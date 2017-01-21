Загадка спящих красавиц

В начале века в Англии проживал ученый, страстью которого были всякие необычные случаи, необъяснимые явления. Профессор Крейг оставил после себя большой список различных историй, оставшихся без комментариев и объяснений.

Ученые мужи не нашли возможности обосновать чудеса, собранные Крейгом. События и случаи, нашедшие место в работе профессора, до сих пор остаются мистическими и не понятными разуму людей. Вот некоторые нераскрытые тайны жизни и смерти.

Рим переполнила сказочная весть, и лето 1485 года стало особенным в «Римских хрониках». Случилось в городе загадочное происшествие. Во время строительства церкви рабочие нашли саркофаг, в котором была девушка. Все говорило о древности захоронения. Девушке было не более пятнадцати лет.

В гробу она лежала, как спала. Лицо неизвестной было свежим, кожа светилась нежным румянцем. Губы молодой незнакомки притягивали взгляды людей своей непорочностью и яркостью. На губах играла несмелая улыбка – сон ее был приятен и радостен.

Можно сказать без преувеличения, что весь город был рядом с саркофагом. Добром такие смотрины не закончились, и немало людей было затоптаны возбужденной толпой. Решено было перенести тело в дом хранителя римских музеев, и толпа создала процессию проводов девушки. Люди были ошеломлены чудом и не уходили даже ночью. Толпа желала видеть спящую красавицу еще и еще раз.

Папа был взбешен поведением толпы и испытывал страх от присутствия непонятной красавицы. Её присутствие могло нарушить мирную жизнь города, привести к стихийным неуправляемым поступкам толпы, которая готова была наделить незнакомку божественными чертами и почитать ее как святую.

Решение Папы было категоричным и однозначным – избавиться от тела девушки. Ночью тело перенесли из саркофага. Воины отметили необычайно теплое состояние тела, живость прекрасных волос. Могилу девушки найти было невозможно. Тайное место захоронения осталось загадкой, а воины, совершившие погребение, продолжили свою службу в разных местах, и встреч между ними не было никогда.

По хроникам того времени известно, что эти люди погибли в боевых операциях. Великая тайна прекрасной девушки навсегда останется загадкой. Уже в ХХ веке при работах со старинными бумагами, была обнаружена запись, где говорилось о спящей красавице и еще одном чуде – лампе, которая постоянно горела в гробнице.

Следующее чудо случилось через два века. В монастыре была найдена монахиня, умершая в возрасте 50 лет. Тело ее не было повреждено тленом. Выглядела она свежей и как будто только-только заснувшей. Даже глаза женщины были полны живого блеска. Для покойной был вызван доктор, который исключил летаргию. Спящую женщину похоронили около монастыря.

Через пять лет интерес исследователей не прошел, и чудо необычной смерти вновь взволновало умы заинтересованных.

Покой женщины был нарушен очередным вскрытием могилы. Ужасу присутствующих не было предела. Тело было теплым, гибким, а глаза не потеряли блеска. Чтобы исключить различные домыслы, Папа Иоанн ХХII решил прекратить все домыслы и распорядился положить тело в стеклянный саркофаг для постоянного просмотра в церкви. Глаза женщины были удалены и помещены в серебряный сосуд.

Монастырь стал настоящим местом паломничества. Первые серьезные анализы и исследования провели в 1887 году. Заключения врачей были те же, что и раньше. Тело женщины не подверглось никаким изменениям. Ткани имели естественный здоровый цвет, суставы сгибались. Со дня смерти прошло 550 лет.

Следующее чудо произошло через семь лет. Всего за несколько дней тело монахини высохло и превратилось в мумию. Глаза женщины, поражавшие всех блеском и живостью, погасли первыми. Загадка спящей монахини осталась неразрешенной и ответа не дали ни наблюдения, не исследования. Жизнь и смерть женщины стали вечной тайной.

Во Франции в сороковых годах прошлого века был создан институт, занимающийся проблемами смерти и постепенной смерти. Ученые предположили, что кровь содержит вещества, которые помогают самовосстанавливаться клеткам и тканям после физической смерти. Это лишь гипотеза, доказательств нет и науке нам предложить нечего. А многие тайны жизни и смерти продолжают оставаться неразгаданной загадкой