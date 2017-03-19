Выберите понравившуюся руну и узнайте, что ждет вас в будущем

Если у вас есть какой-то вопрос, который вызывает беспокойство, то вы можете разрешить его, внимательно посмотрев на ту руну, которая вам больше всего понравилась.

Само слово руна означает “тайна”, эти древние знаки использовались народами Северной Европы для привлечения удачи, решения проблем, а также для гаданий.

Если у вас есть какой-то вопрос, который вызывает беспокойство, то вы можете разрешить его, внимательно посмотрев на ту руну, которая вам больше всего понравилась. Это очень древний способ, и он работает. Считается, что так все силы вашей души будут направлены в верном направлении, а руна вам поможет.

Как правило, “случайный” выбор той или иной руны указывает на то, что вы глубоко внутри уже давно знаете ответы на вопросы, и ваше подсознание вам подсказывает при помощи руны.

Внимательно посмотрите на руны и выберите одну. Значение выбранной руны приведено ниже.

1. Эваз (Ehwaz)

Руна изменений. Движение прогресса. Энергетика Меркурия. Эту руну используют, чтобы изменить фазу застоя. Речь идет и о делах, и о здоровье. Облегчение пути путешественника. Любые перемены возможны, когда меняется человек. Цвет зеленый.

Знак происхождения, перехода и движения, новых мест обитания, новых подходов или новой жизни. Он также обозначает движение в смысле исправления или улучшения любой ситуации. Для этой руны характерно постоянное развитие и устойчивый прогресс. Медленный рост чувств, бесчисленные перемены. Это может относиться и к делам, и к развитию идей, взаимоотношений.

Это руна физического движения, физических перемещений или новых мест обитания. Ее основное значение — перемена, но перемена к лучшему и обычно ожидаемая. Эта перемена обычно будет связана с каким-то путешествием.

2. Отал (Othilia, othel)

Руна отступления, разделения. Энергетика Сатурна с отпечатком Меркурия или Урана. Ключевое слово — прекращение, приобретение. Два аспекта. Первый — прекращение того, что отжило. Второй — это знак приобретении

Разделение, наследство. Это время расходящихся путей. Старая кожа должна быть сброшена, изжившие себя отношения — прекращены. Подчинение и, вероятно, отступление, сопровождаемое знанием, как и когда отступать, но и твердость воли, чтобы его осуществить. С этой руной связана собственность, знак приобретений, выигрышей. Однако выигрыш может исходить от чего-то, с чем вы должны расстаться.

Это руна собственности, которая представляет то, что можно приобрести на деньги, обычно землю или дом. Иногда эта руна указывает на человека, который рассчитывает удовлетворить свои желания посредством долгой и напряженной работы. Часто эта руна указывает на человека, который захвачен какой-то мечтой или идеалом.

3. Уруз (Uruz)

Руна силы. В ней слиты мужские и женские компоненты. Инь и Янь. Что-то завершается, что-то начинается. Там, где сила, нет застоя. Свидетельствует об успехах.

Знак завершений и новых начинаний, ваша жизнь выросла за пределы своей формы, которая должна умереть, чтобы энергия жизни могла воплотиться в новой форме. Приготовьтесь к новой возможности, внешне выглядевшей, как потеря. Ищите среди пепла.

Эта руна управляет изменениями, обычно внезапного и неожиданного характера, заставляющими вас обратиться к себе, чтобы использовать ту настоящую силу, которую может дать только эта руна. Эти изменениями часто бывают естественными, и их не следует избегать.

4. Гебо (Gebo, gifu)

Руна единства. Ключевое слово: партнерство.

Единство, объединение или участие в какой-либо форме совсем рядом. Действительное партнерство может существовать между отдельными друг от друга и целостными личностями, которые не теряю свои особенности даже в единении. Это знак обозначает дар свободы, от которого проистекают все остальные дары.

Значение руны — дар, и эта руна поистине является даром, радующим ваше сердце, когда вы видите ее в рунном раскладе.

Эта руна — гармония мужского и женского начал, и свидетельствует о конце конфликтов. Умственное и физическое равновесие. Она почти всегда действует позитивным образом. Это очень хороший знак, предвещающий благоприятный исход любого дела.

5. Хагалл (Hagalaz, hagall)

Руна разрушения. Способствует выходу из заколдованного круга.

Изменения, новшество, свобода и освобождение — основные качества. Настоятельная необходимость освободиться от отождествления с материальной реальностью.

Руна означает град. Это основная руна ограничений и задержек. Эта руна представляет все силы, находящиеся вне вашего контроля. Это символ СТИХИЙНОГО разрушения. Это разрушение может быть хорошим или плохим, но из-за того факта, что силы, оказывающие влияние на вашу жизнь в это время, в основном безразличны, разрушение обычно приобретает негативную окраску.

Эта руна — твердое указание на то, что сейчас неподходящее время для любого нового начинания. Попытки сражении с судьбой или с обстоятельствами принесут сей час вам только горе. В это время нужно чуть-чуть отступить назад и постараться двигаться вместе с жизненным потоком.

6. Альгиз (Algiz, eolh)

Руна защиты. Руна препятствует вторжению внешних вредоносных сил. Усиливает способность предчувствовать опасность. Ключевое слово — поворот. Здесь требуется осторожность, которая и станет вашей защитой. Своевременное действие и верное поведение.

Руна обозначает новое благоприятное влияние, входящее в вашу жизнь часто через подсознательные эмоции или инстинкты. Это руна дружбы. Это очень сильная защитная руна. Вы будете защищены от любого несчастья в течение временного периода, определенного раскладом. Часто, если вам действительно угрожает какое-то зло, вы получите очень серьезное предупреждение или предчувствие о несчастье, которое позволит вам избежать возникновения серьезных проблем. Это очень благоприятная руна.

7. Райдо (Raido, raidho)

Руна пути. Руна объединения и гармонизации. Талисман путешествий. Доверяйте ходу событий.

Это символ путешествия, обычно предпринимаемого ради удовольствия. Иногда это путешествие может быть аллегорическим – путешествием души. Если это значение применимо к вам, значит пришло время совершить его. Если вы уже следуете по духовному пути, эта руна советует вам продолжать его. Руна может также указывать на то, что сейчас хорошее время, чтобы вступить в какие-то переговоры или дискуссии. В настоящее время вы вступаете в период, благоприятствующий логическому мышлению и стратегии.

С финансовой точки зрения эта руна может указывать на то, что сейчас подходящее время для покупки и продажи. Она также может говорить о том, что вы получите какую-то информацию или сообщение. Это могут быть неожиданные новости.

8. Беркана (Berkana, beorc)

Руна роста. Руна плодородного движения. Способствует рождению и возрождению. Говорит о хорошем самочувствии.

Рост. Возрождение. Знак плодородия. Способствует росту и символически, и реально.

Это руна плодовитости — руна рождения и семьи. Обычно указывает на радостное событие для семьи. Руна представляет ваш истинный дом, дом , где находится ваше сердце.

Эта руна всегда указывает на осязаемый результат, она очень полезна, когда обдумывается новый проект. Она говорит о том, что любые планы должны сразу же осуществляться.

9. Тейваз (Teiwaz, tir)

Руна воина. Энергия воина. Эта руна воина-духа. Его битва связана с собственным я. Обретение воли через действие. Отсутствие привязанности к результату. Осознание, что все, что можно сделать — это позволить воли неба протекать сквозь себя. Формирование характера.

Это одна из величайших рун победы. Олицетворяет дух соревнования. Она обычно имеет отношение к борьбе сил честной игры против сил несправедливого притеснения. Вы готовы бороться за то, во что верите, неважно, каковы при этом ваши шансы, и вероятно, добьетесь успеха. Это руна очень сильной мотивации, указывающей на силу воли и большую целеустремленность. Руна указывает на увеличение власти или денег.

Это прекрасное предзнаменование во всех вопросах любви.

10. Манназ (Mannaz)

Руна собственного “Я”. Совет — скромность и никаких излишеств. Это не время перемен, но время желать их. Необходима гибкость.Только ясность желания измениться будет эффективна. Будьте уступчивым, сосредоточенным, умеренным. Старайтесь вести обычную жизнь необычным способом. Делайте свое дело ради его самого.

Это руна человечества. Это руна взаимозависимости, и вы можете рассчитывать на какую-то помощь или содействие в отношении имеющейся проблемы.

Вы, возможно, запутались в проблеме, чтобы эффективно решить ее. В сочетании с негативными рунами она говорит о том, что вы непропорционально раздули проблему и в общем готовы сдаться. Сейчас пришло время отыскать упомянутый выше хороший совет и попытаться занять более позитивную позицию.

11. Иса (Isa)

Руна льда. Основное магическое назначение “замораживание” чего бы то ни было. С ее помощью можно приостановить, но не ликвидировать негативный процесс. Дает иногда необходимую передышку. Ключевое слово — застой. Длительное ожидание. Период скрытого развития, предшествующий возрождению.

В вашей духовной жизни застой. Вы можете обнаружить, что запутались в ситуации, смысл которой не в состоянии увидеть. Вы можете оказаться бессильным сделать что-нибудь, кроме как подчиниться, уступить. Будьте терпеливы, период скрытого развития предшествует возрождению. Достижения маловероятны. Не надейтесь на помощь. В своей изоляции сохраняйте осторожность, не пытайтесь упрямо проявлять волю.

В эмоциональных взаимоотношениях проблемой чаще всего будет нарушение верности со стороны другого человека.

12. Один (Weird, wyrd)

Руна Одина. Пустота — это конец. Пустота — это начало. Непознаваемое пришло в движение. Требование руны: благоприятствие происходящего и готовность к нему. Руна часто требует акта мужества подобно прыжку в пустоту. Ее появление — испытание вашей веры. Руна представляет кармические силы, а также полную сумму того, что вами совершено и границы того, чем вы являетесь и станете.

Эта руна полного доверия, она должна восприниматься как волнующее свидетельство непосредственного контакта с вашей ИСТИННОЙ судьбой. Это космическая сила судьбы. Мы сами должны принять ответственность за собственные действия, хорошие они или плохие. Когда руна появляется в раскладе, вы можете уверены, что с вами произойдет что-то неожиданное. Будет ли это позитивным или негативным, это зависит от того, что вы заслужили своим прошлым поведением.

Источник — tayni-mirozdaniya.ru