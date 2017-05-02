Выберите ключ, которым вы открыли бы старый сундук. Это расскажет о вас больше, чем вы думаете…

Давайте немного пофантазируем. Представьте, что вы идете по лесу или по старинному замку и внезапно находите сундук. Насколько велик соблазн открыть его? Что-то мне подсказывает, что мало кто решит просто пройти мимо. А вдруг там лежим прекрасное платье принцессы или настоящие сокровища?!

В общем, вы решили открыть сундук. Перед вами висит связка ключей. Каждый из них выглядит загадочно и интересно. Каким ключом вы попытаетесь открыть сундук в первую очередь?

Если вы выбрали ключик №1, вы – не мечтательный человек. Вы не верите в чудеса, поэтому откроете сундук без особого азарта. По жизни вы скорее рационалист, нежели фантазер, который витает в облаках.

Если вы выбрали ключик №2, в жизни вы ко всему относитесь с опасением. Вы не очень доверчивый человек, поэтому порой с вами бывает сложно, но самые близкие люди отлично знают, что ваше доверие просто нужно заслужить!

Если вы выбрали ключик №3, вы – консервативный человек, который очень ценит традиции. Вы не любите перемены и нововведения, но при этом являетесь достаточно интеллектуальной и интересной личностью.