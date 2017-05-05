Зачем ваша кошка пришла именно к вам

Признанной защитницей человека считается собака. Кошка же на прохожих не лает, не бросается. Но именно она хранит дом от вторжения настоящего зла — негатива из Тонкого мира, незваных гостей, которых просто так не увидишь.

Нам лишь кажется, что решение завести кошку принимаем мы самостоятельно. А на самом деле кошки по определенным причинам выбрали нас и назначили своими хозяевами.

Так зачем котенок к вам пришел?

Определить его “цели и задачи“ позволит астрология: в зависимости от того, в каком месяце в доме появилась кошка, можно сказать, от чего она пытается защитить хозяев жилища.

Если мурка поселилась у вас в месяце Овна, значит, кому-то из членов семьи понадобилась энергетическая поддержка. Кроме того, кошка, пришедшая в это время, заставит вас открыться окружающему миру.