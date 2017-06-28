Ясновидение дар или проклятие?

Люди со сверхспособностями всегда привлекали к себе внимание не только простых ничем не примечательных людей, но и ученых, которые пытались изучить суть этого феномена. Если верить истории, то именно таких людей нужно благодарить за развитие цивилизации, за определенные достижения в той или иной сфере жизни древних народов. Простые смертные не могут видеть того, что видят люди, наделенные таким даром. Они погружаются в особое состояние, которое и позволяет им общаться с представителями иных миров. Они помогают в решении сложного вопроса и избавляют от болезней, направляют и предостерегают об опасности. Такие люди способны как оказать помощь, так и навредить человеку, поэтому с ними лучше не конфликтовать. До конца же изучить природу таких особенных людей ученым до сих пор не удалось, и связано это с безграничными способностями человеческого мозга, которые каждый раз себя могут проявить по-разному.
Раньше на вопрос о проявлении сверхспособностей давался совершенно определенный ответ, что передаются они исключительно по наследству. Сейчас же есть много информации и в интернете, и в печатных изданиях на тему развития таких способностей, причем сделать это может любой человек. Интерес и страх одновременно овладевает людьми, ведь до конца неизвестно, к чему это может привести, как этим всем пользоваться и не опасно ли это.
Изучая историю необычных явлений, можно найти массу публикаций о проявлении сверхспособностей у простых людей, попавших в стрессовую ситуацию. Именно это состояние неизвестным образом способствует таким действиям человека, которые в обычной жизни ему не свойственны и не под силу. Известны случаи, когда человек поднимает машину, ест различные предметы, гнет одним взглядом металл и не спит вообще. И это лишь малая часть феноменов, которая еще раз доказывает мощь и силу человеческого мозга и организма в целом.
Еще один феномен, который сейчас стал встречаться все чаще, это особенные дети, которых называют индиго. Эти дети отличаются от сверстников и испытывают определенные трудности с налаживанием контактов с ними. У них свой, закрытый от других людей мир, которым они очень дорожат. Им сложно принять и следовать правилам, которые характерны для общества, их окружающего, у них на этот счет есть свое мнение, и они не желают идти вопреки нему. Иногда, такие дети могут быть опасны, особенно, если они не находят понимания в близких людях, если их отталкивают и не принимают в обществе. Зная особенности детей-индиго, важно строить общение с ними определенным образом и ни в коем случае не прибегать к обману. Только полное доверие, поддержка и понимание родителей смогут сделать из такого ребенка полноценного члена общества и не дадут потеряться его индивидуальности.
Еще одна сверхспособность человека, это дар ясновидения, когда события будущего рассказываются в режиме реального времени. Такие люди знают наперед, что ждет человека и могут предостеречь от возможных неприятностей. Одним из таких людей является Нострадамус, предсказания которого всем известны своей способностью сбываться. Роль таких людей в истории страны в целом очень велика, ведь они говорят о том, что ждет ее в будущем, какие события произойдут, и к каким последствиям они ее приведут. Из современных ясновидцев можно выделить Вангу, предсказания которой сбывались и продолжают сбываться до сих пор. Не всегда информация расшифровывается правильно, так как есть определенные сложности, особенно с теми предсказаниями, которые были сделаны древними ясновидящими.
Часто в повседневной жизни приходится сталкиваться с понятием интуиции, но что это такое, и почему у кого-то она есть, а у кого-то нет, не каждый сможет ответить внятно. Интуиция представляет собой способность человека делать правильный выбор, предвкушать его. Ученые уверены, что отсутствие интуиции не является поводом для расстройства, ведь ее легко можно развить.
Важным моментом здесь является то, что человеку необходимо чаще слушать свой внутренний голос, быть спокойным и внимательным к себе и к окружающему миру. Человек должен не просто заглянуть внутрь себя, он должен поверить в себя безгранично. Вера творит чудеса, и это ни для кого не секрет.
С развитием способности ясновидения ситуация сложнее, но если есть желание и стремление, то можно достичь хороших результатов. Самое главное, регулярно выполнять определенные упражнения, но лучше делать это под присмотром знающего человека. Недостаток знаний может обернуться плачевными последствиями для обучаемого, поэтому во всем важна мера и осторожность. Желание заглянуть в будущее овладевает огромным количеством людей, и сегодня это направление популярно, как никогда. Есть даже специальные центры, в которых проводится такое обучение, и они пользуются популярностью.
Однако безграничность человеческих способностей не должна превалировать над осторожностью их использования и применения в повседневной жизни. Углубившись в развитие центра ясновидения, можно стать успешным и популярным, а можно потерпеть полную неудачу. Зачастую так происходит с тем, кто хочет добиться результатов в слишком короткие сроки, а в этом деле торопиться не стоит. Чем медленнее происходит обучение и погружение в мир сверхспособностей человека, тем больше вероятность стать настоящим профессионалом в этой области. Важно не просто держать под контролем свои мысли и тело, но и уметь управлять своими желаниями. Только так можно достичь цели, только так можно стать успешным и полезным для общества человеком в области ясновидения.
Не стоит опасаться людей со сверхспособностями, они ничем не отличаются от нас, просто видят и знают чуть больше. Это дар, и он дается не каждому, а использовать его на благо общества или во вред ему, выбирает каждый самостоятельно. Здесь уж что, кому ближе. У каждого человека свой путь, свое предназначение, а ясновидение — это еще и большая ответственность, и важно справиться с ней достойно.
Истоник: http://tainy.net/