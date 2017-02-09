Зачем перед смертью вся жизнь проносится перед глазами

Вся жизнь пронеслась перед глазами, — выражаются по-русски. «Life-review experience» — LRE («опыт перемотки жизни» в дословном переводе) так называют ученые этот феномен из числа тех, о которых известно со слов воскресших — людей, пережившие клиническую смерть. Как правило LRE «идет в комплекте» с другими видениями околосмертного опыта (NDE — в английском сокращении). Побывавшие на пороге Того Света уверяли, что видели себя со стороны, неслись по тоннелю, встречались с умершими родственниками. Но начиналось «смертельное путешествие» обычно с этой самой перемотки жизни.

Для верующих NDE — это подтверждение их представлений о загробном мире и душе, которая туда перемещается. Поэтому они находят предсмертные видения вполне логичными.

Для медиков же NDE — загадка. Они давно пришли к выводу, что рассказы о видениях отнюдь не выдумки. Что источник их, конечно же, мозг — некие процессы, которые вдруг начинают в нем происходить. Но до конца разобраться в них пока не получается. Имеются лишь гипотезы — пусть и весьма правдоподобные.

За LRE недавно взялись израильские ученые из клиники Хадасса при Еврейском университете (Hadassah Hebrew University Medical Center). И под руководством Джудит Кац из лаборатории нейропсихиатрии (Judith Katz Neuropsychiatry Lab, Department of Neurology) удостоверились: феномен «перемотки» реально существует.

Сначала ученые с пристрастием «допросили» 7 пациентов, испытавших, как они клялись, LRE в полной мере. Выявили характерные особенности феномена. Составили опросник. Раздали его другим пациентам, столкнувшимся с «перемоткой». Таких нашлось 264. Их ответов и откровений хватило, чтобы провести статистический анализ. Он и позволил сделать несколько выводов, которые Кац с коллегами опубликовали в научном журнале Consciousness and Cognition (Сознание и познание).

ГИПОТЕЗЫ

Кислородное голодание

Совсем не исключено, что никакого смысла в LRE нет. Просто так — причудливо — начинает вести себя мозг во время кислородного голодания — гипоксии. А она может наступить, когда останавливается сердце и в мозг перестает поступать кровь, обогащенная кислородом. Гипоксию может вызвать и сильный стресс, когда человек готов вот-вот потерять сознание. Или уже потерял на какое-то мгновение.

Британский профессор медицины доктор Поль Уоллес отталкивается от же мысли, что мозг перестает функционировать не “одномоментно”. Ученый считает: первыми выключаются наиболее молодые, с точки зрения эволюции, структуры. Последними — более древними. Включение происходит в обратном порядке — сначала «оживают» более древние участки коры головного мозга. И в памяти человека в этот момент всплывают наиболее стойко запечатлевшиеся «картинки», имевшие яркую эмоциональную окраску. Таковыми вполне могут быть воспоминания о важных событиях, случившихся с этим человеком.

В свое время доктор Уолесс тоже анализировал воспоминания “выходцев с того света”. И обнаружил: сцены из жизни или лица близких, которые всплывали по ходу «перемотки» были выстроены в хронологическом порядке, обратном тому, как они происходили в реальной жизни человека.

Просто газировка в крови

Некоторые ученые полагают, что LRE и прочие NDE — явления не столько психические, сколько химические. Мол, это галлюцинации, вызванные некими веществами, которые выработал организм для защиты мозга от повреждений при той же гипоксии. Подтверждение этой гипотезе недавно нашла Залика Клеменц-Кетич (Zalika Klemenc-Ketiš) из Университета Марибора в Словении (University of Maribor in Slovenia).

Залика следила за состоянием пациентов, страдающих острой сердечной недостаточностью. Многие умерли — медицина была бессильна. Но 52 воскресли. Пока больные «путешествовали» до того света и обратно, исследовательница брала у них кровь на анализы.

Из числа воскресших 11 человек доложили о NDE — в том числе и о «всей жизни перед глазами». В общей сложности это — чуть меньше 20 процентов. Что соответствует мировой статистике: по разным данным, о посещении того света рассказывают от 8 до 20 процентов оживших.

Залика посмотрела: нет ли чего странного в крови воскресших. Странность нашлась. Концентрацией растворенного углекислого газа в их крови была сверхъестественно высокой — такой, что вполне могла вызвать галлюцинации.

Кстати, схожие с NDE мистических видения иногда посещают, как альпинистов на большой высоте, так и дайверов, ныряющих на большую глубину без акваланга. У них тоже иной раз резко повышается концентрация углекислоты в крови.

Первое: LRE — присуще человеческому сознанию. Это довольно распространенное явление, носящее психический характер.

Второе: «перемотка», а точнее воспроизведение прожитой жизни действительно происходит очень быстро — просто стремительно. Иной раз за доли секунды.

Третье: в LRE задействованы участки мозга, отвечающие за долговременную автобиографическую память, которые и включаются в ускоренную работу.

Четвертое: с «перемоткой» сталкиваются вполне здоровые пациенты, оказавшиеся в стрессовых ситуациях — в моменты смертельной опасности, как говорится.

Пятое: в чем смысл LRE, можно лишь гадать.

Все испытуемые, правда, отмечали: после того, как волею судьбы оглянулись на прожитую жизнь, они стали больше ценить тех, кто шел или продолжает идти рядом по жизни. Но не может же это быть целю LRE.

Источник: http://x-files.org.ua/