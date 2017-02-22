Якутия мистическая: Шаман, даже мертвый, всесилен

Колдуны северных народов — шаманы – столь могущественны, что даже их могилы считаются местом огромной силы, которой подчиняются и люди, и стихии. Того, кто дерзнет осквернить захоронение шамана, ожидает суровая кара, сообщает esoreiter.ru

Шаманские арангасы

Якутских колдунов испокон веков хоронили в арангасах – висящих на деревьях гробах. Такой обычай многие исследователи объясняют безлюдьем этого необозримого края и его вечной мерзлотой, в которой трудно вырыть могилу (особенно зимой). При этом они как будто не обращают внимания на то, что в арангасах хоронили только шаманов, для остальных смертных места в земле вполне хватало.

Впрочем, и останки шамана, после их тройного перезахоронения в воздушных гробах (через каждые сто лет), в конечном счете предавались земле. Как же местные жители следили за этим? Оказывается, даты перезахоронения шаманов передавались их потомками из поколения в поколение и строго соблюдались. Если же родственники забывали о своей миссии, шаман приходил к ним во сне с напоминанием. Те из родных, кто противился соблюдению обряда, начинали болеть или же подвергались всевозможным напастьям.

Даже православие, пришедшее в эти края, с уважением относилось к местным обычаям и разрешало хоронить шаманов в арангасах. Их на этой бескрайней дикой территории можно найти и в наши дни, поскольку, как мы уже говорили, предание северного колдуна земле происходит лишь через триста лет после его смерти.

Дух шамана против «всесильных» работников НКВД

Когда в Якутии установилась советская власть, шаманизм, как и всякая друга форма религии, стал преследоваться, а соблюдение вековых обычаев народа – ущемляться. Интересный случай на эту тему произошел в тридцатые годы прошлого столетия в Горном районе (описан профессором Владимиром Кондаковым, имеющим титул белого шамана).

Впрочем, и останки шамана, после их тройного перезахоронения в воздушных гробах (через каждые сто лет), в конечном счете предавались земле. Как же местные жители следили за этим? Оказывается, даты перезахоронения шаманов передавались их потомками из поколения в поколение и строго соблюдались. Если же родственники забывали о своей миссии, шаман приходил к ним во сне с напоминанием. Те из родных, кто противился соблюдению обряда, начинали болеть или же подвергались всевозможным напастьям.

Даже православие, пришедшее в эти края, с уважением относилось к местным обычаям и разрешало хоронить шаманов в арангасах. Их на этой бескрайней дикой территории можно найти и в наши дни, поскольку, как мы уже говорили, предание северного колдуна земле происходит лишь через триста лет после его смерти.

Дух шамана против «всесильных» работников НКВД

Когда в Якутии установилась советская власть, шаманизм, как и всякая друга форма религии, стал преследоваться, а соблюдение вековых обычаев народа – ущемляться. Интересный случай на эту тему произошел в тридцатые годы прошлого столетия в Горном районе (описан профессором Владимиром Кондаковым, имеющим титул белого шамана).

Григорий Федоров в тот же день умер, хотя был еще крепким стариком. А вскоре в селе появился и ревизор, который раскопал в колхозных бумагах «расходы по перезахоронению шамана». Это был нонсенс; председателю кооператива, бухгалтеру и ряду других специалистов грозили громкий процесс и бессрочная каторга… Как вдруг из республиканской прокуратуры пришел приказ прекратить дело за отсутствием в нем состава преступления. Местные энкавэдэшники в недоумении пожимали плечами, а все причастные к этому делу якуты поняли: помог, как и обещал, Монньогон…

Осквернять захоронения шаманов строго запрещается!

В шестидесятые годы прошлого века в республике произошло еще одно громкое событие, связанное с арангасом северного колдуна. Студенты Якутского университета отправились на раскопки древних захоронений. В один из выходных будущие археологи решили отдохнуть на ближайшем озере, возле которого, по слухам, находился воздушный гроб шамана.

Несмотря на то что многих одолевала смутная тревога, атеистическое воспитание взяло вверх, и значительная часть группы отправилась-таки к озеру. Там ребята искупались, поиграли в волейбол и, конечно же, выпили водки, отчего их тут же потянуло на подвиги, а именно — на поиски загадочной могилы колдуна.

Арангас они отыскали быстро, хотя приблизиться и заглянуть внутрь даже во хмелю не решился никто. А вот громко кричать, смеяться и бросать мусор смелости хватило. Двое парней даже справили возле захоронения малую нужду.

К ночи нагулявшиеся студенты забрались в палатку и уснули. Проснулись они от ужасной бури, которая грозила смести их временное убежище. Неожиданно молодежь услышала, как за стенами палатки кто-то ходит тяжелой поступью. Удаленность от человеческого жилья как-то не вязалась с мыслью о заблудившемся путнике…

Ребята попытались было спросить, кто это, но ответа на их крики не последовало. В страхе юноши и девушки замерли, прижавшись друг к другу. Тем временем ветер усиливался – и вдруг снаружи раздался голос, который приказывал выйти парням, осквернившим могилу шамана. Испуганные виновники стали противиться, но их буквально вытолкнули наружу, понимая, что под угрозой гибели находятся все, а потому разумнее пожертвовать малым.

Вылетев из палатки, юноши никого не увидели и лишь стали свидетелями того, как ветер с корнем вырывает траву, гнет и ломает деревья, безжалостно срывая с них листья… Постояв некоторое время и не дождавшись мести «хозяина», парни решили вернуться к остальным. И вот тут их ожидал настоящий кошмар: все студенты в палатке были мертвы, на их лицах застыла маска ужаса.

В состоянии глубочайшего шока ребята кое-как добрались до лагеря и рассказали о случившемся. Началось следствие, и двое несчастных студентов едва успевали с одного допроса на другой. Следователи не верили им, поскольку никакой бури в ту роковую ночь зафиксировано не было. Заступничество местных якутов, смекнувших, что к чему, наводило на мысли о мистике, а ее, как известно, к делу не пришьешь. От тюрьмы студентов спасло только то, что экспертиза показала: все их товарищи умерли от разрыва сердца, не пережив ужаса. Однако найти причину этого ужаса и тем более объяснить ее материалистически следователи были бессильны. И дело закрыли…

Как захоронение шамана потревожили авиаторы

В прошлом столетии в одном из эвенкийских сел решили построить аэродром для самолетов Ан-2. Узнав об этом, здешние старики зароптали, что место для строительства взлетной полосы выбрано неудачно, поскольку недалеко находится захоронение шамана. Однако советские атеисты — как начальники, так и рядовые строители — никого слушать не стали, тем более что план есть план, закон для исполнения.

Аэродром был построен, в честь его открытия устроили праздник, на который прибыли почетные гости, начальство из республиканского центра. В первый Ан-2 посадили даже детей. Однако самолет отчего-то не смог взлететь: он вдруг остановился, и его мотор заглох. Все порадовались, что это случилось не в воздухе, а местные жители решили, что шаман просто пожалел малолетних. И снова им никто не поверил, хотя двигатель самолета отказал одновременно с поломкой винта – такое вообще трудно представить!..

Вечером того же дня в реке, где без опаски плескались даже малыши, утонул бригадир строителей. Через несколько дней от перитонита скончался еще один участник возведения взлетной полосы – здоровый парень, который до этого ни на что не жаловался. Но и это не насторожило атеистов, по-прежнему не веривших в силу шамана, могилу которого они осквернили.

Через месяц было устроено еще одно праздничное открытие взлетной полосы. И снова Ан-2 не взлетел, хотя по всем показателям был исправен, а в кабине сидели опытные летчики. Ни одна попытка поднять аэроплан в воздух так и не увенчалась успехом. Только после этого начальство призадумалось: действительно, что-то здесь нечисто, попахивает мистикой…

После этого совместными усилиями колхозников и местных стариков был проведен старинный ритуал, призванный испросить прощение у духа шамана за осквернение его могилы. Кооператив даже выделил для пожертвования молодого бычка. И что же? Неприятности сразу прекратились.

Так что тревожить шаманские захоронения не рекомендуется никому. Слишком это опасно, потому как дух шамана Якутии остается всесильным даже спустя несколько столетий после смерти северного колдуна.