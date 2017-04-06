Выберите свою мандалу и узнаете кое-что важное!

Если вам что-то не дает покоя, проделайте такое упражнение: закройте глаза, сделайте 3 глубоких вдоха и откройте глаза, затем посмотрите на картинку и почувствуйте, какой рисунок вам ближе всего?

Мандала — это сакральный магический рисунок, используемый буддистами в своих духовных практиках. Считается, что мандалы обладают особой силой, помогают лучше понять себя, найти решение проблем в подсознании, успокоиться и почувствовать прилив энергии.

Если вам что-то не дает покоя, проделайте такое упражнение: закройте глаза, сделайте 3 глубоких вдоха и откройте глаза, затем посмотрите на картинку и почувствуйте, какой рисунок вам ближе всего? Посмотрите на нее пару секунд и прочитайте толкование. Когда вы неосознанно выбираете то или иное изображение, это является подсказкой, где именно кроются истоки проблемы.

1. Гармония.

Находится под управлением элемента духа. Идеальный баланс инь и ян, женской и мужской энергии. Представляет идеальное взаимодействие всех элементов. Заметьте, что кольцо отождествляют каждый слой вашей сущности, восточная и западная сторона вашей души расцветает и танцует друг с другом в мастерском унисоне, а северная и южная стоят высоко, являясь зеркальными отображениями.

Эта мандала несет в себе дух энергии лебедя. Она приносит лебединую грациозную женственность, противопоставленную его защитной мужской силе. Она напоминает нам о необходимости баланса в душе.

Созерцая эту мандалу, ваш дух захочет направить все ваше внимание на создание большей гармонии между телом, разумом и душой. Он попросит вас отступить, расставить приоритеты и наладить вашу жизнь.

2. Исцеление.

Управляется элементом духа. Каждый круг отображает слои вашей сущности, а множество точек стремятся к одной цели – это настоящий фокус для вашего исцеления.

Эта мандала несет в себе дух жабы. Она приносит глубокую очищающую энергию и напоминает нам о том, что для того чтобы вылечиться, мы должны прочувствовать на всех уровнях – физическом, эмоциональном и духовном.

Созерцая эту мандалу, ваш дух попросит вас поменьше обращать внимание на последствия и сфокусировать свою энергию на понимание и принятие вашей нынешней ситуации. Копнув глубже, вы поймете, что излечитесь только тогда, когда начнете по-другому воспринимать происходящие события.

3. Интуиция.

Управляется элементом духа. Каждое кольцо отображает слои вашей сущности, а треугольники представляют вашу тройственность, ваша интуиция вспыхивает новыми перспективами, как извержение вулкана, вместе с огромной вселенной внутри вас.

Эта мандала несет в себе дух совы. Она приносит совиное зрение и ее умение находить даже самый маленький свет во мраке. Она помогает разбудить ваш дух к невиданным измерениям, словно страж врат к вашей внутренней мудрости. Она хорошо себя знает и на уровне инстинктов понимает, когда правильное время слиться с окружающей средой, а когда нужно стремительно напасть на то, что она желает.

Созерцая эту мандалу, ваш дух попросит вас верить, слушать и оставаться открытыми. Следуйте за знаками, откиньте все осуждения и заново изучите себя и ваши врожденные умения. Вы уже знаете больше, чем догадываетесь.

4. Видение.

Управляется элементом духа. Вносит ясность ваших намерений по поводу главных целей в вашей жизни, помогает раскрыть ваше настоящее предназначение. Каждое кольцо отождествляет слои вашего естества, а круги выравниваются, символизируя взаимодействие между элементами, которые создают ваше уникальное видение жизни.

Эта мандала несет в себе дух энергии белого тигра. Она вносит ясность в ваше зрение и расширяет ваше понимание. Эта прекрасная кошка видит все, что ей необходимо с высокой ясностью, фокусом и предельным вниманием. Она помогает сдерживать ваши порывы, сохраняя фокус на ваших амбициях.

Созерцая эту мандалу, ваш дух попросит вас визуализировать ваше будущее. Какое направление лучше всего подойдет вам и вашему духу? Удерживайте фокус, поставьте ясные цели и придерживайтесь их. Чем больше вы будете видеть себя, проживающего хорошую жизнь, тем быстрее мечты воплотятся в реальность.

5. Прощение.

Управляется элементом воды. Круги по краю складываются в защитный барьер, глубокие долины негативного и позитивного пространства сталкиваются друг с другом в ромбовидном центре мандалы. Это символизирует то, что все наши чувства, любовь и страхи идут к единой точке; они формируют то, кем мы сейчас являемся.

Эта мандала несет в себе дух собаки. Он приносит с собой безоговорочную дружбу и глубокое чувство преданности. Он напоминает нам о том, что стоит прощать себя и то, что собака – это лучший друг человека, как и прощающая душа.

Созерцая эту мандалу, ваш дух попросит вас разобраться в своих проблемах. Отражаясь во всех трудностях, что были в вашей жизни, можно понять то, каким они сделали вас. Чувства не должны больше подчинять вас, смиритесь с ними. Как только вы простите кого-нибудь в своей жизни, кто сделал вам очень больно, даже если это были вы сами, ваше лечение начнется.

6. Общение.

Управляется элементом воды. Круги по краю мандалы создают защитный барьер, а несколько слоев прекрасных узоров окружают центральный круг. Каждый слой открывает нечто новое, более похожее на форму нашего общения – все виды языков, вербальных и невербальных знаков.

Эта мандала несет дух кита. Она приносит уникальные китовые песни-истории и грацию вместе с командным духом. Она помогает не забывать погружаться в себя и разговаривать с настоящим «я» в любой ситуации.

Созерцая эту мандалу, ваш дух попросит вас вспомнить о том, что было сказано, и о том, чего сказано не было. Погружаясь глубже в себя и выражая свои настоящие желания, поможет вам укрепиться и стать сильнее. Когда вы говорите от чистого сердца, вы непременно достигните лучших результатов.

7. Воображение.

Управляется элементом воды. Круги по краям образовывают своеобразную пузырьковую защиту, а внутри находятся прекрасные сгустки энергии, танцующие вокруг центра; стрелки указывают путь в новые направления. Это символизирует возможность творить – из одной клетки исходит бесконечный потенциал.

Эта мандала хранит дух стрекозы. Она несет ее способность смотреть сквозь поверхность. Она помогает нам находить новые возможности и наслаждения, с большим энтузиазмом и креативной энергией.

Созерцая эту мандалу, ваш дух попросит вас перестать чрезмерно волноваться и высвободить свое воображение. Стоит лишь оттолкнуться от поверхности своего подсознания, чтобы найти свое истинное предназначение и жизненный путь. Он может скрыться глубоко внутри нас, поэтому стоит действовать решительно и нацелено. Следуйте за тем, что вам нравится, а не за тем, чего вы боитесь.

8. Любовь.

Управляется элементом воды. Круги по краям образую защитную капсулу, а стрелы в различные стрелы указывают на центральную точку, объединенные прекрасной синхронностью и гармонией. Это символизирует сосредоточение на любви, как главная мотивация во всех начинаниях.

Эта мандала хранит дух морского конька. Она несет его доброжелательные помыслы, воспитанность и привязанность к тем, кого он любит. Он напоминает нам о том, что всегда стоит показывать свою любовь нашим половинкам и выбирать любой вид любви, как главную мотивацию для любой цели.

Созерцая эту мандалу, ваш дух подскажет вам восстановиться внутренне. Чтобы привлекать любовь, больше ее чувствовать и проводить больше времени за занятием тем, что вам нравиться, вы должны в первую очередь любить себя. Чтобы измениться к лучшему, стоит увлекаться вещами, которые заставляют ваше сердце танцевать и петь. Как стрелы купидона, вы должны отступать; до тех пор, пока не поймете вашу желанную цель.

9. Сострадание.

Управляется элементом воздуха. Барьер в виде крестов по контуру, как армия скрещенных мечей, которые соединяются в четыре важных элемента. Вместе они разделяют единый путь, даже в тяжелых ситуациях они делают то, что сердце считает правильным.

Эта мандала хранит дух слона. Он несет свое стойкое убеждение, которое на уровне инстинктов базируется на его мягкой сострадательной природной натуре. Он напоминает нам о том, что нужно воссоединиться с нашим чувством общности и всегда бороться за то, во что вы по-настоящему верите.

Созерцая эту мандалу, ваш дух подскажет вам заглянуть в свое сердце и лучше разобраться в ваших нынешних обстоятельствах. Спросите себя о том, поступаете ли вы сострадательно к вашим близким. Это также относиться и к вашим чувствам к себе, вашему внутреннему диалогу между осуждением и жесткостью. Будьте более мягкими, отпустите весь негатив и позвольте стать немного уязвимыми, чтобы поступать так, как велит сердце.

10. Сила.

Управляется элементом духа воздуха.

Барьер в виде крестов по контуру, как армия скрещенных мечей, а красивые стрелы и точки внутри больше похожи на щиты или охранные талисманы. Это символизирует нашу нужду во внутренней силе, стоять стойко с поднятой защитой.

Мандала несет в себе дух орла. Он несет свое превосходное чувство видения, ясности и стремления. Он напоминает нам о том, что стоит обращать наши, порой, невозможные стремления в победные свершения, разбудив наших внутренних воинов.

Созерцая мандалу, ваш дух подскажет вам поднять вашу смелость на новый уровень, взглянуть на проблемы под новым углом, сосредоточиться на стоящих целях и смело сделать все, что потребуется. Нужно найти внутреннюю храбрость, понять, что вы можете сделать гораздо больше для достижения цели и стать на свой собственный путь.

11. Вдохновление.

Управляется элементом воздуха. Барьер в виде крестов по контуру, как армия скрещенных мечей, а внутри прекрасное извержение, словно хвосты павлина, которые отождествляют объединение стремлений и творчества.

Эта мандала хранит в себе дух павлина. Он несет его красоту, силу присутствия и чувство гордости – он имеет по-настоящему уникальное видение жизни. Он напоминает нам никогда не боятся показать миру то, что у вас есть предложить, и всегда показывать свои истинные цвета.

Созерцая эту мандалу, ваш дух подскажет вам взглянуть на красоту, что окружает вас. Довериться себе и гордо стоять, демонстрировать свои таланты и вдохновлять ими других, а также самих себя. Вы уже на полпути к цели; настало время воплотить мечты в реальность. Откройтесь для своего пробуждения.

12. Защита.

Управляется элементом воздуха. Барьер в виде крестов по контуру, как армия скрещенных мечей, а сердце мандалы надежно защищено единой группой, что символизирует и воинственные, и воспитанные черты.

Эта мандала хранит в себе дух медведя. Он несет свою защитную природу; стоит твердо на своем, делает так, чтобы было заметно его присутствие. Он напоминает нам подсознательно помнить, когда стоит отступить, и как лучше всего подготовиться к любому времени ожидания.

Созерцая эту мандалу, ваш дух подскажет вам быть избирательными со своими силами. Всегда доверяйтесь инстинктам, слушайте о чем говорит ваше сердце, когда можно отстаивать себя и свои убеждения, а когда лучше отступить от конфликта. Всегда пребывать в защитном режиме, не принесет никакой пользы. Защищайте свое сердце и всегда знайте, когда нужно бороться за него.

13. Уверенность.

Управляется элементом огня. Вокруг барьера находятся полукруглые сияющие купола с искрой, внутри осмотрите многоярусную фигуру, восходящую из круга. Это символизирует восход изнутри, стоять высоко, привлекая внимание.

Эта мандала хранит в себе дух льва. Он несет свою сияющую и доминирующую энергию и чувство гордости за себя, всегда оставаясь наиболее харизматичным и всегда во главе. Он напоминает нам о том, что стоит быть более напористыми, особенно во время охоты на что-нибудь новое.

Созерцая эту мандалу, ваш дух подскажет вам искать возможности и действовать. Будьте лидером сами себе, найдите собственную гордость. Помните, что как бы не было изнурительно задание, именно вы были выбраны для того, чтобы справиться с ним – настало время сделать его легким и простым для вас.

14. Мотивация.

Управляется элементом огня. Вокруг барьера находятся полукруглые сияющие купола с искрой внутри, а в середине – большое зерно, плотно посаженное в фундамент. Это символизирует возможность сосредотачиваться и упорно стоять на своем, энергию и готовность пробить путь наружу к своей свободе.

Эта мандала хранит в себе дух лошади. Она несет в себе ее неограниченную энергию, нацеленность и прекрасную силу вместе с чувством свободы. Оно напоминает нам двигаться более свободно, но только, если у нас есть для этого цель.

Созерцая эту мандалу, ваш дух подскажет вам действовать, возвести свой монумент. Зерна, что вы посадили, нуждаются в дополнительном удобрении, чтобы вы могли двигаться дальше и поддерживать внутреннее стремление и амбиции. Знайте, что ваши пылкие желания скоро исполняться, но получите вы лишь то, что сами же и заложили.

15. Трансформация.

Управляется элементом огня. Вокруг барьера находятся полукруглые сияющие купола с искрой, внутри находится вращающийся вихрь движущихся частичек. Это символизирует движение изнутри; новые жизненные силы, набирающие обороты.

Эта мандала хранит в себе дух змеи. Она несет ее чувственность, плавность и умение избавляться от старого, а также готовиться к новому. Она напоминает нам восстанавливать как можно больше энергии перед тем, как начать выполнение сложных задач и то, что подготовка является ключом к успеху.

Созерцая эту мандалу, ваш дух подскажет вам воссоединиться со своим внутренним пламенем и мягко превратить его в новый свет. Чтобы проявить новые большие изменения в будущем, нужно для начала отбросить все, что тянет вас назад, а после узнать себя в новой коже.

16. Возможность.

Управляется элементом огня. Вокруг барьера находятся полукруглые сияющие купола с искрой, внутри находится что-то похожее на путеводную звезду, указывающую на многие направления. Это символизирует множество шагов вперед, которые можно сделать с одного места.

Эта мандала несет в себе дух дятла. Она хранит его оптимистичный и целенаправленный настрой к жизни, поиск изобилия в обычном. Он напоминает нам продолжать стучать в двери, в надежде на то, что правильная будет открыта и появится нечто восхитительное.

Созерцая эту мандалу, ваш дух подскажет вам, как пользоваться днем. Даже если вы не чувствуете, что у вас есть большие возможности, пора самостоятельно создавать их, если вы чувствуете себя неудовлетворенными. Ищите внутри, чтобы понять чего вам не хватает, и зажгите огонь, который направит вас к чему-то прекрасному в темноте.

17. Созидание.

Управляется элементом земли. Обратите внимание на мощение в виде хоботов, что окружает листообразный дизайн и стрелы, направленные в разные стороны, символизирующие расцвет креативных задумок.

Эта мандала хранит дух орангутанга. Она несет его заземленный центр, его умения и возможность работать не только для выживания, но и для процветания. Она напоминает нам о том, что нужно быть находчивыми и продуктивными по максимуму.

Созерцая эту мандалу, ваш дух подскажет вам соединиться со своей креативной стороной. Воспитайте свои умения самовыражения, позвольте своей душе рассказать свою историю через любой способ – танец, писательство, музыка, искусство и прочее.

18. Благодарность.

Управляется элементом земли. Обратите внимание на мощение в виде хоботов, что окружают географически узоры вселенной с циклами лун и гравитационными силами, символизирующими все, над чем вы работали и работаете сообща.

Эта мандала хранит в себе дух быка. Она несет его сильный дух и глубокую связь и уважение землям, которые он прекрасно знает. Она напоминает о том, что нужно быть смиренными, жить, не думая о состоянии, и осознать свою роль в жизни вселенной.

Созерцая эту мандалу, ваш дух подскажет вам сделать снимок своей жизни и спросить себя, за что вы благодарны? Иногда мы стараемся получить много из всего, и забываем правильно ценить то, что уже имеем и жить больше настоящим. Тогда сразу же будет изменение внутри вас, и больше прекрасной гармонии вы сможете увидеть.

19. Инстинкт.

Управляется элементом земли. Обратите внимание на мощение в виде хоботов, что окружает коробку с несколькими линиями, объединенными в центре, символизирующие нацеленность.

Эта мандала хранит дух акулы. Она несет ее примитивное познание про окружающую среду и ее сильную неостановимую нацеленность. Она напоминает нам верить в себя и не показывать слабые стороны, когда речь идет о ваших истоках и прошлом.

Созерцая эту мандалу, ваш дух подскажет вам сменить цель. Пора убрать все лишние шумы и сосредоточиться на своих истинных намерениях. Что подсказывают вам ваши внутренности? Верьте им! Двигайтесь вперед без оглядки. Вы знаете наверняка, что правы.

20. Связь.

Управляется элементом земли. Обратите внимание на мощение в виде хоботов, что окружают листочное изображение, символизирующее жизнь и глубинные корни.

Эта мандала хранит дух волка. Она несет его инстинктивную мудрость и умение поддерживать общение на высоко моральном уровне. Она напоминает не забывать, что мы работаем сообща, и что мы играем свои собственные роли, которые поддерживают баланс и наше чувство единства.

Созерцая эту мандалу, ваш дух подскажет вам воссоединиться с природой. Настало время обратиться к своему подсознанию и к земле, чтобы перестроить природную мудрость. Постойте босиком на голой почве, прочувствуйте, как вы ощущаете себя ближе к природе и насколько больше вы в гармонии с собой.

Источник — mirkrasoty.life