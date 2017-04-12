«За сбычу мечт!» – как правильно загадывать желания, чтобы они сбылись

Все мы, даже самые рациональные, хоть раз в жизни загадывали желания и очень надеялись, что они сбудутся. Верите вы в чудеса или нет, надеемся, что некоторые из этих советов помогут вам стать ближе к своим мечтам. Удачи!

1. Желания должны быть реалистичными. Можно сколько угодно фантазировать на тему неизвестного богатого дядюшки в Австралии, который однажды оставит вам наследство, но вряд ли ваше желание создаст его из небытия. А вот загадать «получить высокооплачиваемую работу и разбогатеть» – это уже ближе к реальной жизни, и из такого желания вполне можно сделать цель.

2. Загадывая, обещайте себе или той силе, к которой вы в данный момент обращаетесь, что будете готовы приложить и свои собственные усилия для достижения результата, а не только надеяться на чудо.

3. Формулируя свой запрос, попробуйте представить себе в перспективе весь процесс его осуществления. Что произойдет сначала? Что произойдет потом? Маленькими шажками пройдитесь по всему пути к заветной цели и представьте, что именно в каждый момент времени вы лично делаете для этого.

4. Внутренне настройтесь на продолжительное ожидание и пообещайте себе быть терпеливым, не разочаровываться и не унывать сразу же, как только вам покажется, что ничего не происходит.

5. Желание обязательно должно быть позитивным и касаться как можно большего количества людей. Такой вот магически-гуманистический принцип: придумайте, как вы поможете своим желанием не только себе, но и другим людям. А теперь приступим к исполнению мечты!

Достичь семейной гармонии

Даже у вполне счастливых жен представления о «настоящем» счастье часто бывают туманными. Четкий и детальный образ отношений, которые будут гармоничными именно для вас, поможет вашей мечте превратиться в реальность. Подумайте, как должны выглядеть ваши идеальные отношения. Каким вы хотели бы видеть ваш общий дом, как вы проводите время вместе, как растите детей, какие цели ставите. И самое главное – какие качества характера вам самой нужны, чтобы семейная жизнь была гармоничной? Мы не в силах «подогнать» мужа под необходимую нам картину счастливой жизни, зато можем измениться сами, чтобы подпитать нашу любовь новой созидательной энергией. Вот несколько «магических» советов:

Улыбайтесь, думая о муже. Даже если вы сердитесь на него, даже если вы в ссоре. Эта внутренняя улыбка напомнит вам, за что вы выбрали именно этого мужчину. Ведь это произошло не случайно?

Некоторые растения умеют способствовать семейному счастью. Например, фиалка охраняет семью от ссор и конфликтов, мирт привлекает удачу, антуриум помогает главе семьи почувствовать себя более ответственным. А заботясь о цветах, вы передаете свою энергию любви и дому, и семье.

В квартире не должна доминировать ни мужская, ни женская энергия, а вот их гармоничное сочетание – залог правильного баланса в отношениях. На практике это значит, что не стоит «захватывать территорию», украшая дом безделушками. Убедитесь, что у вашего любимого есть свое пространство, где он устроит все так, как нравится ему.

Пусть спальня будет самым уютным местом в доме. Не забивайте комнату ненужными вещами – да, и телевизору тут тоже не место!

Привлечь любовь

Прошлые отношения завершены, сердечные раны затянулись, вы готовы к новой любви. Но, прежде чем просить судьбу о помощи, подумайте: действительно ли ваше сердце свободно? Новая любовь приходит, когда вы полностью освободились от старых обид, отпустили свое прошлое – иначе ей просто не найдется места. Не стоит стремиться во что бы ни стало снова выйти замуж немедленно после развода – вы только повторите свои ошибки. Дайте себе время на то, чтобы побыть – нет, не в одиночестве, а наедине с собой: лучше понять себя, подумать, что вам нужно от любимого человека и что вы сами можете ему дать.

И еще немного магии:

Если вы и сами не знаете, какого мужчину ищете, мирозданию будет трудно выполнить ваш «заказ». Представьте себе избранника во всех подробностях! Составьте список обязательных качеств, впишите туда и те недостатки, с которыми вы готовы мириться: ведь людей без недостатков нет!

Проведите ритуал прощания с прошлым. Вспомните своих любимых и скажите им: «Благодарю вас за то, что вы когда-то сделали для меня. Простите меня, если я причинила вам боль. Мне пора двигаться дальше».

После того как портрет желаемого избранника составлен, каждое утро посылайте судьбе сигнал – мысленно говорите: «Я готова к встрече с тобой».

Думайте о том, понравится ли вам кто-то, а не понравитесь ли вы ему.

Не избегайте общения с семейными парами, даже если после развода вам больно наблюдать чужое счастье. Наоборот, постарайтесь искренне радоваться за них – так вы даете судьбе сигнал, что вам близки семейные ценности, что вы тоже этого хотите. Этот закон равновесия работает всегда: когда мы желаем счастья другим, мы привлекаем его и в свою жизнь.

Стать богаче

Сначала проанализируйте свое отношение к деньгам. Представьте, что вас заливает волной из купюр: что вы чувствуете? Вам приятно или противно? А может, страшно? Чувствуете свое могущество или беспомощность? Или возникает чувство вины? Подобный прием помогает на эмоциональном уровне понять, готовы ли вы управлять деньгами, готовы ли получать большие суммы и наслаждаться ими.

Задумайтесь, не говорите ли вы что-то вроде: «Провались она пропадом, эта маленькая зарплата» или «Все равно всех денег не заработаешь»? Если вы так проявляете свое отношение к деньгам, то, говоря образно, деньги могут отвечать вам тем же. Негативное восприятие денег – как чего-то стыдного и даже «грязного» чаще всего идет из детства, в котором родители стеснялись говорить о финансовом вопросе (не в деньгах счастье) или, напротив, часто жаловались, что «тянут лямку» за копейки, что из нищеты честному человеку не выбраться, и т. д. Понимаете, над чем надо работать? Над изменением своего отношения к деньгам.

Представьте деньги как одушевленную субстанцию. Проникнитесь уважением к их силе, к тому труду, который вложили тысячи людей, в руках которых они побывали. Подумайте, сколько полезного могут делать деньги, направленные в нужную сторону. Если вы копите деньги, то, откладывая каждую сумму, не забывайте представить себе в самых радужных красках, как именно осуществится ваша мечта, как именно поработают деньги.

Носите деньги в красивых, весомых бумажниках, которые будут подчеркивать их достоинство. Говорят, что деньги любят чистоту и пустоту. Старайтесь как можно чаще расхламляться, выбрасывать или отдавать все лишнее, освобождайте место для того, что хотите впустить в свою жизнь.

Мнение эксперта: мечтайте и не унывайте!

Елена Новоселова, психолог:

В чудеса хотят верить все – даже если не все готовы в этом признаться. Человеку вообще присуща вера в чудеса, потому что не всегда у нас хватает сил и умения реализовать то, что хочется. Особенно это касается не материальной, а личной сферы – тут нам часто кажется, что все зависит от судьбы, а не от нас самих. Поэтому люди чаще ходят к гадалкам, чем к психологам: у психолога придется работать над собой, прикладывать усилия, а гадалка пообещает, наворожит, и после этого можно больше ничего не делать, чудо придет само.

Но шутки шутками, а в стремлении получить желаемое с помощью мистики есть и рациональное зерно. Наши желания на самом деле имеют тенденцию сбываться, но только при определенных обстоятельствах. Когда человек находится в унынии, или загадывает желание в такой форме: «Ну почему же у меня так все плохо, и жизнь моя не удалась, ну когда же у меня уже что-нибудь хорошее случится, я так хочу, чтобы меня любили…» – ничего, к сожалению, не получится. Зато когда человек находится в состоянии чуть более повышенного, чем обычно, тонуса – а привести себя в такое состояние можно с помощью психологических и физических упражнений, – то он начинает улыбаться жизни. Даже если обстоятельства складываются так, что улыбаться особенно нечему.

Если, загадывая желание, вы думаете что-то вроде: «Я буду счастливым, только если у меня это сбудется, а иначе никакой жизни не будет» – ничего не получится. А если вот так: «Было бы здорово, если бы случилось еще и это, а нет – и так все хорошо» – вот тогда эти желания начинают сбываться. Рисуйте карты желаний, загадывайте, пишите списки – и это все сработает. Условие только одно: если жизнь вы любите в любом случае, даже если желание не сбудется, и если вы работаете над своим желанием шутя, дурачась, не относясь к нему слишком серьезно.

Источник: http://www.goodhouse.ru/