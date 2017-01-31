Загадочный саркофаг – весточка из Атлантиды

В новом документальном фильме, посвященным загадочной Атлантиде, точное местонахождение которой человечество не можем найти до сих пор, собраны интереснейшие материалы, касающиеся не только истории происхождения и развития цивилизаций на нашей планете, но также о пространственно-временных порталах, которые опутывают нашу Землю загадочной сеткой.

Кстати, в свое время, утверждают авторы документального проекта, была создана энергетическая карта мира, но найти ее не удается до сих пор. Впрочем, мы живем в такое время, когда даже самые фантастические открытия и находки не дают человечеству ровным счетом ничего, потому что они тут же пропадают в недрах каких-то неведомых спецслужб, причем пропадают навечно, не оставляя никаких следов для последующих поколений.