Загадочный саркофаг – весточка из Атлантиды

В новом документальном фильме, посвященным загадочной Атлантиде, точное местонахождение которой человечество не можем найти до сих пор, собраны интереснейшие материалы, касающиеся не только истории происхождения и развития цивилизаций на нашей планете, но также о пространственно-временных порталах, которые опутывают нашу Землю загадочной сеткой.
Кстати, в свое время, утверждают авторы документального проекта, была создана энергетическая карта мира, но найти ее не удается до сих пор. Впрочем, мы живем в такое время, когда даже самые фантастические открытия и находки не дают человечеству ровным счетом ничего, потому что они тут же пропадают в недрах каких-то неведомых спецслужб, причем пропадают навечно, не оставляя никаких следов для последующих поколений.
История фантастического саркофага
Так случилось, например, с саркофагом, в котором было обнаружено тело потомка атлантов. Об этом в 1914 году в газете «Новое время» писал известный на то время русский журналист Михаил Иосифович Меньшиков. Он утверждал, что некий купец организовал экспедицию в Атлантику, в ходе которой из воды был поднят фантастический саркофаг, в котором обнаружено тело странного человека, находящегося в глубоком анабиозе, а также не менее загадочные предметы и рукопись. С помощью французских ученых рукопись была переведена, и Меньшиков приводит фрагмент из нее. Текст рукописи гласит, что в саркофаге находится жрец Гомес, который добровольно «похоронил» себя таким вот образом, чтобы воскреснуть в более счастливые времена и поведать сознательному человечеству будущего о великой трагедии Атлантиды. В тексте также упоминалось, что таких саркофагов на Земле много, и все эти жрецы рано или поздно оживут для новой жизни.
Позже, повествуют авторы документального фильма, загадочная фронокапсула попала в спецлабораторию НКВД, которой руководил в первые годы советской власти революционер Глеб Бокий. Говорят, что он был настолько поражен увиденным, что пригласил на Лубянку для ознакомления с этим фантастическим саркофагом руководство страны, куда входил и Сталиным. Однако при посещении лаборатории многие высшие начальники почувствовали себя плохо, а Сталин вообще потерял сознание. После этого коллектив лаборатории во главе с Глебом Бокием был расстрелян, как группа вредителей, пытающихся использовать психотропное воздействие против руководителей советского государства.
Кстати, сам саркофаг с тех пор канул в лету, скорее всего, был уничтожен вместе с его содержимым. Поэтому, считают многие исследователи феномена Атлантиды, нет ничего удивительного в том, что человечество больше не находит подобные хронокапсулы. Жрецы не просто так разбрасывали эти саркофаги по всей планете, они их прятали в особых энергетических точках, причем накладывали на свои временные пристанища определенные замки, которые открыть нам еще не по силам…