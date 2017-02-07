Японцы возрождают древний обычай избавления от стариков

Столетия назад в Японии существовала традиция под названием «убасутэ», что означает «отказ от старухи». Бедные люди, которым не под силу было прокормить престарелых родственников, отводили их в горы и оставляли на голодную смерть.

Конечно, сегодняшние японцы отводят стариков не на горные склоны, а в госпитали, офисы или благотворительные учреждения, где и покидают на произвол судьбы.

«Существует огромное количество людей с небольшим доходом, живущих в крайней бедности, для которых забота о немощных стариках становится непосильной нагрузкой, – говорит социальный работник Таканори Фуджита, – но они считают постыдным просить о помощи».

В последнее десятилетие японская экономика подвергается суровым испытаниям. Пожилые граждане достигают возраста 80, 90, и даже 100 лет, в то время как рождаемость понижается. В результате постоянно уменьшается процент работоспособного населения, оплачивающего налоги и взносы на социальные нужды.

Экономисты даже называют ситуацию «демографической бомбой замедленного действия».

Эта демографическая бомба имеет ряд побочных эффектов. Например, участились случаи «кароси» или «смерти от переработки», когда измождённые служащие умирают от инфаркта или инсульта на рабочем месте или совершают самоубийство, не в силах вынести эмоционального и физического напряжения.

Возобновление случаев отказов от престарелых родственников говорит о ещё одном побочном эффекте демографической бомбы. Фуджита работает в префектуре Сайтама, где, по его словам, в год находят около десяти покинутых стариков. Следовательно, по стране получится несколько сотен, полагает он.

К сожалению, не похоже, что тенденция в ближайшее время пойдёт на спад. Сегодня количество японцев старше 65 лет больше, чем в любой другой момент истории. В 2016 году пожилые люди составляли 26,7% от 127-миллионного населения страны.

Показательно, что начиная с 2011 года, памперсы для стариков продаются более активно, чем детские.

Некоторые благотворительные организации Японии пытаются направить практику избавления от стариков в цивилизованное русло. Для этой цели они даже устанавливают «боксы для пожилых», в которых можно оставить взрослого человека. Найденных стариков затем переправляют в местные дома престарелых, где те получают кров и заботу.

Источник: http://worldi.ru/