”