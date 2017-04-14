За поимку снежного человека пообещали миллион долларов

За пленение бигфута и прежде предлагали внушительные суммы. Например, в 2012 году губернатор Кемеровской области РФ Аман Тулеев пообещал выплатить миллион рублей тому россиянину, кому посчастливиться изловить легендарного монстра. А еще раньше, в 2009 году не менее солидное вознаграждение за поимку йети установили для граждан Канады (источник esoreiter.ru).

Кто-то считает, что чиновники и различные организации на самом деле просто не верят в йети, а потому могут предлагать любые деньги за его поимку. «Мол, смотрите: мы готовы заплатить за это целый миллион, но он до сих пор никем не востребован. Может, никакого снежного человека в действительности нет?»

Другие верят, что учредители подобных наград, напротив, горят жгучим желанием получить стопроцентное доказательство существования криптида и потому не скупятся в этом случае. Правда, знать истинные цели организаторов подобных «розыгрышей» могут, конечно, только они сами.

Миллион долларов за поимку снежного человека: не слабо ли?

В начале этого месяца известная американская компания «Bigfoot Project Investments», уже многие годы спонсирующая поиски сасквоча, предложила миллион долларов (разумеется, минус налоги) любому жителю Соединенных Штатов, кто изловит мифического реликтового гоминида сам или предоставит специалистам информацию о точном местонахождении примата, которая позволит экспертам изловить загадочное существо.

Конкурс проводится со 2 апреля по 25 декабря этого года. Калифорнийская команда энтузиастов под названием «Searching for Bigfoot» утверждает, что уже напала на след бигфута в штате Огайо. Мужчины планируют выследить йети и усыпить его дротиком с транквилизатором, а затем поместить существо в клетку, раз и навсегда доказав людям науки, что сасквоч – это не выдумка.

Лидер группы Ксавьер Кинг сообщает, что ему с коллегами даже удалось сфотографировать разыскиваемого ими снежного человека, однако до конца года ценнейший снимок не будет обнародован, поскольку в противном случае это может помочь конкурентам команды.

Члены «Searching for Bigfoot» ежегодно путешествуют по девять месяцев, объезжая всю Америку с целью найти криптида. Энтузиасты имеют множество косвенных доказательств существования бигфута: слепки следов, клоки шерсти, даже образцы экскрементов примата. Мужчины планируют неделями жить в палаточных лагерях и путешествовать по лесам Огайо, чтобы выследить йети, подобраться к монстру и изловить его.

Поймать черную кошку в темной комнате

Однако опытнейшие исследователи феномена йети скептически относятся и к подобным затеям, и уж тем более к наивным надеждам охотников «Searching for Bigfoot» заработать на снежном человеке миллион долларов. Дело в том, что подобный криптид, будь он на самом деле пойман, сам по себе мог стоить (даже мертвым) десятки, а то и сотни миллионов долларов. И не смотря на это, его до сих пор никто не поймал и даже не убил (ни одного, хотя их встречают практически по всему земному шару). Даже снять йети на видеокамеру толком не удается никому…

С одной стороны, это доказывает скептикам, что никакого снежного человека нет, а с другой — тех, кто его видел и встречал, лишний раз убеждает в том, что йети – это далеко не примат, неизвестный науке, а загадочное существо, скорее всего, из параллельного мира. Причем, существо умное, обладающее телепатией, гипнозом, телепортацией и, главное, способностью легко покидать наш мир – попробуй такого поймать, тем более, за какой-то жалкий миллион долларов…