Загадки кармы

Любая встреча в жизни — кармическая. Каждая для чего-то и почему-то дана вам. Каждая откладывает свой отпечаток в вашей судьбе. По Закону кармических связей, все встречи в жизни условно делятся на девять категорий по степени влияния на судьбу человека и по степени приближения кармических связей:

1. Дети (oни — самые близкие и самые важные для нашей кармы люди в жизни);

2. Любимые;

3. Супруги;

4. Родители, братья и сестры;

5. Родственники;

6. Друзья;

7. Сослуживцы;

8. Знакомые;

9. Случайные прохожие.

Близкая кармическая связь означает, что мы не раз встречались в своих прошлых воплощениях, находились в тесных взаимоотношениях и, может, были в чем-то виноваты перед человеком или он перед нами. Быть может, мы послужили причиной больших несчастий для него в прошлом и теперь расплачиваемся за свои жестокие ошибки тем, что вынуждены служить этому человеку, выполнять его прихоти, выслушивать претензии. Если мы поставлены судьбой в такие обстоятельства, значит, этому есть причина.

Чем большая удаленность кармической связи, тем меньше мы встречались и имели энергетических контактов в прошлом, а также меньше их будем иметь в настоящей жизни.

Считается, что из воплощения в воплощение мы переходим «пачками» или, лучше сказать, «корзинками», как цыплята одного выводка. «Корзинки» отличаются друг от друга вибрациями. По этим вибрациям мы распознаем человека из своей «корзинки», как бы ни разбросала нас судьба. «Неожиданно» встретившись, мы сразу понимаем друг друга с полуслова.

Это не значит, что у нас нет отношений с людьми из других «корзинок». С ними бывают очень сложные и тяжелые кармические связи, но комфортно нам только со своими. Бывает, что кармой обусловлено нам быть одинокими всю жизнь и не встретить никого из своих. Что ж, значит, мы это заслужили.

Начнем с самой дальней категории, воздействующей на нас наиболее слабо, к ней относятся люди, с которыми мы имеем самые минимальные кармические связи.

ПРОХОЖИЕ

Первым встречным мы не отдаем все до копейки и не идем на край света. Cо случайными прохожими иметь только контакты, соответствующие данной кармической категории, — толку будет больше. Основной способ взаимодействия с прохожим — равноценный обмен, что является показателем нашего доброжелательного отношения к миру.

Если вам необходимо принять какое-то решение в отношении человека, которого вы видите впервые, например, оказывать ли помощь, о которой вас просят, покупать ли вещи, которые вам предлагают, — прислушайтесь к своим ощущениям. Постарайтесь понять, приятный или неприятный энергетический импульс идет от человека и как этот импульс в вас откликается. Например, от тех, кто навязывает свой товар на улице, часто идет неплохой энергетический импульс (они специально этому учатся), но если прислушаться к себе, то возникает смутное неприятное ощущение.

ЗНАКОМЫЕ

Это люди, с которыми мы часто или не очень часто, но встречаемся по жизни. В категорию друзей мы их записать не можем, потому что не чувствуем большой близости с ними. В целом мы не знаем их достаточно хорошо, чтобы понять, кто они для нас, кроме того, что просто знакомые.

Это приятели, соседи, постоянный парикмахер, банщик, школьные учителя наших детей и родители школьных друзей наших детей. Категория эта самая обширная в нашей жизни. И насколько по-разному мы ведем себя в бане и на родительском собрании, настолько по-разному мы строим свои энергетические взаимоотношения с разными знакомыми.

Все мы, жители Земли, едины и похожи, и у нас есть общие задачи. От того, как живет каждый человек, зависит вся жизнь общества в целом, а значит, каждого из нас.

Энергетическое взаимодействие с категорией знакомых самое разнообразное. Знакомых мы можем воспринимать как очень близких и приятных людей, любить их больше, чем родственников, быть с ними духовно едиными, а можем воспринимать кого-то из них даже враждебно. В зависимости от этого мы и строим свои отношения с ними.

СОСЛУЖИВЦЫ

Люди, связанные с нами по делу, кармически ближе, чем просто знакомые. Но их ни в коем случае нельзя путать с друзьями и родственниками. В противном случае могут очень пострадать и деловые отношения, и дружеские, и родственные. Не говоря о том, что само дело может рассыпаться в прах. Взаимодействие с сослуживцами может идти только на равноценном обмене.

Почтенная дама, директор обувного магазина, «по дружбе» берет на работу дочку своей школьной подруги. По странному стечению обстоятельств девочка попадает в ситуацию, когда становится причиной огромных неприятностей. Директор магазина едва не попадает под суд. Все в шоке. Школьная подруга переходит в разряд ненавистных врагов. А между тем виновата лишь сама почтенная дама. Деловые отношения должны строиться только на деловой основе.Но дама до конца не поняла своей ошибки, потому что вывод, который она извлекла из урока, гласил: не делай добра людям.

ДРУЗЬЯ

Кармическая категория друзей открывает серию близких и родных людей. А с ними отношения строятся совершенно по-другому. В трех предыдущих категориях отношения строились на основе взаимовыгодных обменов. Кармические взаимоотношения друзей предполагают бескорыстную поддержку, помощь без оглядки на то, что вы получите взамен.

Почему нас сводит судьба? Почему, встречая среди тысяч людей одного человека, вдруг ощущаем родство наших душ? Потому что это родство действительно есть. Мы это не всегда помним и понимаем, но всегда чувствуем, что мы — цыплята из одной корзинки. Мы понимаем друг друга, мы похоже мыслим, у нас одни и те же жизненные ценности. Мы космически из одной корзинки. Как и почему так происходит? Вопрос пока что завтрашнего дня.

Существует древняя истина: лучше быть обманутым друзьями, чем всю жизнь не доверять им. Если друзья вас обманули, что ж, значит, вы ошиблись и не тех людей принимали за своих друзей. Виноваты лишь вы. Учитесь различать кармические категории!

РОДСТВЕННИКИ

Мы пришли в этот Мир не случайно, а по космическим законам, постичь которые до конца нам не дано. Мы — частичка всего общества планеты Земля, поэтому от состояния нашей души зависит состояние всего общества в целом.

Прямо и непосредственно это выражается в том, что мы «очищаем» карму своего рода. То естьмы обязаны (по рождению) решать проблемы своей семьи, помогать родственникам, накапливать положительную энергию рода, освобождая последующие поколения от родовых болезней и кармических проблем.

Род, в который мы пришли, взаимодействует с нами по-разному. Одним он дан как охранитель. Род оберегает от напастей, помогает на жизненном пути, направляет и в трудную минуту дает силы. Значит, мы чем-то заслужили такую поддержку! Такие корни необходимо сохранять, передавать по наследству, умножая традиции.

Другим род дан как испытание. В преодолении родовых проблем, а иногда и проклятий, которые на нем лежат, крепнет душа, закаляется, набирает силу и тем самым очищает корни, ведь сам человек — частица рода. Преодолевая негатив в себе, он тем самым очищает род в целом.

Однако есть люди, которые очень мало зависят от кармы своего рода. Видимо, потому, что у них весьма серьезная личная задача и нелегкое жизненное предназначение по своей собственной карме. Такие люди рано покидают родительский кров, уезжают далеко от дома, быстро приобретают самостоятельность и независимость, даже с близкими родственниками поддерживают очень слабую связь. У них часто непростой жизненный путь, и обычно их ждут большие сложные дела.

К сожалению, слишком много людей, играя на родственных чувствах, готовы морально уничтожить своих близких и даже не почувствовать, что сделали нехорошо. Это энергитические «вампиры», от них следует закрываться. И все же, как бы то ни было, если даже самый дальний родственник обращается к вам с просьбой — не откажите, сделайте все, что в ваших силах. Это ваша родовая структура, ее понесут ваши дети и внуки, от вас зависит, насколько чистые, благоприятные и крепкие корни им достанутся.

С родственниками редко возможен равноценный энергообмен. Либо мы пользуемся их энергией, либо даруем им свою. Нередко перерабатываем негативы друг друга. Приходится иногда и закрываться. И все это нормально для данной категории отношений в силу специфичности родовых энергетических процессов.

РОДИТЕЛИ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ

Взаимоотношения, которые складываются у вас с ближайшими родственниками, — самый яркий показатель вашего отношения к родовой карме. Если в семье несколько детей, то у каждого из них могут быть свои отношения с семьей и, следовательно, свой показатель связи с родовой кармой.

Так устроен наш мир, что один из детей может быть полным носителем кармы отца, другой — кармы матери, а третий остается чистым от этих долгов. Возможны и гораздо более сложные переплетения кармических линий семьи между братьями и сестрами. Две дочери могут нести карму матери, а отец передает чистую генетическую линию своему внуку. Брат и сестра наследуют отцовские проблемы, а мать передает внуку свои творческие дарования. Вариантов здесь столько, сколько семей на белом свете.

Благоприятные отношения между братьями и сестрами, бескорыстные и доброжелательные, — большой подарок судьбы и бесценная поддержка, дарованная небом.

Но если отношения складываются плохо и даже очень плохо, не забудем и тогда, что это наши братья и сестры, данные нам свыше. И что бы ни случилось, мы должны смиренно принять то, что нам дано. Будем разумной поддержкой нашим близким — это наша карма, то, что мы задолжали им где-то и теперь отдаем.

Если алкоголик-брат просит денег, чтобы пропить их, наш долг не отдать ему все, что у нас есть, но сделать все, чтобы спасти его. Однако не против его воли. Все, что делается против воли человека, делается во зло.

Если случилась размолвка между сестрами и братьями, простим обидчиков, мы заслужили эти обиды, может быть, мы виноваты больше в нашем обоюдном непонимании друг друга. Уступим и пойдем на примирение — это отработка кармы рода. Отрабатывая карму, расчистим путь нашим детям и внукам.

Как бы ни складывались наши отношения с родителями — простим их и попросим прощения за то, что не понимаем их. Что бы ни было, эти люди даны нам Богом, — стало быть, мы именно этого заслуживали и должны смиренно принять то, что дано.

СУПРУГИ

Браки совершаются на небесах. Супруги — это люди, которым предстоит строить вместе свою судьбу. Кармическая зависимость от супруга гораздо больше, чем зависимость от родителей. Неудача в супружестве переживается зачастую гораздо тяжелее, чем «трудное» детство. Она воспринимается как крушение планов и надежд молодости. Не всем удается найти силы, чтобы все начать сначала, подчас уже в не молодом возрасте. Совместные дети продолжают связывать супругов и в разводе.

Вы выбрали человека себе в супруги, а теперь он (или она) вас категорически не устраивает. Но вы сами выбрали — значит, этот человек чему-то соответствовал? Получается, что вы выбрали то, чему соответствовали сами в тот момент! Теперь нужно разобраться, зачем вас свела судьба. Что вы должны дать друг другу, чему научить и научиться через вашу встречу.

Энергетические отношения между супругами не знают границ. От супруга практически невозможно «закрыться». Карма двоих срастается и становится общей. Энергия гармоничной супружеской пары так велика, что они практически неуязвимы. Чуждые, дисгармоничные влияния могут вторгаться лишь на время, энергия двоих вытесняет все мешающее, разрушает все негативы. Но если вы на второй день или второй год после свадьбы обнаружили серьезную дисгармонию в отношениях с супругом, значит, ваша задача — сделать все, чтобы они стали как можно более гармоничными. Вы не можете просто взять и уйти. Супруг — не случайный прохожий. Это другой уровень кармических отношений. Судьба спровоцировала вас на кармическую работу.

Когда вы ответите себе на все вопросы и совершите всю сложную душевную работу, у вас появится ощущение пустоты. Не будет ни раздражения, ни досады, не будет обиды, вы будете знать, что во всем виноваты сами. Тогда вы станете свободными, вы будете вправе сделать выбор, вправе разорвать отношения, которые никому не приносят радости. Но ваша кармическая работа должна быть выполнена «на все сто», нельзя обмануть себя. Проблема решена, когда уходят эмоции и остается разумное, светлое отношение ко всему происходящему.

Супружество — это опыт служения другому человеку. Это проверка способности любить и сопереживать, способности принимать чужую точку зрения, прислушиваться к ней, несмотря на любую разницу взглядов.

Как много приобретает ваша душа, если вы служите старательно и бескорыстно, со смирением и любовью к человеку. Как счастливы бывают люди, когда, съев вместе пуд соли, они наконец-то гармонично врастают друг в друга, принимая супруга таким, каков он есть, любя всем сердцем его достоинства и его недостатки. Не нужно думать, что это простое смирение перед жизнью или страх перед ней. Если люди достигают гармонии, это всегда результат огромной внутренней работы обоих.

ЛЮБИМЫЕ

Хорошо, когда любимые и супруги совпадают в одном лице. Сложнее, когда это разные люди. Взаимоотношения с любимыми строятся почти так же, как с супругами. Но если супружество может быть сложной кармой, любовь — это всегда счастье, и дается она в награду, видимо, за хорошую отработку своих кармических долгов, ее надо беречь как бесценный дар.

Если истинная любовь оказывается не взаимной, она дарит нам еще более высокие состояния души, когда мы в состоянии пожелать любимой счастья с другим, с тем, кого она любит.

Энергетическое взаимодействие между возлюбленными может быть только одно — дар. Дарить весь мир, дарить себя, дарить каждую каплю своей энергии. Чувствовать, как с каждым новым дыханием бесценный дар не исчезает, а лишь множится, нарастает, приобретая новую силу.

ДЕТИ

Главный кармический долг живущего на Земле человека — долг перед ребенком. С родительской подачи обычно усваиваются понятия о Мире, Добре и Зле, они впитываются где-то глубоко, на ощущениях даже тогда, когда об этом не говорится вслух.

Какой способ взаимодействия с ребенком вы выберете — дело вашего вкуса, характера, образования, но главное, спрашивайте себя почаще: «Что я стимулирую в нем данным действием, данным конкретным словом?»

Вы наказали свое дитя — что показали вы ему? Пример жестокости, твердость руки, имеющей власть, или то, как нужно быть свободным и нести ответственность за свои поступки? Сколько чуткости, сколько тонкости требуется родителю, чтобы почувствовать, что именно откликается в маленьком человеке в ответ на поступки и слова взрослых. Только бесконечная энергия любви к ребенку может помочь в этой тяжелой, подчас интуитивной работе души.

В завершение можно сказать, что такое деление на кармические категории очень условно. Один и тот же человек может быть для нас в одном случае сослуживцем, в другом случае — другом, в третьем — любимым человеком, родственником, братом. Дело не в том, чтобы навесить на каждого конкретного человека ярлык «случайный прохожий» или «самый любимый из всех любимых». Задача в том, чтобы в моменты общения всякий раз понимать, что происходит, что допустимо и что недопустимо с данным человеком в данной ситуации.