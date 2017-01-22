Загадочный текст, скрытый в ДНК человека

Российские ученые Института квантовой генетики обнаружили в молекулах ДНК человека загадочный текст в виде определенной кодовой информации.

Удалось установить, что ДНК содержит не только гены, отвечающие практически за все жизненные процессы, протекающие в теле человека, начиная от формы и кончая наследственными болезнями, но еще и зашифрованный текст, занимающий, кстати, более девяноста процентов хромосом.

В настоящий момент перед учеными стоит сложная задача – расшифровать спрятанную в хромосомах человека информацию. Если это им удастся, возможно, нас ожидает настоящая информационная революция, способная изменить наш мир до неузнаваемости.

Как утверждают исследователи, кодированный текст очень похож на привычный нам книжный, только без разрывов между словами и притом в нашем трехмерном пространстве его можно читать в любом направлении и с любой буквы.

Этот текст может оставаться неизменным вне времени и пространства, причем более надежного хранилища даже придумать трудно – практически невозможно. По мнению исследователей Института квантовой генетики, человек с подобной ДНК (практически галактической подписью) был создан несколько миллиардов лет назад высокоразвитой цивилизацией, причем создан вне Земли. В какой-то степени данное открытие объясняет многие загадки, поскольку ученые так и не могут определить, как же зародилась жизнь на Земле и кто запустил на нашей планете эволюционный механизм.

Но с другой стороны, если допустить, что все это рук высокоразвитых внеземных существ, то остается открытым самый главный вопрос – а кто создал этих внеземных гениев? Теологи, например, утверждают, что человек не должен задумываться, откуда взялся Всевышний. Где есть вера, говорят они, там не требуется логика. А вот эзотерики, которые пытаются совместить науку с религией, просто советуют не задаваться подобными вопросами, они вне человеческой логики. Любая попытка решить их для себя – прямой путь в психушку…