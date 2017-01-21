Загадка Кораллового замка

Человек, из-за присутствия на планете гравитации, ограничен в возможности поднятия тяжестей. Даже сегодня при наличии современной строительной техники, возвести какое-либо сооружение из тяжелых огромных каменных блоков, вызывают серьезные трудности, а зачастую превращается просто в невыполнимую задачу.

Но как тогда были построены Стоунхендж, Великие пирамиды Гизы, крепость Саксайуаман и другие исторические памятники? Многие ученые полагают, что в каждом отдельном случае работники, которых насчитывалось более десятков тысяч, были просто необходимы для того, чтобы доставлять массивные камни на стройплощадку. Однако Эдвард Лидскалнинш родом из Латвии настаивал на том, что эти древние сооружения были собраны с гораздо большей легкостью, чем мы можем себе представить, используя строительный секрет, что был утерян на века. Он даже утверждал, что использовал этот метод на практике при строительстве таинственного Кораллового замка.

В 25 лет Эдвард был помолвлен с девушкой Агнес Скаффс, которая на 10 лет была моложе его, и кого он ласково называл «милая шестнадцатилетка». Так вышло, но за ночь до свадьбы Агнес передумала и бросила его. Тогда же Лидскалнинш принял решение построить неповторимый замок в память о своей потерянной любви. Подавленный и разочарованный, не так давно перенесший туберкулез, Лидскалнинш эмигрировал из родной Латвии в США. Обосновавшись во Флориде-Сити, он смог реализовать свой проект одного из наиболее впечатляющего и таинственного сооружения, которое когда-либо было построено одним единственным человеком. Это загадочное сооружение получило название Коралловый замок, или как его называл сам Эдвард — «Парк Каменных ворот». Замок, построенный полностью из камней, которые Лидскалнинш в одиночку обработал, перенес и установил, действительно впечатляет. Вес некоторых из этих гигантских глыб превышает 30 тонн.

Через 28-летней одиночной работы и использования простых инструментов, собственноручно изготовленных Лидскалниншом (блок и лебедка), Коралловый замок воплотился в реальность. Однако вместо того, чтобы поделиться своими загадочными строительными методами с миром, Эдвард приложил все усилия, чтобы сохранить свой секрет в тайне. По этому поводу было много дискуссий и практических действий, но никому не удалось повторить опыт перемещения столь огромных камней без каких-либо серьезных усилий. По одной из легенд, однажды ночью дети следили за Лидскалниншом и видели, как большие каменные глыбы парили в воздухе словно «водородные воздушные шарики».

В 1936 году Лидскалнинш решил переместить структуру в соседний Хомстид и нанял грузовик для перевозки камней — единственный случай, когда он прибег к посторонней помощи. Постоянно стремясь сохранить свой секрет в тайне, Эдвард настоял, чтобы водитель на ночь покинул свой грузовик, чтобы он смог самостоятельно загрузить огромные глыбы. Водитель усомнился в словах Лидскалнинша, но на следующий день, к его большому удивлению, он увидел свой грузовик, кузов которого полностью был загружен камнями.

Действительно, постройка Кораллового замка до сих пор окутана тайной. Остается не ясным, каким образом один единственный человек мог перемещать огромные глыбы необходимые для строительства этого массивного сооружения? Хотя Лидскалнинш никогда подробно не раскрывал свой строительный секрет, он оставил записи, в которых намекает о серии проведенных им экспериментов с использованием магнитных полей Земли. Неужели Лидскалниншу удалось открыть способ преодоления гравитации? Эдвард уклонялся от прямых вопросов связанных со строительством Кораллового замка, но утверждал, что обладает техникой, которая когда-то была известна древним строителям — техника, подобная той, что использовалась для построения великих Египетских пирамид и возможно других древних сооружений. Он частенько повторял, что эта методика очень простая, если знаешь её секрет. Пожалуй, одна из самых потрясающих особенностей Кораллового замка — каменный блок весом в 9 тонн, используемый в качестве ворот при входе в замок. Лидскалнинш установил этот гигантский камень с невероятной точностью, который открывается от легкого прикосновения.

30 лет спустя после смерти Лидскалнинша (1986 год), воротам потребовался ремонт. Была задействована бригада из шести человек и краном, грузоподъёмностью в 20 тонн, чтобы переместить эту каменную глыбу. Но, не смотря на использование современной техники, команде не удалось установить ворота с прежней точностью. Интерьер Кораллового замка сам по себе демонстрирует утонченную художественность, и чудо инженерной мысли. Замок официально считается историческим памятником, и был преобразован в открытый музей для всех, кто хочет им полюбоваться или желает внести свой вклад в раскрытие загадки о том, как жил и работал эксцентричный латыш. Коралловый сад декорирован столами и стульями, а солнечные часы точны до минуты — свидетельство удивительных способностей Лидскалнинша.

Говорят, что его никогда не видели работающим в своём Коралловом замке, однако соседи сообщали, что работа в его мастерской сопровождалась странным пением поздними вечерами. Какого рода технологию использовал Лидскалнинш, и почему он хотел сохранить в секрете такое удивительное открытие? Действительно ли он обладал теми же самыми строительными секретами, что использовались в древнем мире? Но факт остается фактом. А нам остается только догадываться, поскольку тайна постройки замка была унесена им с собой.