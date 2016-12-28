Загадочные снимки советского космического аппарата «Луна-13»

В СССР 21 декабря 1966 года был запущен космический аппарат «Луна-13», который через трое суток благополучно приземлился на естественном спутнике Земли.

Мягкая посадка «Луны-13» произошла в Океане бурь, точные координаты — 18°52′ северной широты и 62°3′ западной долготы. Аппарат проработал всего четыре дня вплоть до 28 декабря 1966 года, после чего на станции полностью разрядились батареи и она «замолчала» навсегда.

Однако до этого космический аппарат успел передать на Землю несколько фотопанорам лунной поверхности и некоторые данные о грунте Селены (реголите) и радиационном ее фоне. Самыми интересными и потому засекреченными на многие годы оказались именно снимки Луны, сделанные станцией, поскольку в объектив камеры автоматической космической станции СССР попали вещи явно искусственного происхождения. И если сегодня виртуальные археологи находят на снимках, полученных с Марса, нечто подобное, однако несколько спорное с точки зрения происхождения, то тут искусственность деталей от какого-то механизма не вызывает ни малейшего сомнения.

Не случайно некоторые комментаторы этой информации с удивлением констатировали, что качество снимков 1966 года много лучше (по крайней мере, по четкости), чем нынешних фотографий с Марса американского агентства NASA. Получается парадокс: или у НАСА до сих пор хуже съемочная аппаратура, чем в СССР в шестидесятые годы прошлого столетия, что маловероятно, или американцы нас всех просто водят за нос…