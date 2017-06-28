Ясновидение дар или проклятие?

Люди со сверхспособностями всегда привлекали к себе внимание не только простых ничем не примечательных людей, но и ученых, которые пытались изучить суть этого феномена. Если верить истории, то именно таких людей нужно благодарить за развитие цивилизации, за определенные достижения в той или иной сфере жизни древних народов. Простые смертные не могут видеть того, что видят люди, наделенные таким даром. Они погружаются в особое состояние, которое и позволяет им общаться с представителями иных миров. Они помогают в решении сложного вопроса и избавляют от болезней, направляют и предостерегают об опасности. Такие люди способны как оказать помощь, так и навредить человеку, поэтому с ними лучше не конфликтовать. До конца же изучить природу таких особенных людей ученым до сих пор не удалось, и связано это с безграничными способностями человеческого мозга, которые каждый раз себя могут проявить по-разному.

Раньше на вопрос о проявлении сверхспособностей давался совершенно определенный ответ, что передаются они исключительно по наследству. Сейчас же есть много информации и в интернете, и в печатных изданиях на тему развития таких способностей, причем сделать это может любой человек. Интерес и страх одновременно овладевает людьми, ведь до конца неизвестно, к чему это может привести, как этим всем пользоваться и не опасно ли это.

Изучая историю необычных явлений, можно найти массу публикаций о проявлении сверхспособностей у простых людей, попавших в стрессовую ситуацию. Именно это состояние неизвестным образом способствует таким действиям человека, которые в обычной жизни ему не свойственны и не под силу. Известны случаи, когда человек поднимает машину, ест различные предметы, гнет одним взглядом металл и не спит вообще. И это лишь малая часть феноменов, которая еще раз доказывает мощь и силу человеческого мозга и организма в целом.

Еще один феномен, который сейчас стал встречаться все чаще, это особенные дети, которых называют индиго. Эти дети отличаются от сверстников и испытывают определенные трудности с налаживанием контактов с ними. У них свой, закрытый от других людей мир, которым они очень дорожат. Им сложно принять и следовать правилам, которые характерны для общества, их окружающего, у них на этот счет есть свое мнение, и они не желают идти вопреки нему. Иногда, такие дети могут быть опасны, особенно, если они не находят понимания в близких людях, если их отталкивают и не принимают в обществе. Зная особенности детей-индиго, важно строить общение с ними определенным образом и ни в коем случае не прибегать к обману. Только полное доверие, поддержка и понимание родителей смогут сделать из такого ребенка полноценного члена общества и не дадут потеряться его индивидуальности.