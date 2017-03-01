Японский метод «5 ПОЧЕМУ», решающий проблемы и приносящий счастье в жизнь

Часто психологам приходится сталкиваться с такой ситуацией: клиент есть, дискомфорт или проблема у клиента есть – а вот ее причину клиент не знает. Для этого есть техника, которая полезна и терапевту (для прояснения запроса) и клиенту (просто потому что проблемы возникают у кого угодно и регулярно).

Так вот, чтобы узнать суть проблемы японцы веками использовали технику «5 почему». Для ее реализации берется исходная ситуация. Например.

Я постоянно опаздываю. Почему?

Потому что мне постоянно не хватает времени. Почему?

Потому что я долго собираюсь. Почему?

Потому что я хочу выглядеть хорошо. Почему?

Потому что я хочу производить впечатление на окружающих. Почему?

Потому что я замуж хочу:).

Или.

Я часто конфликтую с женой. Почему?

Потому что я хочу, чтобы она меня уважала. Почему?

Потому что часто ко мне придирается по воду и без. Почему?

Тут стоит уточнить, что при ответах на вопросы этой техники НЕЛЬЗЯ переводить фокус внимание на кого-то еще. Речь идет только о своей личной роли в развитии событий.

Потому что я мало уделяю внимание порядку в доме. Почему?

Потому что я считаю, что это не мужские обязанности. Почему?

Кстати, вариант «меня так воспитали» не подойдет – он тоже снимает фокус внимания персонально с вас.

Потому что сила мужчины в его способности зарабатывать деньги…

Всего того же можно добиться и обстоятельной беседой по душам с психологом/психотерапевтом. Но это требует больше времени и сил, и повышает риски дрейфа вашего внимания. А потому можно приписать этой технике статус экономящей ваше время.

Источник — www.b17.ru